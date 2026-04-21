Không phải vàng, Trung Quốc đang âm thầm gom một kim loại quý với tốc độ kỷ lục, giá rẻ hơn 60 lần

Nhập khẩu bạc của Trung Quốc đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong tháng 3/2026, vượt xa quy luật mùa vụ thông thường, khi nhu cầu từ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn ngành năng lượng mặt trời đồng loạt gia tăng.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới đã nhập khẩu khoảng 836 tấn bạc trong tháng 3, cao gần gấp ba lần mức trung bình mùa vụ 10 năm của cùng kỳ, vốn chỉ vào khoảng 306 tấn. Đây cũng là mức cao bất thường, nối dài xu hướng tăng mạnh từ đầu năm đến nay.

Động lực chính đến từ sự dịch chuyển dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân. Trong bối cảnh giá vàng duy trì ở vùng cao, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Trung Quốc đã chuyển sang tích trữ bạc, đặc biệt là các thỏi bạc kích thước nhỏ, do có mức giá dễ tiếp cận hơn. Xu hướng này góp phần thúc đẩy nhu cầu vật chất trên thị trường tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, ngành năng lượng mặt trời cũng đóng vai trò quan trọng trong làn sóng nhập khẩu bạc. Các nhà sản xuất pin mặt trời tại Trung Quốc đã đẩy nhanh sản xuất và tích trữ nguyên liệu trước thời điểm chính sách hoàn thuế xuất khẩu bị bãi bỏ từ ngày 1/4. Hiện nay, ngành điện mặt trời tiêu thụ khoảng 20% tổng nguồn cung bạc toàn cầu mỗi năm, trong đó phần lớn năng lực sản xuất tập trung tại Trung Quốc, khiến nhu cầu nội địa có ảnh hưởng lớn đến thị trường quốc tế.

Trước đó vào tháng 1, Trung Quốc thông báo sẽ siết chặt xuất khẩu mặt hàng bạc. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cảnh báo rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt trong nước và sự gián đoạn toàn cầu, thậm chí có thể làm phân mảnh thị trường bạc toàn cầu.

Giá bạc trong 5 năm qua.

Nhu cầu tăng đột biến đã kéo giá bạc trong nước lên cao hơn đáng kể so với giá quốc tế, tạo ra chênh lệch hấp dẫn cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá. Các nhà giao dịch đã đẩy mạnh vận chuyển bạc từ nhiều khu vực trên thế giới, phần lớn thông qua Hồng Kông, để tận dụng cơ hội này.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng mức nhập khẩu kỷ lục khó có thể duy trì lâu dài. Theo ông Zijie Wu, nhà phân tích tại Jinrui Futures (Thâm Quyến), việc nhập khẩu ồ ạt hiện nay chủ yếu mang tính thời điểm và sẽ sớm quay về mức bình thường khi nhu cầu tích trữ hạ nhiệt. Ông cũng nhấn mạnh không tồn tại sự mất cân bằng cung – cầu dài hạn đối với bạc, bởi Trung Quốc đồng thời là một trong những quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đã giảm nhẹ 1,8% trong phiên đầu tuần 20/4, xuống còn 79,34 USD/ounce. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá bạc vẫn tăng khoảng 11,5%, phản ánh xu hướng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu từ cả lĩnh vực công nghiệp và đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường kim loại quý còn nhiều biến động, diễn biến nhu cầu từ Trung Quốc tiếp tục được xem là yếu tố then chốt, có thể ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá bạc toàn cầu trong thời gian tới.