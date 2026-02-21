Không phải vàng, đây mới là kênh đầu tư được dự báo "lên ngôi" năm 2026

Giá vàng liên tục lập đỉnh trong thời gian qua, trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền trong bối cảnh bất ổn vĩ mô toàn cầu gia tăng. Tuy nhiên, khi kim loại quý tiến sát vùng giá kỷ lục, nhiều nhà đầu tư đặt ra câu hỏi nếu vàng hạ nhiệt, dòng tiền sẽ dịch chuyển sang đâu và kênh nào có khả năng “lên ngôi” trong chu kỳ tăng trưởng mới của năm 2026?

"Sóng" vàng﻿ chưa kết thúc nhưng khó bùng nổ

Theo ông Bùi Văn Huy - Phó Giám đốc FIDT, khi mua vàng ở vùng giá kỷ lục, nhà đầu tư đang ở trong một tình thế khó khăn trong việc ra quyết định: vừa tìm đến một tài sản trú ẩn hợp lý trong bối cảnh hiện tại, vừa phải chấp nhận một mức rủi ro cao do mua ở vùng đỉnh.

Ở góc độ trú ẩn, việc gia tăng nắm giữ vàng là phản ứng mang tính logic trong bối cảnh tâm lý “né tránh rủi ro” (risk-off) đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Bước sang năm 2026, môi trường địa chính trị tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất định, trong khi các thị trường chứng khoán lớn như Dow Jones Industrial Average vẫn duy trì ở vùng đỉnh lịch sử bất chấp rủi ro vĩ mô khiến triển vọng thị trường tài chính thế giới trở nên khó đoán định. Trong môi trường này, vàng tiếp tục đóng vai trò là kênh trú ẩn ưu tiên nhằm bảo toàn giá trị tài sản.

Tuy nhiên, việc mua bất kỳ tài sản nào tại vùng giá cao nhất mọi thời đại đều tiềm ẩn rủi ro “đu đỉnh”. Khi các yếu tố hỗ trợ suy yếu, áp lực chốt lời có thể kích hoạt một nhịp điều chỉnh mạnh. Để đánh giá liệu giá vàng đã bước vào vùng đỉnh chu kỳ hay chưa, cần xem xét các yếu tố nền tảng đang chi phối xu hướng tăng hiện tại.

Theo quan sát của chuyên gia, nhiều dấu hiệu cho thấy đợt tăng giá này của vàng có thể mang tính điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng tăng dài hạn, thay vì đã đi qua đỉnh chu kỳ.

Động lực tăng không chỉ đến từ hoạt động đầu cơ ngắn hạn mà còn được củng cố bởi các yếu tố nền tảng như: bất ổn vĩ mô và địa chính trị toàn cầu duy trì ở mức cao; kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục hạ lãi suất, kéo theo sự suy yếu của đồng USD; cùng với nhu cầu mua ròng vàng liên tục từ các ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Bên cạnh đó, rủi ro điều chỉnh tại các kênh tài sản khác khi các chỉ số chứng khoán toàn cầu đang ở mức cao cũng là chất xúc tác thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng để phòng ngừa rủi ro. Theo đó, con sóng của vàng có thể chỉ thực sự đạt đỉnh khi các thị trường tài sản khác đã trải qua một nhịp điều chỉnh và trở nên hấp dẫn hơn.

Triển vọng các kênh đầu tư năm 2026

Kênh đầu tư "lên ngôi" năm nay

Bước sang năm 2026, nếu một chu kỳ tăng trưởng mới hình thành, chuyên gia FIDT cho rằng cổ phiếu vẫn là kênh có khả năng lên ngôi cao nhất. Nhưng đây không còn là câu chuyện của dòng tiền dồi dào hay định giá mở rộng nhờ lãi suất thấp, mà là câu chuyện của tăng trưởng lợi nhuận thực.

Triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng duy trì ở mức hai chữ số tạo nền tảng cho thị trường, trong khi bức tranh lãi suất đã bước vào giai đoạn cao hơn so với đáy chu kỳ trước. Khi chi phí vốn không còn rẻ, thị trường sẽ quay về nguyên tắc cốt lõi doanh nghiệp nào tạo ra lợi nhuận thật và dòng tiền bền vững mới thu hút được dòng vốn dài hạn.

Tiền gửi và trái phiếu có thể trở nên hấp dẫn hơn nhờ mặt bằng lãi suất cải thiện, nhưng đây chủ yếu là lựa chọn phòng thủ hoặc tối ưu hóa dòng tiền. Vàng giữ vai trò phòng ngừa rủi ro, song khó dẫn dắt một chu kỳ tăng trưởng nếu môi trường vĩ mô ổn định dần.

Trong bức tranh đó, bất động sản không bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng vai trò sẽ mang tính chu kỳ và phân hóa mạnh hơn. Khi vàng hạ nhiệt, nhiều khả năng thị trường Bất động sản cũng được hưởng lợi nhất định khi lượng vàng được tích trữ trong nền kinh tế là rất lớn.

Tuy nhiên, với mặt bằng lãi suất đã cao hơn, nhà đầu tư sẽ không còn chạy theo kỳ vọng phục hồi chung, mà tập trung vào những chủ đầu tư có pháp lý sạch, sản phẩm phù hợp nhu cầu thật, khả năng bán hàng và dòng tiền đủ khỏe để tự vận hành. Nói cách khác, 2026 có thể là thời điểm bất động sản bước vào pha tái định giá theo chất lượng, thay vì phục hồi đồng loạt.

Vì vậy, nếu phải gọi tên “kênh lên ngôi” trong chu kỳ mới của 2026, chuyên gia thiên về một thị trường phân hóa, nơi cổ phiếu chất lượng và bất động sản chất lượng sẽ là hai trục hưởng lợi chính, còn phần còn lại đóng vai trò cân bằng và quản trị rủi ro.