Không phải Trung Quốc, một chủ nợ khác cũng 'xả mạnh' 50 tỷ USD trái phiếu Mỹ, dự trữ thấp nhất trong 5 năm

Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới trong bối cảnh các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vào nhằm ứng phó với bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Trong làn sóng thay đổi chiến lược dự trữ quốc gia, hai nền kinh tế lớn châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc, đang trở thành những nhân tố nổi bật với động thái rõ ràng khi giảm mạnh nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ và tăng tích trữ vàng.

Theo tờ India Times, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đang thực hiện chính sách đa dạng hóa danh mục dự trữ ngoại hối một cách có chủ đích. Dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, đến cuối tháng 10 năm 2025, Ấn Độ chỉ còn nắm giữ khoảng 190 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, giảm hơn 50 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024.

Thay vì mở rộng quy mô dự trữ, RBI lựa chọn tái phân bổ tài sản chuyển dần từ nợ Mỹ sang vàng. Tính đến cuối năm 2025, lượng vàng mà Ấn Độ nắm giữ đã tăng từ 866,8 tấn lên 880,18 tấn. Trong khi đó, tổng dự trữ ngoại hối của nước này vẫn ổn định quanh mức 685 tỷ USD. Con số này cho thấy đây là sự điều chỉnh có chủ đích, không phải do thay đổi về quy mô vốn.

Tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ của Ấn Độ tăng đáng kể, từ 9,3% năm ngoái lên 13,6% vào tháng 9/2025. Theo Gaura Sengupta, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng IDFC First, điều này phản ánh mối lo ngại về rủi ro định giá tài sản nợ khi lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao, đồng nghĩa với khả năng thua lỗ nếu nắm giữ dài hạn.

Nếu như Ấn Độ mới chuyển hướng gần đây, thì Trung Quốc đã giảm dần lượng trái phiếu Mỹ trong nhiều năm qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy, đến tháng 11/2025, Trung Quốc chỉ còn nắm giữ 682,6 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Trong khi các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Anh hay Pháp vẫn tăng nắm giữ nợ Mỹ, thì Trung Quốc, cùng với Ấn Độ, Brazil và Ả Rập Xê Út, lại chọn cách rút dần. Giới phân tích cho rằng, Bắc Kinh đang tái cấu trúc danh mục dự trữ ngoại hối trị giá hơn 3.350 tỷ USD, với xu hướng ưu tiên đa dạng hóa và tối ưu hóa tài sản an toàn hơn.

Theo Giáo sư Xi Junyang từ Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, động thái này là một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm tránh phụ thuộc vào các tài sản dễ bị rủi ro chính trị.

Trong khi đó, giáo sư Shao Yu từ Đại học Phúc Đán chỉ trích tình hình tài khóa của Mỹ, cho rằng hệ thống nợ của nước này ngày càng giống “trò chơi kim tự tháp”, nơi nợ mới được dùng để trả nợ cũ. Ông cho hay: “Trung Quốc không muốn tiếp tục tham gia vào trò chơi đó nữa.”

Cùng lúc đó, Trung Quốc liên tục mua thêm vàng. Tính đến cuối tháng 12/2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tích trữ khoảng 2.306 tấn vàng, đánh dấu 14 tháng mua ròng liên tiếp. Đây là mức kỷ lục trong chính sách dự trữ kim loại quý của Bắc Kinh.

Theo India Times﻿