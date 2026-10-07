Không phải Trung Quốc, đây mới là quốc gia mua gom vàng 'hung hãn' nhất: Mục tiêu 'cất kho' đủ 700 tấn mới dừng

Trong tháng 8, quốc gia này cũng đã mua đến 8 tấn vàng.

Theo Marissa Salim, Trưởng bộ phận Nghiên cứu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương vẫn duy trì tốc độ bổ sung vàng mạnh mẽ vào kho dự trữ trong tháng 8. Trong đó, các ngân hàng trung ương của Trung Quốc, Uzbekistan và Ba Lan dẫn đầu danh sách các bên mua là cơ quan nhà nước.

"Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn duy trì nhịp độ tích trữ vàng trong tháng 8, với tổng lượng mua ròng được ghi nhận là 39 tấn," bà Salim viết trong bản cập nhật mới nhất của WGC. "Những bên mua vàng lớn và đều đặn trong năm 2026 tiếp tục hoạt động tích cực trong tháng này, với Trung Quốc dẫn đầu, theo sau là Uzbekistan và Ba Lan."

Bà Salim cho biết các ngân hàng trung ương đã báo cáo tổng lượng mua là 170 tấn tính từ đầu năm 2026 đến nay.

"Khi đặt tổng lượng mua của tháng 8 vào bối cảnh rộng hơn, việc phân tích dữ liệu mua vàng của các ngân hàng trung ương từ năm 2016 đến 2025 cho thấy sự biến động theo mùa ở mức khiêm tốn, mặc dù sự khác biệt giữa các năm vẫn rất đáng kể," bà lưu ý. "Những bất ổn gia tăng về kinh tế hoặc địa chính trị có thể đóng vai trò nhất định, nhưng cần phân tích thêm để xác định các động lực cơ bản mạnh mẽ và bền vững."

Bà Salim cũng cho biết, thành phần các ngân hàng tham gia mua vào trong tháng 8 cũng quan trọng không kém tổng khối lượng ấn tượng đó, bởi "nhu cầu này tiếp tục được dẫn dắt bởi những bên quen thuộc đang thực hiện các chương trình tích trữ dài hạn."

"Điều này cho thấy hoạt động của các ngân hàng trung ương vẫn phản ánh các mục tiêu dự trữ dài hạn, trong khi những biến động hàng tháng thường phản ánh sự khác biệt về quy trình triển khai, điều kiện thị trường và các yêu cầu về thanh khoản đặc thù của từng quốc gia."

Các giao dịch vàng đáng chú ý nhất của ngân hàng trung ương trong tháng 8 và trong năm 2026 bao gồm Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, với 8 tấn được mua vào trong tháng 8. "Ba Lan vẫn dẫn đầu về lượng vàng mua vào tính từ đầu năm đến nay với 98 tấn, nhưng chúng tôi nhận thấy Trung Quốc đang bắt kịp," bà viết, đồng thời lưu ý rằng Ba Lan hiện sở hữu 648 tấn vàng trong kho dự trữ, đưa mục tiêu 700 tấn vào tầm tay trong những tháng tới.

"Trong tháng thứ 22 liên tiếp thực hiện hoạt động mua vào, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bổ sung 20 tấn vào kho dự trữ vàng trong tháng 8," bà Salim cho biết. "Trung Quốc đã báo cáo mức tăng 80 tấn trong kho dự trữ vàng tính từ đầu năm đến nay, chỉ đứng sau Ba Lan. Dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc hiện chiếm 9% tổng dự trữ, tương đương khoảng 2.387 tấn".

Ngân hàng Trung ương Uzbekistan cũng đã mua 8 tấn vàng trong tháng 8, nâng tổng lượng vàng mua vào từ đầu năm đến nay lên gần 50 tấn; tổng lượng vàng nắm giữ của quốc gia này hiện là 439 tấn, chiếm 90% tổng dự trữ.

Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa Séc cũng là bên mua vàng đều đặn, duy trì chuỗi mua vào hàng tháng suốt 42 tháng qua và đã bổ sung thêm 2 tấn vàng trong tháng 8. "Ngân hàng trung ương đã mua 14 tấn từ đầu năm đến nay, nâng tỷ trọng vàng nắm giữ lên mức 7% tổng dự trữ, tương đương 86 tấn," bà Salim nói.

Và sau ba tháng liên tiếp bán ròng, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 3 tấn vàng trong tháng 8. "Tính từ đầu năm đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức bán ròng 82 tấn, với phần lớn hoạt động bán ra diễn ra trong quý 1," bà lưu ý. "Các ngân hàng trung ương khác tham gia thị trường trong tháng này bao gồm Bolivia và Ghana, mỗi nước đã mua khoảng 1 tấn."

Ở chiều bán ra, Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục hoạt động bán ròng trong tháng 8, bán thêm 6 tấn vàng. "Nga đã bán 56 tấn vàng từ đầu năm đến nay, với tổng lượng vàng nắm giữ hiện ở mức 2.271 tấn," bà Salim cho biết.