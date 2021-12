Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc sống, hiện tại cũng là thời điểm hoàn hảo để bạn nhìn nhận lại bản thân và để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và sách là một công cụ tuyệt vời giúp bạn làm điều đó. Tuy nhiên, vấn đề là có quá nhiều sách để bạn lựa chọn. Vậy làm thế nào để bạn biết cuốn sách nào sẽ thực sự mang lại lợi ích cho mình?

Là một người ham đọc sách, tôi đã dành phần lớn thời gian trong năm để xem lại các cuốn hồi ký, tiểu thuyết và sách self-help. Dưới đây là 7 cuốn mà tôi cho là nó thực sự sẽ dạy bạn cách suy nghĩ thông minh hơn, sống tốt hơn và có các mối quan hệ lành mạnh hơn:

1. "The Joy of Movement: How Exercise Helps Us Find Happiness, Hope, Connection and Courage"

Tác giả: Kelly McGonigal​

Tạm dịch: "Niềm vui của sự vận động: Cách mà tập thể dục giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc, hy vọng, sự kết nối và lòng dũng cảm"

Thêm nhiều hoạt động thể chất vào cuộc sống có thể giúp bạn hạnh phúc hơn những thứ khác, chẳng hạn như sự giàu có hay địa vị xã hội.

Trong "The Joy of Movement", giảng viên và cũng là nhà tâm lý học tại Stanford, Kelly McGonigal đã kết hợp những hiểu biết sâu sắc về khoa học thần kinh và nhân chủng học cùng với câu chuyện về hành trình trở thành một huấn luyện viên thể chất của chính mình, để cho thấy cách mà vận động có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để giảm bớt trầm cảm, lo lắng và cô đơn.

2. "Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain and Body"

Tác giả: Daniel Goleman và Richard Davidson

Tạm dịch: "Đặc điểm biến đổi: Khoa học tiết lộ cách thiền định thay đổi tâm trí, bộ não và cơ thể của bạn"

Có kha khá những lời khuyên self-help chứa rất nhiều điều vô nghĩa, từ các viên đá chữa bệnh đến các phương pháp thải độc khác nhau mà không có cơ sở khoa học. Nhưng cuốn "Altered Traits" lại khác, nó đem lại cho người đọc một loạt những nghiên cứu về chánh niệm.

Chuyên gia trí tuệ cảm xúc Daniel Goleman và nhà tâm lý học Richard Davidson giải thích về thiền định, và khi được thực hành trong thời gian dài, nó có thể giúp tăng khả năng phục hồi, tăng lòng trắc ẩn và khả năng tập trung của chúng ta.

3. "Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World"

Tác giả: Cal Newport

Tạm dịch: "Làm việc không bị gián đoạn: Các quy tắc để chuyên tâm trong một thế giới bị phân tâm"

Màn hình cùng với các tiếng "tinh tinh" liên tục từ các thiết bị công nghệ khác nhau là thủ phạm ảnh hưởng và khiến nhiều người phân tâm.

Trong "Deep Work", Cal Newport, một giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Georgetown, đã gợi ý một "đơn thuốc" để loại bỏ những phiền nhiễu khiến hiệu suất làm việc bị giảm. Kỹ thuật của anh ấy sẽ giúp bạn tập trung làm việc hơn, đồng thời đạt được cảm giác thành tựu viên mãn thực sự.

4. "Biased: Uncovering the Hidden Prejudice That Shapes What We See, Think and Do"

Tác giả: Jennifer L. Eberhardt

Tạm dịch: "Thành kiến: Vén màn định kiến ​​tiềm ẩn hình thành những gì chúng ta thấy, nghĩ và làm"

Vô cùng phù hợp với thời điểm hiện tại, "Biased" là phân tích sâu sắc về định kiến ​​dựa trên chủng tộc.

Jennifer Eberhardt, giáo sư tâm lý học tại Đại học Stanford, sử dụng nghiên cứu tiên tiến về thành kiến ​​chủng tộc - nguồn gốc của nó và cách nó hoạt động trong tâm trí chúng ta và trong toàn xã hội - để giúp chúng ta chống lại thành kiến ​​ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức.

(Thành kiến ​​chủng tộc là một dạng thành kiến ​​ngầm, đề cập đến những thái độ hoặc khuôn mẫu ảnh hưởng đến sự hiểu biết, hành động và quyết định của một cá nhân một cách vô thức.)

5. "Maybe You Should Talk to Someone: A Therapist, Her Therapist, and Our Lives Revealed"

Tác giả: Lori Gottlieb

Tạm dịch: "Có lẽ bạn nên nói chuyện với ai đó: Một bác sĩ trị liệu, bác sĩ trị liệu của cô ấy, và cuộc sống của chúng ta được tiết lộ"

Đang suy nghĩ về liệu pháp tâm lý nhưng bạn không chắc liệu nó có phù hợp với mình không? Thông qua cuốn sách "Maybe You Should Talk to Someone" của mình, chuyên gia trị liệu tại Hollywood, Lori Gottlieb cung cấp cho độc giả quyền ưu tiên truy cập vào những gì diễn ra trong các buổi trị liệu cho khách hàng của cô ấy.

Kết hợp những lời kể từ các bệnh nhân của cô ấy, cùng với những cuộc đấu tranh trong cuộc sống của chính mình, Gottlieb cho thấy quá trình trị liệu tâm lý phong phú và giàu cảm xúc hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Cô nói: "Có rất nhiều quan niệm sai lầm về trải nghiệm này. Đó là một quá trình rất tích cực."

6. "Savage Park: A Meditation on Play, Space, and Risk for Americans Who Are Nervous, Distracted and Afraid to Die"

Tác giả: Amy Fusselman

Tạm dịch: "Công viên Savage: Thiền về vui chơi, không gian và rủi ro cho những người Mỹ đang căng thẳng, rối trí và sợ chết"

"Savage Park", cuốn sách đem lại cảm giác giống như đọc một cuốn tiểu thuyết, được đặt tên theo một sân chơi mà tác giả và gia đình cô được giới thiệu tới trong một chuyến thăm Tokyo. Ở đó, những đứa trẻ thắp lửa, sử dụng búa và di chuyển gỗ để xây dựng pháo đài (một thái cực đối lập với những gì các bậc cha mẹ Mỹ luôn quen thuộc).

Mặc dù cuốn sách có thể phù hợp nhất với các bậc cha mẹ, nhưng chủ đề trọng tâm của nó - cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng - lại phù hợp với tất cả mọi người.

7. "Thinking, Fast and Slow"

Tác giả: Daniel Kaheman

Tựa Việt: "Tư Duy, Nhanh và Chậm"

Daniel Kahneman, giáo sư tâm lý học tại Đại học Princeton, người nổi tiếng với nghiên cứu về các kỹ thuật "ra quyết định", tiết lộ nơi chúng ta có thể và không được tin vào trực giác của mình.

Trong "Thinking, Fast and Slow", bạn sẽ học cách cân bằng hai kiểu suy nghĩ (một kiểu suy nghĩ nhanh hơn và cảm tính hơn, và kiểu còn lại là suy nghĩ có cân nhắc và logic hơn) có thể ngăn chặn những rối loạn tinh thần thường khiến chúng ta gặp rắc rối.

Tác giả của bài viết là Jessica Stillman, một nhà văn và biên tập viên về lối sống, văn học và khởi nghiệp. Cô viết bài cho TIME, Fast Company, Inc. và Forbes.

