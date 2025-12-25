Không phải ST25, một giống lúa nhận danh hiệu ngon nhất thế giới 7 lần liên tiếp, chủ sở hữu là láng giềng của Việt Nam

Ảnh minh họa

Ông Lun Yeng, Tổng thư ký Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), ngày 9/11 đã công bố kết quả cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2025, xác nhận giống lúa Phka Romdoul của Campuchia (thương hiệu Malys Angkor) và giống lúa ST25 của Việt Nam cùng giành vị trí thứ nhất, vượt qua hơn 30 giống lúa đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây là lần thứ 3 gạo ST25 của Việt Nam, do Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và cộng sự lai tạo, đạt danh hiệu cao nhất này, sau các chiến thắng vào các năm 2019 và 2023, tiếp tục khẳng định vị thế của gạo Việt Nam trong phân khúc gạo chất lượng cao.

Trong khi đó, gạo Malys Angkor của Campuchia, được chế biến từ giống lúa thơm Phka Romdoul, tiếp tục ghi dấu ấn khi được vinh danh Gạo ngon nhất thế giới lần thứ 7, nối dài chuỗi thành tích đã đạt được vào các năm 2012, 2013, 2014, 2018, 2022 và 2024. Phka Romdoul được đánh giá cao nhờ kết cấu mềm, hạt dài và hương thơm hoa đặc trưng, trở thành biểu tượng của ngành gạo Campuchia trên thị trường quốc tế.

Giải thưởng do tạp chí The Rice Trader trao tại Hội nghị Thượng đỉnh Gạo Thế giới 2025, diễn ra trong ba ngày từ 7/11 tại Phnom Penh, với sự tham dự của các nhà sản xuất, thương nhân và chuyên gia hàng đầu trong ngành lúa gạo toàn cầu.

Bộ Thương mại Campuchia đánh giá thành tích mới nhất là cột mốc quan trọng đối với ngành nông nghiệp, đồng thời ghi nhận đóng góp của nông dân, doanh nghiệp xay xát và các nhà xuất khẩu trong việc nâng cao giá trị hạt gạo quốc gia. Theo bộ này, thành công của Malys Angkor không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn góp phần củng cố hình ảnh Campuchia là nguồn cung gạo chất lượng cao, ổn định và đáng tin cậy.

Cùng với các giải thưởng quốc tế, xuất khẩu gạo Campuchia tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2025, nước này đã xuất khẩu khoảng 596.341 tấn gạo xay xát, thu về 408,93 triệu USD, tăng so với mức 335,4 triệu USD cùng kỳ năm 2024. Gạo Campuchia hiện đã có mặt tại 69 thị trường, trong đó châu Âu là khu vực tiêu thụ lớn nhất, chiếm gần một nửa tổng lượng xuất khẩu, tiếp theo là Trung Quốc.

Theo số liệu của CRF, gạo thơm chiếm 68,81% tổng lượng xuất khẩu, cho thấy sự tập trung rõ nét của Campuchia vào phân khúc giá trị cao. Các chủng loại khác gồm gạo trắng hạt dài (16,18%), gạo tấm (10,13%), gạo đồ (2,44%), gạo hữu cơ (1,88%) và các loại gạo khác (0,56%).

Với chất lượng được quốc tế công nhận cùng đà tăng trưởng xuất khẩu ổn định, gạo Campuchia và Việt Nam đang tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc gạo cao cấp, góp phần định hình xu hướng cạnh tranh trên thị trường gạo toàn cầu.