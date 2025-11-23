Không phải sportbike, không phải naked, đây là một chiếc xe tay ga giá rẻ dành cho đô thị châu Á của nhà Kawasaki

Nhắc đến Kawasaki, phần lớn người yêu xe thường nghĩ ngay đến những mẫu sportbike mang tính biểu tượng như Ninja, những chiếc naked mạnh mẽ trong dòng Z hay các mẫu adventure cỡ lớn Versys. Tất cả đều chia sẻ một tinh thần rất đặc trưng của hãng xe Nhật Bản, đó là sự mạnh mẽ, tốc độ và hơi hướng liều lĩnh theo nghĩa tích cực.

Thế nhưng ở một góc hoàn toàn khác của thị trường, Kawasaki lại đang âm thầm bán một mẫu xe máy khiến không ít người bất ngờ ngay lần đầu nhìn thấy. Đó là Brusky 125, chiếc xe tay ga được đánh giá là ít mang phong cách Kawasaki nhất kể từ trước đến nay. Và có lẽ cũng bởi điều đó mà nó trở thành một chủ đề gây tò mò đặc biệt.

Ở những quốc gia như Philippines, Indonesia hay Việt Nam, xe máy từ lâu không chỉ là phương tiện di chuyển đơn thuần mà còn là công cụ lao động, là trợ thủ đắc lực giúp hàng triệu người đi lại mỗi ngày trong điều kiện giao thông đông đúc.

Xe phân khối lớn như Ninja hay Z series có cộng đồng riêng và sức hút đáng kể, nhưng chúng không phải những sản phẩm tạo nên doanh số chủ lực ở khu vực Đông Nam Á. Để tồn tại và cạnh tranh, Kawasaki buộc phải tìm cách mở rộng tệp khách hàng của mình, và điều đó dẫn đến chiến lược hợp tác với Bajaj nhằm ra mắt các dòng xe phổ thông như Pulsar hoặc Dominar với thương hiệu Kawasaki.

Tuy nhiên, chiến lược đa dạng hóa này không dừng lại ở những dòng xe côn tay giá rẻ. Đi xa hơn, Kawasaki còn tham gia vào phân khúc xe tay ga, vốn là sân chơi mà họ ít khi đặt chân vào. Và một trong những sản phẩm kỳ lạ nhất chính là Brusky 125, mẫu xe tay ga mang logo Kawasaki nhưng lại có xuất thân khiến nhiều người ngạc nhiên.

Mặc dù khoác lên mình lớp sơn xanh lá đậm chất Team Green, Brusky thực chất là một chiếc Modenas Karisma 125S từ Malaysia được đổi tên. Kawasaki có cổ phần trong Modenas nên sự hợp tác này là hoàn toàn hợp lý về mặt kinh doanh, nhưng đối với nhiều người, cảm giác vẫn có phần lạ lẫm khi thấy một chiếc xe tay ga phong cách gia đình mang thương hiệu Kawasaki.

Nếu quan sát kỹ phần đầu xe, có thể nhận ra một vài đường nét gợi nhắc đến các mẫu Ninja, nhưng đó là cảm giác chỉ xuất hiện khi người xem hơi nghiêng đầu và có chút tưởng tượng. Về tổng thể, Brusky 125 mang ngoại hình gọn nhẹ, thực dụng, thân xe không quá cầu kỳ và hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc nó là đại diện hiếm hoi của Kawasaki trong phân khúc xe tay ga phổ thông 125cc, điều mà nhiều người có lẽ chưa từng nghĩ đến.

Xét về thông số kỹ thuật, Brusky được trang bị động cơ SOHC 125cc làm mát bằng không khí, cho công suất 9,52 mã lực và mô men xoắn 10 Nm, kết hợp hộp số CVT quen thuộc. Bộ vành 14 inch giúp xe giữ được dáng thon gọn nhưng vẫn ổn định khi di chuyển trên đường xấu. Hệ thống phanh sử dụng đĩa trước 220 mm và tang trống phía sau, một cấu hình rất phổ biến trong tầm giá.

Xe được trang bị cả đề điện và cần đạp, chiều cao yên chỉ 760 mm, phù hợp với phần lớn người dùng tại khu vực Đông Nam Á. Bình xăng 5,1 lít đủ cho một ngày di chuyển trong thành phố mà không cần lo lắng đổ xăng liên tục. Đồng hồ tốc độ analog thậm chí tự tin in lên chỉ mốc 160 km một giờ, dù ai cũng hiểu rằng mẫu xe tay ga này khó có thể đạt đến con số đó trong thực tế.

Điểm gây chú ý hơn cả chính là mức giá. Với giá khoảng 77.000 peso tại Philippines, tương đương hơn 30 triệu đồng, Brusky nằm trong nhóm xe tay ga rẻ nhất mà Kawasaki từng phân phối.

Mức giá này khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với những người muốn một chiếc xe nhẹ, linh hoạt, ít tốn nhiên liệu và dễ bảo trì. Hơn nữa, việc nằm trong hệ thống dịch vụ hậu mãi của Kawasaki mang lại cảm giác an tâm hơn cho người dùng, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, nơi thương hiệu Nhật Bản vốn rất được tin tưởng.

Thế nhưng, dù sở hữu nhiều lợi thế, Brusky 125 vẫn chưa thật sự phổ biến trên đường phố Philippines. Phân khúc xe tay ga phổ thông tại đây vốn bị Yamaha Mio thống trị trong suốt nhiều năm, trong khi Suzuki Burgman 125 lại trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người muốn cảm giác sang trọng hơn mà không phải chi quá nhiều tiền. Trong bối cảnh đó, Brusky thậm chí khó lòng chen chân vào cuộc cạnh tranh vốn đã rất đông đúc.

Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở chỗ tương lai của Brusky có thể bất ngờ được định hình bởi một thị trường cách xa Philippines hàng nghìn kilômét. Tại Mỹ, xe tay ga đang dần trở nên phổ biến hơn nhờ sự bùng nổ của các dịch vụ giao hàng chặng cuối như DoorDash, Uber Eats và sự gia tăng của nhóm tài xế làm việc tự do.

Với chi phí nhiên liệu cao hơn, giá xe máy cỡ lớn đắt đỏ và nhu cầu tìm kiếm phương tiện rẻ, bền, dễ sửa chữa, người Mỹ đang bắt đầu nhìn nhận lại giá trị thực tế của xe tay ga. Nếu xu hướng này tiếp tục, không loại trừ khả năng những mẫu xe thực dụng như Brusky 125 sẽ có cơ hội xuất hiện tại thị trường Bắc Mỹ, nơi trước đây xe tay ga vốn không phải lựa chọn quen thuộc.

Viễn cảnh một chiếc xe tay ga nhỏ gọn, mang logo Kawasaki nhưng lại có nguồn gốc từ Malaysia thông qua Philippines, vượt Thái Bình Dương để tiến vào Mỹ nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng trong một thế giới mà sự thực dụng ngày càng được coi trọng, còn thị trường dịch vụ giao hàng phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Nếu điều đó thành hiện thực, Brusky có thể trở thành đại diện hoàn toàn mới của Kawasaki, một mẫu xe không dựa vào tốc độ hay sức mạnh, mà dựa vào tính tiện dụng và chi phí sở hữu thấp.

Câu chuyện về Kawasaki Brusky 125 vì thế mang nhiều tầng ý nghĩa hơn một mẫu xe tay ga thông thường. Nó cho thấy cách các hãng xe lớn phải thích nghi để tồn tại, phải mở rộng suy nghĩ và bước vào những phân khúc mà trước đây họ không hề quan tâm. Đồng thời, nó cũng phản ánh rõ nét nhu cầu thực tế của người dùng tại các quốc gia đang phát triển, nơi xe máy là nhịp sống chứ không phải thú chơi.