Không phải sầu riêng, một kho báu của Việt Nam được Thái Lan liên tục săn lùng: Xuất khẩu tăng trưởng mạnh, nước ta thu về hàng trăm triệu USD

Ản minh họa

Trong bối cảnh thị trường thủy sản quốc tế có nhiều biến động, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận những con số khả quan trong 10 tháng đầu năm 2025. Dù gặp phải khó khăn về nguồn cung nguyên liệu trong nước, ngành chế biến và xuất khẩu mực, bạch tuộc vẫn duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng. Tháng 10/2025, kim ngạch xuất khẩu lập đỉnh mới, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường chủ lực vào dịp cuối năm.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thủy sản Việt Nam, tính đến cuối tháng 10/2025, kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam đạt 627 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù nguồn cung nguyên liệu trong nước vẫn khan hiếm, tháng 10 vẫn là tháng xuất khẩu mực, bạch tuộc đạt kim ngạch cao nhất từ đầu năm, đạt 83 triệu USD, tăng 25% so với tháng 9 và cũng tăng 25% so với tháng 10/2024. Các thị trường quốc tế tăng nhu cầu vào dịp cuối năm, đặc biệt là với các sản phẩm tiện lợi, chế biến sẵn.

Thị trường xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam tiếp tục được dẫn dắt bởi các quốc gia thuộc khu vực Đông Á và ASEAN, chiếm tới 94% tổng kim ngạch. Hàn Quốc vẫn là đối tác lớn nhất, chiếm 38% tổng xuất khẩu, tiếp theo là Nhật Bản với 23%.

Thái Lan, tuy là thị trường mới nổi, nhưng đã có sự tăng trưởng tốt, đạt mức tăng trưởng 39% trong 10 tháng qua, với sản phẩm chủ yếu là mực khô, mực nướng ăn liền.

Điểm đặc biệt ở các thị trường này là xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh mẽ về các sản phẩm tiện lợi như mực khô ăn liền, mực một nắng, bạch tuộc chế biến sẵn. Các thị trường như Hàn Quốc và Nhật Bản đặc biệt ưa chuộng các sản phẩm chế biến sẵn, giúp tăng trưởng xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam.

Một trong những yếu tố đáng chú ý trong bức tranh xuất khẩu mực, bạch tuộc năm 2025 là sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng. Các sản phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là mực khô ăn liền và bạch tuộc luộc đông lạnh, đang ngày càng được ưa chuộng tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Những sản phẩm này không chỉ dễ dàng sử dụng mà còn đáp ứng nhu cầu về tiện lợi và an toàn thực phẩm của người tiêu dùng.

Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam, khi xu hướng tiêu thụ các sản phẩm chế biến sẵn tăng mạnh. Theo dự báo, nếu nguồn cung nguyên liệu trong nước được ổn định, quý IV/2025 có thể chứng kiến mức tăng trưởng thêm 10-15% so với quý III. Thái Lan đặc biệt là một thị trường đầy triển vọng với nhu cầu cao về mực khô ăn liền và mực một nắng, sẽ là điểm sáng trong chiến lược xuất khẩu những tháng cuối năm.

Mặc dù tình hình xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam trong năm 2025 vẫn giữ được mức tăng trưởng dương, nhưng 2026, xuất khẩu mực, bạch tuộc có thể đối mặt với nhiều thử thách nếu thẻ vàng IUU từ thị trường EU và “thẻ đỏ MMPA” từ thị trường Mỹ chưa được tháo gỡ.