Trong báo cáo ngày 11/8, Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh đã công khai những chi tiết mới về trận không chiến ác liệt với Pakistan từ 7-10/5. Theo ông, hệ thống phòng không tầm xa S-400 do Nga cung cấp đã tạo ưu thế áp đảo, buộc tiêm kích đối phương không thể tiếp cận để triển khai vũ khí tấn công tầm xa. Điều này góp phần giúp New Delhi ngăn chặn các đòn tập kích và bẻ gãy nhiều mũi tiến công của Không quân Pakistan.

S-400 khẳng định sức mạnh, lần đầu bắn hạ mục tiêu ở cự ly 300 km

Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi cũng ca ngợi S-400, nhấn mạnh rằng "các khí tài như S-400 đã mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước". Lời khẳng định này được đưa ra trong bối cảnh Không quân Ấn Độ hứng chịu tổn thất lớn khi từ 1 đến 4 chiến đấu cơ Rafale - niềm tự hào của New Delhi, bị bắn hạ trong giao chiến với J-10C thế hệ mới mà Trung Quốc vừa chuyển giao cho Pakistan.

Tuyên bố của Tham mưu trưởng Amar Preet Singh làm rõ hơn vai trò của S-400. Ông tiết lộ hệ thống đã tiêu diệt "ít nhất năm máy bay chiến đấu và một máy bay cỡ lớn, có thể là trinh sát điện tử hoặc chỉ huy cảnh báo sớm, ở cự ly khoảng 300 km - vụ bắn hạ xa nhất từng được công bố bằng tên lửa đất đối không". Việc này đồng nghĩa Ấn Độ đã được Nga bàn giao loại đạn 40N6, với tầm bắn 400 km và khả năng đánh chặn mục tiêu bay thấp nhờ nhận dữ liệu từ radar tiền phương hoặc radar trên không của Su-30MKI.

Khả năng khai hỏa ở cự ly vượt trội giúp S-400 vô hiệu hóa những vũ khí như bom lượn tầm xa vốn được Pakistan trông cậy. Đây chính là lý do khiến tướng Singh gọi S-400 là vũ khí thay đổi cục diện.

Rafale gây thất vọng, S-400 trở thành trụ cột phòng không

Hợp đồng S-400 trị giá 5,43 tỷ USD được ký tháng 10/2018, bất chấp sức ép dữ dội từ Mỹ và phương Tây, thậm chí cả đe dọa trừng phạt kinh tế. Đến nay, năm trung đoàn S-400 đã lần lượt bàn giao, biến Ấn Độ thành khách hàng lớn nhất ngoài Nga.

Ngược lại, thương vụ Rafale lại gây tranh cãi kéo dài nhiều năm vì giá quá cao - tới 240 triệu USD/chiếc, nhưng hiệu quả chiến đấu kém xa kỳ vọng. Việc loại máy bay Pháp bị J-10C đánh bại đã trở thành cú sốc, đồng thời đẩy Không quân Ấn Độ vào tình thế ngày càng phụ thuộc vào S-400 để giữ ưu thế trước đối thủ láng giềng.

Không chỉ có tác dụng phòng thủ, S-400 còn mở rộng chiều sâu chiến lược, buộc Pakistan phải tính toán kỹ lưỡng trước mọi phi vụ. Với đạn 40N6, hệ thống có thể đe dọa cả máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm hay trinh sát của Islamabad ở sâu trong không phận. Đây là ưu thế mà chưa hệ thống phương Tây nào có thể so sánh.

Tương lai: Su-57, S-500 và lựa chọn Nga

Sự tương phản giữa thành công của S-400 và thất bại của Rafale khiến Ấn Độ dần mất niềm tin vào vũ khí châu Âu. Tháng 5, Moskva thậm chí đề xuất hợp tác chưa từng có: cho phép Ấn Độ truy cập mã nguồn Su-57 để sản xuất theo giấy phép trong nước. Nếu thương vụ thành công, Su-57 với radar tàng hình tối tân sẽ kết hợp cùng S-400 tạo thành lưới phòng thủ - tấn công liên hoàn, gia tăng khả năng kiểm soát bầu trời Nam Á.

Trong khi đó, thông tin về việc New Delhi quan tâm đến S-500 - hệ thống có tầm bắn tới 600 km và khả năng đánh chặn mục tiêu ngoài khí quyển, cho thấy xu hướng rõ rệt: Ấn Độ sẵn sàng tiến xa hơn trong hợp tác chiến lược với Nga để bù đắp những thiếu hụt từ phương Tây.

Cuộc đối đầu với Pakistan vừa qua đã chứng minh một điều: tương lai an ninh bầu trời Ấn Độ không nằm ở các hợp đồng đắt đỏ với Paris, mà ở quyết định đặt niềm tin vào công nghệ Nga - nơi S-400 đã chứng minh giá trị không thể thay thế.