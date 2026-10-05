Không phải Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, sân bay trẻ nhất Việt Nam sắp khai thác tới 366 chuyến bay/tuần

Sân bay này sẽ chính thức khai thác sau 2 tháng nữa.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến chính thức đón những chuyến bay thương mại đầu tiên từ tháng 12/2026, trước khi từng bước mở rộng mạng bay, gia tăng tần suất và tiến tới vận hành tối đa 100% công suất thiết kế vào tháng 10/2027.

Kế hoạch khai thác chi tiết và tình hình thi công thực địa vừa được báo cáo tại buổi làm việc ngày 4/10/2026 do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, UBND TP.HCM, UBND TP. Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các nhà thầu sau khi trực tiếp thị sát đại công trường và hệ thống giao thông kết nối.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc về tiến độ các dự án thành phần của Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tiến độ 4 dự án thành phần dự án sân bay Long Thành

Báo cáo trước Phó Thủ tướng Thường trực, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết cả 4 dự án thành phần của đại công trường Long Thành đang được tập trung đẩy nhanh nhịp độ thi công đồng bộ:

Dự án thành phần 1 (Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước): Bao gồm các khu làm việc chuyên trách của hải quan, công an, cảng vụ hàng không, kiểm dịch y tế... đến nay đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng thô và hoàn thiện nội thất.

Dự án thành phần 2 (Công trình phục vụ quản lý bay): Do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, gồm đài kiểm soát không lưu cùng hệ thống trang thiết bị chuyên dụng dẫn đường, giám sát hiện đã hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật chính.

Dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu trong cảng): Giữ vai trò then chốt nhất, do ACV làm chủ đầu tư với các hạng mục trung tâm như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Quyền Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cho biết, dự án có 16 gói thầu xây lắp chính thì hiện có 12/16 gói thầu đã cơ bản đáp ứng các điều kiện khắt khe về tiến độ phục vụ mục tiêu khai thác thương mại vào tháng 12/2026. Lũy kế giá trị thực hiện đạt trên 80% hợp đồng, trong đó 4 gói thầu đã hoàn tất nghiệm thu.

Dự án thành phần 4 (Dịch vụ hàng không): Bao gồm tuyến ống dẫn nhiên liệu ngầm, khu hangar bảo trì kỹ thuật máy bay, trung tâm chế biến suất ăn hàng không... cũng đang bước vào giai đoạn về đích để kịp tích hợp vận hành.

Nhiều hệ thống kỹ thuật phức tạp bên trong nhà ga T1 như cầu ống lồng dẫn khách, thang cuốn, băng chuyền xử lý hành lý và máy soi chiếu an ninh đa lớp hiện đã vận hành thử tải. Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2026, Cục Hàng không Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan sẽ hoàn tất thẩm định, phê duyệt bộ hồ sơ pháp lý gồm: Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu vận hành nhà ga T1 và chương trình an ninh hàng không.

ACV đang tích cực triển khai thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT), hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị nguồn lực, nhân sự, hướng tới đưa Cảng HKQT Long Thành vào khai thác an toàn, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: ACV

Ảnh: ACV

Ảnh: ACV

Phân kỳ 3 giai đoạn khai thác thương mại: Mở dần mạng bay, phủ kín toàn cầu vào tháng 10/2027

Nhằm bảo đảm tính an toàn tuyệt đối và sự ổn định của toàn bộ chuỗi cung ứng dịch vụ hàng không, ACV xây dựng phương án đưa sân bay Long Thành vào hoạt động theo lộ trình 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Tháng 12/2026 – Tháng 3/2027): Vận hành trước khu trung tâm và cánh Tây của nhà ga hành khách. Vietnam Airlines và Vietjet Air đã đăng ký khai thác từ 6% – 10% công suất thiết kế (tương đương 20 – 30 chuyến bay/ngày), tập trung vào các đường bay quốc nội và quốc tế chặng ngắn. Tổng sản lượng tối đa dự kiến đạt 366 chuyến bay/tuần (gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế). Về logistics hàng hóa, nhà ga hàng hóa bắt đầu phục vụ các chuyến bay nội địa từ ngày 24/12/2026 và tiếp nhận các chuyến bay quốc tế từ tháng 1/2027 (tạm thời chưa khai thác tuyến đi Mỹ và châu Âu).

Giai đoạn 2 (Tháng 4/2027 – Tháng 10/2027): Nâng công suất khai thác lên mức 50% thiết kế. Hai hãng bay nội địa mở rộng thêm các tuyến bay quốc tế kết nối trực tiếp đến châu Âu, châu Úc, Nam Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Mỹ. Đây cũng là thời điểm đưa toàn bộ nhà ga hàng hóa vào vận hành thử nghiệm để hoàn tất các đánh giá chuyên ngành, phấn đấu đạt chứng chỉ an ninh hàng hóa quốc tế RA3 (xuất khẩu sang EU) và chứng nhận an ninh vận tải TSA (xuất khẩu đi Mỹ).

Giai đoạn 3 (Từ tháng 10/2027 trở đi): Chính thức vận hành 100% công suất thiết kế. Hệ thống mạng bay nội địa và quốc tế được khai thác đầy đủ, toàn diện; các tuyến bay vận chuyển hàng hóa đường dài đi thẳng đến châu Âu và Mỹ được khai thông đồng loạt.

Thi công 24/7, ACV phải báo cáo toàn diện trước ngày 7/10

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc thị sát nhà ga hành khách Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: ACV

Ảnh: ACV

Phát biểu chỉ đạo kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương nỗ lực vượt bậc của các chủ đầu tư, kỹ sư và công nhân bám trụ trên công trường. Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm so với yêu cầu, trong bối cảnh khối lượng công việc còn lại là rất lớn trong khi quỹ thời gian đếm ngược đến mốc khánh thành không còn nhiều.

Để giữ vững cam kết tiến độ với Đảng, Nhà nước và nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các đơn vị thi công phải lập tức tăng tốc, tổ chức thi công liên tục 24/7 theo phương châm "vượt nắng, thắng mưa, không có ngày nghỉ". Cùng với đó, Phó Thủ tướng giao ACV chịu trách nhiệm rà soát toàn bộ vướng mắc, tổng hợp báo cáo chi tiết và đầy đủ tình hình thực hiện dự án trình Chính phủ trước ngày 7/10/2026.