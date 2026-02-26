Không phải Nga, một quốc gia đang gặp khó với LNG: Vận chuyển 25.000 km mới tới tay khách hàng, châu Á ngày càng giảm nhu cầu

Ảnh minh họa

Một chuyến hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Úc đang trên hành trình dài khoảng 16.000 dặm (tương đương 25.750 km) để tới Đông Canada, trong bối cảnh nhu cầu tại các thị trường châu Á suy giảm rõ rệt. Theo dữ liệu theo dõi tàu do Kpler tổng hợp từ năm 2008, đây dự kiến là lô LNG đầu tiên từ Úc cập khu vực Đông Canada, được vận chuyển trên tàu Maran Gas Hector.

Hành trình xuyên bán cầu này phản ánh sự dịch chuyển đáng chú ý trong thương mại LNG toàn cầu. Trong nhiều năm, Úc chủ yếu cung cấp LNG cho các khách hàng lớn tại châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi nhu cầu tại khu vực này suy yếu, các nhà xuất khẩu Úc buộc phải tìm kiếm đầu ra mới cho các lô hàng chưa được ký hợp đồng dài hạn.

Dữ liệu do Reuters tổng hợp cho thấy một lô LNG của Úc đã cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần trước – chuyến hàng đầu tiên tới quốc gia này kể từ ít nhất năm 2017. Một lô khác cũng đã được chuyển tới Chile trong năm nay.

Tại châu Á, nhu cầu tiếp tục ở mức thấp. Lượng LNG vận chuyển đến Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu khí đốt lớn nhất thế giới đã giảm khoảng 11% trong năm 2025. Một số doanh nghiệp Trung Quốc thậm chí bán lại các lô hàng đã ký, làm gia tăng nguồn cung trên thị trường giao ngay. Trong khi đó, nhu cầu yếu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan càng khiến cán cân cung – cầu nghiêng về phía dư thừa.

Ngược lại, châu Âu nổi lên như một điểm đến hấp dẫn hơn trong bối cảnh mùa đông lạnh bất thường. Lượng LNG nhập khẩu vào khu vực này đã đạt mức cao nhất trong 10 tháng vào tháng Giêng, làm gia tăng cạnh tranh với châu Á về nguồn cung toàn cầu.

Đáng chú ý, việc LNG Úc cập cảng Canada làm nổi bật một nghịch lý trong cấu trúc năng lượng của quốc gia Bắc Mỹ này. Canada sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên khổng lồ tại miền Tây, nơi giá nội địa thường thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Quốc gia này từ lâu được xem là một cường quốc năng lượng với nguồn cung dồi dào và vị trí địa lý thuận lợi.

Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ qua, các dự án mở rộng đường ống và hạ tầng năng lượng tại Canada liên tục đối mặt với rào cản pháp lý, yêu cầu đánh giá môi trường nghiêm ngặt, kiện tụng kéo dài và bất đồng giữa các tỉnh bang. Hệ quả là tình trạng tắc nghẽn trong vận chuyển năng lượng nội địa, khiến việc đưa khí đốt từ miền Tây sang miền Đông trở nên phức tạp và tốn kém.

Trong một số trường hợp, chênh lệch giá trên thị trường quốc tế khiến việc nhập khẩu LNG – dù phải vận chuyển nửa vòng trái đất – trở thành phương án kinh tế khả thi. Điều này cho thấy mức độ liên kết ngày càng sâu của thị trường LNG toàn cầu, nơi dòng chảy hàng hóa được quyết định chủ yếu bởi tín hiệu giá thay vì khoảng cách địa lý.

Trong một thị trường năng lượng ngày càng liên thông, LNG sẽ tiếp tục chảy về nơi có lợi nhuận cao nhất. Thách thức với Canada không nằm ở trữ lượng, mà ở khả năng tháo gỡ các nút thắt nội tại để bảo đảm nguồn tài nguyên được vận chuyển thông suốt trong nước cũng như vươn ra thị trường toàn cầu.