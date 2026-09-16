Quốc gia này hiện có 113 lô dầu khí, trong đó chỉ 4 lô đang được khai thác theo các hợp đồng hiện hành.

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Senegal, quốc gia đang nổi lên trên bản đồ dầu khí Tây Phi, dự kiến đưa 109 lô dầu khí ra thị trường nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên ngoài khơi.

Bộ trưởng Năng lượng và Dầu mỏ Senegal El Hadji Abdourahmane Diouf cho biết nước này hiện có 113 lô dầu khí, trong đó chỉ 4 lô đang được khai thác theo các hợp đồng hiện hành. 109 lô còn lại sẽ được đưa ra chào bán cho các nhà đầu tư, theo phát biểu của ông Diouf trên một kênh truyền hình địa phương.

Theo Bộ trưởng, chính quyền Tổng thống Bassirou Diomaye Faye muốn tận dụng nguồn tài nguyên dầu khí để phát triển các doanh nghiệp trong nước, qua đó hình thành những doanh nghiệp có khả năng đóng vai trò lớn hơn trong ngành năng lượng.

“Kế hoạch của Tổng thống là tạo ra những doanh nghiệp dẫn đầu trong nước trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí”, ông Diouf cho biết.

Đợt chào bán diễn ra trong thời điểm Senegal đang mở rộng ngành công nghiệp dầu khí sau một loạt phát hiện lớn ngoài khơi. Chính phủ nước này đồng thời rà soát các giấy phép hiện có nhằm đánh giá việc các doanh nghiệp được cấp quyền khai thác có thực hiện đầy đủ cam kết về đầu tư và thăm dò hay không.

Ngành dầu khí Senegal bắt đầu thu hút sự chú ý mạnh mẽ sau khi mỏ Sangomar, trước đây được gọi là SNE, được phát hiện vào năm 2014 bởi Cairn Energy cùng các đối tác.

Khoảng một thập kỷ sau, Senegal chính thức bước vào giai đoạn sản xuất dầu thương mại. Tháng 6/2024, Woodside Energy bắt đầu khai thác tại mỏ Sangomar, đưa dự án trở thành mỏ dầu lớn đầu tiên đi vào sản xuất tại quốc gia Tây Phi này.

Sangomar nằm ngoài khơi Senegal và có công suất thiết kế khoảng 100.000 thùng dầu/ngày.

“Lần khai thác dầu đầu tiên từ mỏ Sangomar đánh dấu một kỷ nguyên mới không chỉ đối với ngành công nghiệp và nền kinh tế đất nước, mà quan trọng hơn là đối với người dân”, ông Thierno Ly, Tổng Giám đốc Petrosen, cho biết.

Cùng với việc mở rộng sản xuất, chính phủ Senegal cũng bắt đầu siết chặt việc quản lý các giấy phép dầu khí. Một số quyền thăm dò đã được thu hồi từ những doanh nghiệp không đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Trong số này có lô Cayar Offshore Shallow, từng thuộc Atlas Oranto Petroleum của Nigeria. Senegal cho biết giấy phép bị thu hồi do doanh nghiệp không đáp ứng các cam kết về tài chính và hoạt động thăm dò.

Dù ngành dầu khí vẫn đang ở giai đoạn phát triển tương đối sớm, Senegal đã thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế như Woodside Energy, BP, Kosmos Energy và TotalEnergies.

Bên cạnh dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng đang trở thành một trụ cột mới trong chiến lược phát triển năng lượng của Senegal.

Đáng chú ý là dự án khí đốt Greater Tortue Ahmeyim (GTA), nằm ngoài khơi khu vực biên giới biển giữa Senegal và Mauritania. Dự án do BP điều hành cùng Kosmos Energy và Petrosen tham gia. Lô LNG đầu tiên từ dự án đã được xuất khẩu vào năm 2025.

Giai đoạn đầu của GTA dự kiến có khả năng sản xuất khoảng 2,3 triệu tấn LNG mỗi năm, mở ra thêm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng cho Senegal.

Kosmos Energy cũng tham gia phát hiện mỏ khí Yakaar-Teranga ngoài khơi Senegal, trong khi TotalEnergies đã tiến hành hoạt động thăm dò các cơ hội dầu khí tại vùng nước sâu của nước này.

Việc đưa 109 lô dầu khí ra thị trường được kỳ vọng sẽ mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời tạo thêm nguồn vốn cho hoạt động thăm dò và phát triển các mỏ mới. Động thái này cũng cho thấy Senegal đang tìm cách tận dụng giai đoạn đầu của kỷ nguyên dầu khí để xây dựng năng lực doanh nghiệp trong nước, thay vì chỉ dựa vào các tập đoàn năng lượng quốc tế.