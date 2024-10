Không phải kích thước siêu mỏng hay nút bấm mới, đây là điều người dùng quan tâm nhất trên iPhone 17 Pro

Dòng iPhone 16 có thể vừa mới được trình làng, nhưng dường như chưa bao giờ là quá sớm cho những rò rỉ về thế hệ iPhone tiếp theo. Các tin đồn về iPhone 17 đang dần nóng lên trước thềm sự kiện ra mắt dự kiến vào mùa thu năm sau.

Mới đây, leaker Majin Bu đã tiết lộ trên X rằng dòng iPhone 17 Pro sẽ có ba tùy chọn màu sắc mới. Tuy nhiên, Bu cũng thận trọng cho biết thêm rằng Apple chỉ đang "cân nhắc" về một màu sắc mới cho dòng sản phẩm Pro vào năm tới.

Ba màu sắc được đồn đoán bao gồm Teal Titanium, Green Titanium và Dark Green Titanium. Trong số ba màu này, màu xanh lá cây hoặc xanh lá cây đậm có nhiều khả năng xuất hiện hơn cả. Nguyên nhân là do Apple thường muốn tạo sự khác biệt cho dòng Pro so với các mẫu tiêu chuẩn và Plus. Hiện tại, iPhone 16 và iPhone 16 Plus đã có sẵn tùy chọn màu xanh lam (teal).

Tuy nhiên, thông tin này vẫn cần được kiểm chứng. Thứ nhất, Apple thường ưu tiên những gam màu trung tính cho dòng Pro, do đó, một màu sắc rực rỡ như vậy có thể sẽ không phù hợp. Các màu sắc tươi sáng hơn thường được dành riêng cho các mẫu tiêu chuẩn và Plus, chẳng hạn như màu hồng hoặc xanh ultramarine trên dòng sản phẩm năm nay.

Dark Green Titanium

Thứ hai, Majin Bu vốn không phải là nguồn tin luôn chính xác khi nói đến các tin đồn về Apple. Do đó, chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước những thông tin này.

Trên trang X cá nhân, Majin Bu viết: "Theo thông tin mới tôi nhận được, có khả năng một trong những màu sau đây sẽ được chọn cho dòng iPhone 17 Pro mới: #004349 (Teal Titanium) #4f00b7 (Green Titanium) #003800 (Dark Green Titanium)."

Apple có thể đang thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau khi tiến gần hơn đến giai đoạn sản xuất loạt iPhone 17. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tháng nữa Apple mới bắt đầu quá trình này và đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện tại, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có các màu Natural Titanium, White Titanium, Black Titanium và Desert Titanium.

iPhone 17 Pro màu Teal Titanium

Dòng sản phẩm iPhone 17 dự kiến sẽ bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Ngoài ra, có tin đồn cho rằng Apple sẽ thay thế phiên bản Plus bằng iPhone 17 Slim hoặc Air, có khả năng là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một chiếc điện thoại khác biệt đáng kể so với các mẫu còn lại. Và biết đâu, đây mới chính là dòng sản phẩm mà Apple sẽ tự do thử nghiệm với các màu sắc độc đáo.

Trước đó không lâu, Majin Bu cũng từng tiết lộ iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có một số thay đổi so với thế hệ hiện tại. "Apple đang thử nghiệm iPhone 17 Pro với một nút mới thay thế nút âm lượng và Action", người này cho biết.

Nút bấm mới theo mô tả của Majin Bu.

Hiện còn quá sớm để khẳng định nút bấm có được đưa vào phiên bản cuối của iPhone 17 Pro hay không.

Tuy nhiên, theo BGR, việc Apple gộp chung nút âm lượng và Action với nguyên lý hoạt động tương tự Camera Control là hợp lý. Trang này hình dung nút mới có thể giúp người dùng vuốt để tăng giảm âm lượng, tắt tiếng hoặc gán các tính năng khác. Apple không đưa ra bình luận cho vấn đề này.