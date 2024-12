Trong bối cảnh thị trường smartphone năm 2024 chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn như Apple và Samsung, một bất ngờ đã xảy ra khi reviewer nổi tiếng Mrwhosetheboss công bố danh hiệu smartphone tốt nhất năm thuộc về Vivo X200 Pro – một sản phẩm đến từ Trung Quốc. Điều này đã gây chú ý lớn khi hai tên tuổi đình đám iPhone 16 Pro Max và Samsung Galaxy S24 Ultra đều không giành được vị trí cao nhất trong đánh giá lần này.

Theo Mrwhosetheboss, Vivo X200 Pro nổi bật với nhiều ưu điểm vượt trội mà ngay cả những sản phẩm flagship hàng đầu từ Apple hay Samsung cũng khó lòng sánh kịp. Thiết kế của máy toát lên sự tinh tế, kết hợp cùng hiệu năng mạnh mẽ nhờ con chip hàng đầu và khả năng tối ưu phần mềm xuất sắc.

Điểm nhấn khác phải kể đến là thời lượng pin “khủng” lên đến 6.000mAh, mang lại thời gian sử dụng dài lâu trong khi vẫn đảm bảo tốc độ sạc nhanh tới 80W. Ngoài ra, dù có dung lượng pin lớn, nhưng Vivo 200 Pro chỉ có trọng lượng khoảng 223g tới 228g, trong khi các đối thủ có trọng lượng tương tự nhưng dung lượng pin chỉ trong khoảng 5.000mAh.

Hệ thống camera của Vivo X200 Pro cũng được đánh giá là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Với cảm biến lớn, camera zoom 200MP và khả năng chụp chân dung tuyệt đẹp, máy không chỉ mang lại hình ảnh chất lượng cao mà còn giữ vững sự ổn định ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Reviewer đã nhận xét rằng, đây là một trong số ít những thiết bị có thể cân bằng hoàn hảo giữa tính chuyên nghiệp và sự tiện dụng hàng ngày.

Cấu hình Vivo X200 Pro CPU: Mediatek Dimensity 9400 RAM: 12/16GB Bộ nhớ trong: 256GB/512TB/1TB Màn hình: 6.78 inch, 1260 x 2800, 120Hz, 4.500nits Camera: 50MP (chính) + 200MP (zoom) + 50MP (góc siêu rộng) Pin: 6.000mAh, sạc nhanh 90W, sạc không dây 30W

Không thể không nhắc đến việc Vivo X200 Pro đã vượt qua hai đối thủ lớn nhất trong năm là iPhone 16 Pro Max và Samsung Galaxy S24 Ultra. Mặc dù iPhone 16 Pro Max gây ấn tượng bởi độ hoàn thiện cao cấp và hệ sinh thái chặt chẽ, nhưng các tính năng AI trên thiết bị này lại bị hạn chế, đặc biệt tại thị trường châu Âu. Trong khi đó, Samsung Galaxy S24 Ultra, dù sở hữu hiệu năng mạnh mẽ và bộ công cụ Galaxy AI hữu ích, vẫn chưa thể vượt qua Vivo X200 Pro ở hai yếu tố quan trọng là thời lượng pin và chất lượng camera.

Một yếu tố khiến danh hiệu này càng thêm phần đặc biệt là sự thay đổi trong thị trường di động. Trước đây, các thương hiệu Trung Quốc thường bị coi là “kẻ học theo”, nhưng với sự vươn lên của Vivo, Oppo hay Xiaomi, những định kiến này đang dần bị xóa bỏ. Vivo X200 Pro là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng đổi mới, khi hãng không chỉ tập trung vào cấu hình mà còn đầu tư vào trải nghiệm người dùng và sự ổn định tổng thể của thiết bị.

Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ được Mrwhosetheboss đề cập đến là sự hạn chế trong việc tiếp cận Vivo X200 Pro tại một số thị trường, đặc biệt là Mỹ và châu Âu. Hiện tại, chiếc máy này chỉ được bán tại Trung Quốc, và Vivo cũng chưa cho thấy kế hoạch mở bán chiếc máy này ở thị trường quốc tế.

May thay, do lợi thế về khoảng cách địa lý, người dùng Việt có thể sở hữu Vivo X200 Pro khá dễ dàng với mức giá chưa tới 20 triệu đồng. Đương nhiên, do là một sản phẩm nội địa, người dùng sẽ vẫn phải đối mặt với một số vấn đề về phần mềm như ngôn ngữ, chậm thông báo, ứng dụng rác từ Trung Quốc...

Dù vậy, các sản phẩm thay thế như Oppo Find X8 Pro cũng được xem là lựa chọn gần tương đồng với nhiều điểm mạnh tương tự. Bởi lẽ, Oppo và Vivo là hai thương hiệu smartphone "anh em", cùng chung một mái nhà BBK Electronics vì vậy nên chia sẻ nhiều công nghệ tương đồng cho nhau. Tuy nhiên khác với Vivo X200 Pro, Oppo sẽ bán chiếc Find X8 Pro trên thị trường quốc tế, trong đó bao gồm Việt Nam.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến giá trị thực sự thay vì thương hiệu, những chiếc smartphone như Vivo X200 Pro đang góp phần thay đổi cách nhìn nhận về công nghệ di động. Đây không chỉ là chiến thắng của Vivo mà còn là động lực để các thương hiệu khác tiếp tục cải tiến, mang đến cho người dùng những sản phẩm ngày càng chất lượng hơn trong tương lai.