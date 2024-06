Champions League mùa giải 2024 vừa chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Real Madrid sau trận chung kết kịch tính với Borussia Dortmund. Là đối tác chính thức của UEFA, Oppo đã tận dụng cơ hội này để quảng bá rầm rộ điện thoại Find X7 Ultra - sản phẩm chủ lực của hãng - khắp Sân vận động Wembley, địa điểm diễn ra trận chung kết.

Trong những ngày trước thềm giải đấu, Oppo đã tổ chức một loạt sự kiện theo chủ đề Champions League tại London. Điểm nhấn đáng chú ý là trận đấu giao hữu từ thiện có sự tham gia của đại sứ thương hiệu Ricardo Izecson dos Santos Leite, hay còn được biết đến với cái tên Kaka. Trận đấu quy tụ những huyền thoại bóng đá khác như Roberto Carlos (Brazil), Robert Pires (Pháp) và Clarence Seedorf (Hà Lan).

Ngoài ra, Oppo còn thiết lập gian hàng trải nghiệm Oppo Booth tại Công viên Potters Field. Tại đây, khách tham quan có thể chụp ảnh trên băng ghế dự bị mô phỏng của hai đội chung kết Champions League 2024 bằng điện thoại Find X7 Ultra. Bên cạnh đó, họ cũng có cơ hội trải nghiệm điện thoại Oppo Reno11 F 5G mới nhất và công cụ chỉnh sửa ảnh AI thế hệ mới của Oppo AI Eraser trên Find X7 Ultra.

Không chỉ vậy, cựu cầu thủ Kaka còn có buổi gặp gỡ người hâm mộ tại khu vực tiếp khách của Oppo, cùng với cựu ngôi sao Chelsea Frank Lampard và Claudio Marchisio. Khu vực này còn có "Oppo x UEFA Imaging Zone" - nơi trưng bày những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Champions League 2024 được chụp bằng điện thoại thông minh dòng Find của Oppo.

Trong suốt trận chung kết, Oppo đã trình chiếu trên màn hình khổng lồ tại Sân vận động Wembley những bức ảnh đẹp nhất do người dùng Oppo chụp được. Những bức ảnh này đã được lựa chọn thông qua cuộc thi "What A Shot" của chương trình nhiếp ảnh Oppo Imagine IF.

Với chiến lược truyền thông thông minh, tận dụng triệt để vai trò đối tác của UEFA, Oppo đã thành công trong việc quảng bá điện thoại Find X7 Ultra đến đông đảo người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.