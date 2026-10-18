Không phải Hungary hay Slovakia, một nước thành viên ngược dòng EU, ủng hộ thỏa thuận dầu Nga-Mỹ, hỏi ngược lãnh đạo khối: “Các vị biết vấn đề của châu Âu hiện nay là gì không?”

Bất chấp những lời chỉ trích về thỏa thuận dầu diesel giữa Nga và Mỹ, lãnh đạo quốc gia này đi ngược lại quan điểm chung và hoan nghênh thỏa thuận.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev công khai ủng hộ thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga, cho rằng mọi biện pháp giúp hạ giá nhiên liệu và duy trì sức cạnh tranh của châu Âu đều đáng hoan nghênh. Lập trường này trái ngược với quan điểm của nhiều lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh khối đang tranh luận về giá năng lượng và cách ứng phó với cuộc xung đột tại Ukraine.

"Các vị biết vấn đề của châu Âu hiện nay là gì không? Đó là giá nhiên liệu cao", ông Radev nói bằng tiếng Anh khi tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Brussels.

Theo Reuters, hội nghị diễn ra ngày 15/10 tập trung vào nhiều vấn đề cấp bách, gồm giá năng lượng tăng cao, ngân sách nâng cao năng lực cạnh tranh của EU và làn sóng hàng hóa Trung Quốc gia tăng, vốn bị cho là gây sức ép lên việc làm trong khối.

"Chúng tôi hoan nghênh mọi biện pháp giúp giảm giá nhiên liệu và bảo đảm năng lực cạnh tranh", ông Radev nói. Phát biểu được xem là sự ủng hộ rõ ràng đối với thỏa thuận dầu diesel Mỹ - Nga vừa được công bố tuần trước.

Thủ tướng Bulgaria cũng phản đối các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, trong đó có những đợt tập kích của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga. Quan điểm này tương đồng với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gần đây gây sức ép để Kiev chấm dứt chiến thuật trên.

"Tôi không ủng hộ các cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ nhà máy lọc dầu nào", ông Radev nói. "Tôi cũng không ủng hộ các cuộc tấn công vào nhà máy điện, giống như việc Nga tấn công các cơ sở năng lượng tại Ukraine, bởi điều đó cuối cùng cũng tác động ngược trở lại chúng ta. Giá cả ở châu Âu đang tăng vọt".

Quan điểm của ông Radev vấp phải sự phản đối từ một số lãnh đạo châu Âu. Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas nhắc lại nhận định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng thỏa thuận dầu diesel là "món quà" dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lập trường của ông Radev phản ánh sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Bulgaria sau cuộc bầu cử tháng 4, khi Đảng Bulgaria Tiến bộ của ông giành chiến thắng. Chính phủ mới đang điều chỉnh một số chính sách trước đây của nước này đối với Ukraine, bao gồm vấn đề cung cấp vũ khí.

Ông Radev cho rằng cuộc xung đột kéo dài sang năm thứ 5 sẽ không thể được giải quyết chỉ bằng cách tiếp tục đưa thêm vũ khí hạng nặng vào chiến trường. Chính phủ mới tuyên bố theo đuổi chương trình nghị sự chú trọng đến hòa bình.

Thủ tướng Bulgaria cũng nhiều lần chỉ trích những gì ông cho là sự can thiệp quá mức của EU, các yêu cầu chuyển đổi năng lượng xanh và chính sách trừng phạt.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng Bulgaria khó có thể đi xa đến mức gây nguy hiểm cho dòng vốn hỗ trợ từ EU, nguồn lực quan trọng đối với nền kinh tế nước này.

Việc ông Radev lên nắm quyền vẫn đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý tại sườn đông nam của EU và NATO. Lập trường được đánh giá là thân Nga hơn của chính phủ mới đang thu hút sự chú ý tại Brussels, Washington và Kiev, trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục bất đồng về cách chấm dứt xung đột Ukraine và bảo đảm an ninh năng lượng châu Âu.