Không phải giải thưởng của Victoria Beckham, vóc dáng Harper ở tuổi 13 mới là điều netizen bất ngờ

Mới đây, Victoria Beckham đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh trong sự kiện Harper's Bazaar được diễn ra từ đầu tháng 9. Được biết, trong sự kiện này, Victoria Beckham đã nhận được giải Doanh nhân của năm. Dưới bài đăng của Victoria Beckham, nhiều lời chúc mừng được gửi tới bà mẹ 3 con. Thời gian gần đây bên cạnh thời trang thì Victoria Beckham cũng gặt hái được nhiều thành tựu với lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm.

Được biết, chính Harper Seven Beckham đã đảm nhận vai trò là người trao giải trong sự kiện này.

Khi Victoria bước lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình thì cảm xúc đã được đảo ngược khi cô cảm thấy tự hào về cô con gái mình.

"Đứng trên sân khấu trước một phòng đầy người khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ nhưng con đã làm được một cách điềm tĩnh và duyên dáng. Con giúp mẹ giữ được sự khiêm tốn và truyền cảm hứng cho mẹ mỗi ngày. Mẹ tự hào về cách con dạy mẹ cách nhìn thế giới bằng đôi mắt tinh khôi. Và dù mẹ bận rộn đến đâu, làm mẹ vẫn là công việc quan trọng nhất với mẹ. Vì vậy, cảm ơn con", Victoria Beckham chia sẻ.

Về phía mình, Harper cũng hạnh phúc chia sẻ: "Con đã học được rất nhiều từ mẹ, học được những gì cần để thành công. Nhưng quan trọng hơn hết, mẹ đã dạy con luôn phải tử tế và mặc dù mẹ có hàng triệu việc phải làm, mẹ hiếm khi bỏ lỡ ngày học ở trường".

Bên cạnh những lời chúc mừng tới Victoria Beckham, nhiều người cũng bất ngờ với vẻ ngoài xinh đẹp của Harper.

Netizen bình luận: "Cô gái của bạn đang nở rộ thành một thiếu nữ xinh đẹp và tự tin. Thời gian trôi qua thật nhanh; Không thể tin được, mới đó mà Harper đã 13 tuổi rồi; Harper lớn lên thật xinh đẹp, bạn hẳn phải rất tự hào; Harper đúng là sự pha trộn của cả bố và mẹ; Thời gian trôi qua thật nhanh, Harper đang lớn rất nhanh. Gia đình xinh đẹp. Chúc mừng Victoria Beckham; Harper trông thật hoàn hảo và hạnh phúc, đặc biệt phù hợp với tuổi".

Harper Seven Beckham sinh năm 2011, sự chào đời của cô bé từng là sự kiện giải trí hot nhất nhì năm đó. Là con gái duy nhất của cặp đôi nổi tiếng David Beckham và Victoria Beckham, Harper Seven Beckham lớn lên trong tình yêu của cha mẹ và sự bảo bọc của 3 người anh trai. Truyền thông Hollywood gọi Harper Seven Beckham là "công chúa nhỏ hàng thật giá thật".

Ngày từ nhỏ, Harper đã được bố mẹ cho làm quen với cuộc sống showbiz và ánh đèn truyền thông. Cô bé tỏ ra dạn dĩ và không quá xa lạ với đám đông. Sinh ra trong 1 gia đình giàu có nhưng Harper lại được bố mẹ giáo dục vô cùng chỉn chu. Victoria Beckham từng tiết lộ, vợ chồng cô luôn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho mọi sở thích của các con nhưng không nuông chiều.

Những khoảnh khắc đáng yêu của Harper

Trong một cuộc phỏng vấn với Elle UK vào tháng 5 năm 2017, Victoria đã chia sẻ về việc cho phép các con "tìm ra đam mê của chúng" và dạy Harper trân trọng nhiều thứ hơn là chỉ vẻ ngoài của mình.

"Tôi nghĩ là phải cân bằng, không kìm hãm chúng rồi kết thúc bằng một đứa trẻ nổi loạn. Tôi nói với con bé: 'Harper, không phải ai là cô gái xinh nhất lớp, cũng không phải ai là cô gái thông minh nhất lớp, mà quan trọng ai là cô gái tốt bụng và chăm chỉ nhất lớp'. Tôi không thích con bé quá chú trọng vào ngoại hình của mình", Victoria chia sẻ.

Cô bé Harper ngày nào giờ đã dậy thì cực kỳ xinh đẹp

Vào tháng 7 năm 2024, Victoria đã chia sẻ 1 bài viết dài trên Instagram để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 13 của Harper: "Con thật ngọt ngào và tốt bụng, nụ cười của con sưởi ấm trái tim chúng ta mỗi ngày. Harper Seven, con thực sự là tất cả mọi thứ của gia đình chúng ta. Mọi người đều rất tự hào về cô gái trẻ hạnh phúc, xinh đẹp và tài năng mà con đang trở thành".

Khi Harper bước vào độ tuổi dậy thì, cô bé cũng có những vấn đề lo lắng trong lứa tuổi của mình từ những đốm tàn nhan mới, khoảng cách của những chiếc răng. Đặc biệt hơn, Harper cũng quan tâm tới việc ăn mặc cho tới những thay đổi nội tiết trên cơ thể. Và những lúc này, Victoria đã giúp con gái yêu những chi tiết trên cơ thể mình bằng cách chia sẻ về những người nổi tiếng khác với những đặc điểm tương tự.