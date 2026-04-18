Đại hội cổ đông MB ‘thông thoáng’ hơn khi không còn khoản hỗ trợ 500.000 đồng

Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2026.

Theo thông báo ban đầu, năm nay có 1.559 cổ đông tham dự (bao gồm cả ủy quyền), đại diện khoảng 64,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Con số này tương đương với mức 1.570 cổ đông ghi nhận vào đầu giờ sáng tại đại hội năm ngoái.

Tuy nhiên, nếu so với thời điểm đông nhất của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ước tính hơn 2.500 người, lượng cổ đông tham dự năm nay thấp hơn khoảng 1.000 người. Thông thường ngân hàng sẽ cập nhật bổ sung số lượng cổ đông tham dự khi cuộc họp đã tiến hành khoảng xung quanh 1 tiếng.

Tiền hỗ trợ xăng xe, ăn trưa cổ đông MB nhận được năm 2025.

Một thay đổi đáng chú ý là năm nay MB không còn duy trì chính sách hỗ trợ 500.000 đồng cho cổ đông tham dự như các năm trước. Trước đây, khoản hỗ trợ này được dùng để chi trả chi phí đi lại và ăn trưa, nhằm khuyến khích cổ đông tham gia trực tiếp.

Chính sách mới này khiến 28 bàn check-in của MB năm nay thông thoáng, không còn cảnh xếp hàng chen chúc để nhận tiền như các năm trước.

Không khí check-in tại Đại hổi cổ đông MB năm 2026.

Theo thông báo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của MB được tổ chức vào sáng ngày 18/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ngân hàng cho biết sẽ không chi trả các khoản hỗ trợ hậu cần do số lượng cổ đông đăng ký tham dự tăng cao.

Những năm gần đây, việc hỗ trợ chi phí cho cổ đông tham dự đại hội là khá phổ biến, đặc biệt tại MB. Tuy nhiên, khi quy mô cổ đông ngày càng lớn, chi phí tổ chức cũng tăng lên đáng kể. Việc hàng nghìn cổ đông cùng tham dự một sự kiện kéo theo nhiều chi phí, từ địa điểm đến các dịch vụ đi kèm. Vì vậy, việc cắt giảm khoản hỗ trợ có thể được xem là bước điều chỉnh để tối ưu chi phí.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, tính đến cuối năm, MB có 207.071 cổ đông, tăng mạnh so với mức 120.479 cổ đông đầu năm. Như vậy, chỉ trong một năm, ngân hàng đã có thêm gần 86.600 cổ đông, trở thành ngân hàng có số lượng cổ đông lớn nhất thị trường.

Trong cơ cấu cổ đông, nhóm nhà đầu tư nhỏ chiếm gần như toàn bộ về số lượng với 207.067 cổ đông, nắm giữ khoảng 59,96% vốn điều lệ. Ngược lại, chỉ có 4 cổ đông lớn (sở hữu từ 5% trở lên) nhưng nắm giữ tới 40,04% vốn, gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tại đại hội năm nay, MB dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15%. Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 28%, huy động vốn tăng 30% và dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% theo giới hạn của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%. Các chỉ tiêu hiệu quả dự kiến gồm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 20–21%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản khoảng 2% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập dưới 28%. Đồng thời, MB cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 22.137 tỷ đồng, lên tối đa 102.687 tỷ đồng.

Thảo Vân