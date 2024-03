Không phải các tính năng 'xịn sò', đây mới là lý do khiến người Mỹ ồ ạt 'nhảy' từ Android sang iPhone

Vào trung tuần tháng 5/2023, tổ chức khảo sát CIRP từng tiến hành một cuộc khảo sát người dùng Mỹ để tìm ra 4 lý do chính khiến tỉ lệ chuyển từ Android sang iPhone ở nước này ở mức cao nhất trong vòng 5 năm.

Đầu tiên của người dùng Mỹ là các vấn đề trong trải nghiệm Android. Hơn 53% số người được hỏi cho biết họ chuyển sang iPhone vì smartphone Android của họ "không còn phù hợp vì nó đã cũ, cần sửa chữa hoặc có một số thiếu sót ảnh hưởng đến trải nghiệm".

Thứ hai để chuyển đổi là vì các tính năng mới trên iPhone như "camera tốt hơn, nhiều tùy chọn phụ kiện hoặc giao diện người dùng trực quan hơn".

Thứ ba là mặc dù smartphone Android tầm thấp và trung rẻ hơn iPhone nhưng 15% người dùng Mỹ được khảo sát cho biết họ tin rằng mình "chi tiêu cho iPhone mới ít hơn so với kế hoạch hoặc so với mẫu Android tương đương". Điều này có thể do những đợt giảm giá.

Cuối cùng là chỉ 6% số người dùng Mỹ chuyển từ Android sang iPhone cho biết là vì họ đang chuyển sang sử dụng iMessage và FaceTime.