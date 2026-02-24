Không phải BYD, đây mới là thương hiệu ô tô Trung Quốc bán được 1 triệu xe tại châu Âu

Thương hiệu MG ban đầu thuộc sở hữu của một nhà sản xuất ô tô Anh. Tập đoàn Ô tô Nam Kinh đã mua lại thương hiệu này vào năm 2005. Sau đó, tập đoàn SAIC tiếp tục mua lại Tập đoàn Ô tô Nam Kinh vào năm 2007.

Theo Car News China (CNC) trong năm 2025, hãng MG đã bán được hơn 300.000 xe tại thị trường châu Âu và Anh. Doanh số tại riêng thị trường Anh đạt hơn 85.000 xe. Con số này tăng trưởng gần 30% so với năm trước. Qua đó, giúp MG tiếp tục duy trì vị thế là thương hiệu ô tô Trung Quốc có doanh số cao nhất tại châu Âu trong 11 năm liên tiếp. Hãng xe này đứng ở vị trí thứ 16 trên toàn thị trường châu Âu và Anh. MG cũng là thương hiệu Trung Quốc duy nhất nằm trong nhóm 20 hãng xe hàng đầu tại khu vực này.

Về số liệu cụ thể, MG đã bán được 137.000 chiếc thuộc dòng Hybrid+ trong năm 2025. Phân khúc này ghi nhận mức tăng trưởng 300% so với năm trước. Tương tự với dòng xe thuần điện, hãng cũng bàn giao 46.000 xe đến tay khách hàng.

Ngoài ra, báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) cũng cho thấy, MG là thương hiệu ô tô Trung Quốc bán chạy nhất tại châu Âu trong nửa đầu năm 2025. Doanh số bán hàng trong nửa năm đầu đạt 153.000 chiếc. Kết quả này giúp MG lần đầu tiên vượt qua doanh số của Tesla tại châu Âu trong khung thời gian nửa năm. Tỷ lệ tăng trưởng 18,6% của MG cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn thị trường châu Âu (giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước).

Theo CNC, quá trình tăng trưởng của hãng bắt đầu rõ rệt từ năm 2021 với hơn 50.000 xe được bán ra. Châu Âu trở thành thị trường nước ngoài đầu tiên của MG đạt mốc 100.000 xe vào năm 2022.

Doanh số tiếp tục tăng lên mức 200.000 xe vào năm 2023. Hiện nay, doanh số tích lũy tại các quốc gia gồm Ý, Tây Ban Nha và Pháp đều đã vượt ngưỡng 100.000 chiếc. Anh vẫn là thị trường lớn nhất của thương hiệu này với hơn 370.000 xe đã bán ra.

Trong đó, doanh số xe điện thuần túy tại Anh đã vượt mốc 100.000 chiếc. Tính đến tháng 1 năm nay, MG đã giao thêm gần 26.000 xe tại châu Âu. Mức doanh số này tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.