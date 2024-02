Cụ thể, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 65,43 tỷ USD, tăng 7,5% so với tháng 12/2023. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 34,53 tỷ USD, tăng 9,7% (tương ứng tăng 3,07 tỷ USD); nhập khẩu đạt 30,9 tỷ USD, tăng 5,1% (tương ứng tăng 1,49 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1/2024 thặng dư 3,63 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm 2023, báo cáo cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 1/2024 tăng 40,3%; trong đó xuất khẩu tăng 46%, tương ứng tăng 10,89 tỷ USD và nhập khẩu tăng 34,4%, tương ứng tăng 7,91 tỷ USD.

Về xuất khẩu hàng hoá, theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt 34,53 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng trước, trị giá xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2024 tăng chủ yếu do nhóm điện thoại các loại và linh kiện tăng 50,4%, tương ứng tăng 1,87 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu cả nước tháng 01/2024 có 44/45 nhóm hàng chính tăng (trừ dầu thô giảm 15,9%). Trong đó, mức tăng tuyệt đối ghi nhận tăng nhiều đối với nhóm hàng công nghiệp như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 68,3%, tương ứng tăng 2,17 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 38,7%, tương ứng tăng 1,21 tỷ USD; hàng dệt may tăng 39%, tương ứng tăng 877 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 83,1%, tương ứng tăng 667 triệu USD; giầy dép các loại tăng 43,8%, tương ứng tăng 600 triệu USD;...

Xét theo địa phương, dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 1/2024, có 9 tỉnh, thành phố ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Đáng chú ý, nếu so với tháng 1/2023, thứ hạng về kim ngạch xuất khẩu của một số địa phương trong tháng 1/2024 đã có sự thay đổi. Cụ thể, địa phương ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong tháng 1/2024 là Thái Nguyên, với giá trị xuất khẩu đạt 3,8 tỷ USD.

Trong tháng 1/2023, Bắc Ninh là địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong tháng 1/2023, với kim ngạch đạt 3,3 tỷ USD. Đứng thứ hai là TP.HCM, với kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2023 đạt 2,6 tỷ USD. Theo sau là Thái Nguyên, với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,5 tỷ USD.

Trong khi đó, nơi có có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước năm 2023 - thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2024 đạt 3,75 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước. Đứng thứ ba là Bắc Ninh, với kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2024 đạt 3,09 tỷ USD. Theo sau là Bình Dương, với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,05 tỷ USD trong tháng 1/2024.

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cán mốc tỷ đô ngay trong tháng đầu năm có thể kể đến như: Hải Phòng (2,5 tỷ USD); Bắc Giang (2,3 tỷ USD); Đồng Nai (2,07 tỷ USD); Hà Nội (1,5 tỷ USD) và Vĩnh Phúc (1,04 tỷ USD).

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về nhập khẩu, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 01/2024 là 30,9 tỷ USD, tăng 1,49 tỷ USD so với tháng trước và tăng 7,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng 12/2023, nhập khẩu hàng hóa trong tháng đầu tiên của năm 2024 tăng ở 31/53 nhóm hàng, trong đó tăng mạnh nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (đạt 8,56 tỷ USD, tăng 446 triệu USD).

So với tháng 1/2023, nhập khẩu tháng 1/2024 tăng mạnh 34,4%, tương ứng tăng 7,9 tỷ USD do số ngày làm việc nhiều hơn so với cùng kỳ. Trong đó, tăng nhiều nhất là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện (tăng 2 tỷ USD).