'Không phải ai cũng đủ kiến thức để tự chọn xe cho mình, kết quả này giúp họ tránh tiền mất tật mang'

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 180 phát sóng ngày 7/10 trên HTV9.

Trong số này, chúng ta cùng lắng nghe những ý kiến của Hội đồng thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM) về kết quả của CCA 2025.

Anh Lê Hùng

Với vai trò thành viên HĐTĐCM, điều đầu tiên với tôi là áp lực. Bởi như bạn biết, thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu và sản phẩm, mỗi phân khúc lại có những dòng xe cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, tôi cũng rất vui khi có thể đưa ra những sản phẩm, những thông tin gợi ý để mọi người tham khảo, lựa chọn được chiếc xe phù hợp với sở thích, nhu cầu, điều kiện sử dụng và túi tiền của mình.

Anh Lê Hùng

Về kết quả bình chọn, sẽ luôn có nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, phần lớn các hạng mục của giải thưởng đều phản ánh đúng thực tế thị trường.

Ví dụ như mẫu xe dành cho GenZ – VinFast VF 3, đây là sản phẩm khiến tôi rất ấn tượng. Thứ nhất là thương hiệu Việt. Thứ hai là sản phẩm do người Việt tạo ra. Thứ ba là xe đạt doanh số bán hàng rất cao. Thứ tư, mẫu xe này còn thể hiện một thú chơi mới khi người dùng có thể sáng tạo, cá nhân hóa chiếc xe theo phong cách riêng.

VinFast VF 3

Về mặt công nghệ, tôi cũng rất ấn tượng với Honda CR-V Hybrid, bởi mô hình hybrid là hướng đi mới, thể hiện rõ xu thế chuyển đổi của thị trường.

Giá trị lớn nhất của kết quả này chính là việc tạo ra một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy. Người tiêu dùng khi muốn mua xe có thể dựa vào đó để tham khảo và đưa ra quyết định chính xác hơn. Bởi mỗi chiếc xe là một tài sản lớn, nếu mua nhầm rồi phải bán lại ngay sẽ thiệt hại lớn về tiền bạc. Chính vì vậy, tôi nghĩ Car Choice Awards mang đến một nguồn thông tin giá trị, giúp mọi người chọn được chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu và điều kiện của mình.

Anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh

Tôi đã tham gia hội đồng chuyên môn của Car Choice Awards nhiều năm, và điều đặc biệt của giải là mỗi mùa đều có tiêu chí riêng, luôn bám sát thị trường và nhu cầu thực tế. Vì vậy, chúng ta không thể áp dụng một khung chấm điểm chung qua các năm, mà phải dành nhiều thời gian nghiên cứu sản phẩm, hiểu tiêu chí mới, để có được đánh giá phù hợp nhất.

Anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh

Năm nay, thị trường ô tô Việt Nam thay đổi mạnh mẽ, với nhiều mẫu xe và phân khúc mới xuất hiện. Điều đó tạo nên những trào lưu tiêu dùng mới, khiến cả người dùng lẫn giới chuyên môn đều phải liên tục cập nhật, phân tích và điều chỉnh góc nhìn khi chấm giải.

Theo tôi, kết quả Car Choice Awards 2025 phản ánh rất đúng thực tế thị trường. Phần lớn các mẫu xe đoạt giải đều có doanh số tốt và nhận được sự quan tâm rộng rãi từ người tiêu dùng cũng như giới chuyên môn. Điểm đáng chú ý là năm nay, các mẫu xe được vinh danh đều hướng đến tính thực dụng, phù hợp nhu cầu sử dụng hàng ngày, thay vì tập trung vào sự xa xỉ hay những nhóm khách hàng ngách.

Nếu chọn ra một mẫu xe khiến tôi ấn tượng nhất, thì đó là Honda CR-V Hybrid. Đây là mẫu xe hội tụ đủ những yếu tố mà thị trường Việt Nam đang cần: rộng rãi, tiết kiệm, thương hiệu uy tín và công nghệ tiên tiến. Phiên bản hybrid cho thấy sự chuyển mình rõ rệt của Honda, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, và điều đó lý giải vì sao CR-V đang có doanh số rất tốt thời gian gần đây.

Honda CR-V

Theo tôi, Car Choice Awards không chỉ là một giải thưởng, mà còn là thước đo đáng tin cậy phản ánh nhu cầu thị trường. Kết quả của giải giúp người tiêu dùng có cơ sở tham khảo rõ ràng hơn, thu hẹp phạm vi lựa chọn và đưa ra quyết định chính xác. Đặc biệt, việc xây dựng tiêu chí rõ ràng cho từng nhóm xe – như xe Gen Z, xe dịch vụ, xe hybrid – đã giúp Car Choice Awards trở thành giải thưởng có tính định hướng thực tiễn cao nhất hiện nay.

Chị Quỳnh Như

Tôi cảm thấy rất may mắn, biết ơn và có chút tự hào khi trở thành thành viên của HĐTĐCM. Năm ngoái, tôi tham gia với tư cách khách mời, nhìn lên mọi người rất ngưỡng mộ. Năm nay đã được tin tưởng giao cho trọng trách quan trọng này, đây là niềm vinh dự cũng như động lực để tiếp tục theo đuổi nghề của mình.

Chị Quỳnh Như

Cá nhân tôi thấy kết quả năm nay rất công bằng và cân bằng. Công bằng ở chỗ, chúng ta thấy sự xuất hiện của xe xăng, xe điện và xe hybrid, phản ánh đúng sự đa dạng của thị trường chứ không nghiêng về bất kỳ hãng nào. Các mẫu xe được vinh danh đều có doanh số tốt, nhận được sự yêu thích thực sự từ người dùng, và phản ánh chính xác xu hướng của từng phân khúc.

Trong số các hạng mục, tôi ấn tượng nhất với hai giải. Đầu tiên là “Xe gia đình dưới 600 triệu đồng” – Honda City. Tôi rất thích cách Honda làm sản phẩm này, dù chỉ là mẫu xe dưới 600 triệu, nhưng phiên bản nào cũng có gói an toàn ADAS – điều mà gần như không hãng nào khác làm được. Đây là sự tôn trọng dành cho người dùng, dù chi trả một số tiền không quá lớn, họ vẫn được đảm bảo về an toàn, tiện nghi và sự yên tâm khi di chuyển cùng gia đình. Vì vậy, việc Honda City giành giải hoàn toàn xứng đáng.

Honda City

Giải thứ hai là “Xe dành cho Gen Z” – VinFast VF 3, một hạng mục mới năm nay. Tôi thấy VF 3 là mẫu xe quá phù hợp với thế hệ Gen Z: giá dễ tiếp cận, thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung, phù hợp cho người mua xe lần đầu. Khác với nhóm khách hàng gia đình, Gen Z chủ yếu di chuyển 1–2 người, nên một mẫu xe nhỏ, linh hoạt như VF 3 là rất hợp lý. Giá chỉ tương đương hai chiếc SH, nhưng lại mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái, an toàn và cá tính. Đặc biệt, VF 3 còn là một trong số ít mẫu xe mà người dùng có thể tự do cá nhân hóa – có bạn độ phong cách mạnh mẽ, có bạn lại chọn hướng đáng yêu, thể hiện đúng tinh thần “mỗi chiếc xe là một tuyên ngôn cá tính” của Gen Z.

Anh Đoàn Anh Dũng

Đầu tiên tôi cảm thấy rất là vinh dự kèm theo đó là trách nhiệm khi mà sẽ là một thành viên HĐTĐCM. Tôi cần đưa ra những quyết định khách quan nhất cho những mẫu xe được đề cử ở trong các hạng mục năm nay.

Anh Đoàn Anh Dũng

Theo cảm nhận của tôi, kết quả năm nay rất phù hợp với tiêu chí mà ban tổ chức đề ra, cũng như hệ thống chấm điểm của hội đồng giám khảo. Không chỉ vậy, kết quả này còn tương đồng với xu hướng bình chọn trực tuyến của người tiêu dùng, cho thấy sự đồng điệu giữa giới chuyên môn và khách hàng thực tế.

Hạng mục khiến tôi ấn tượng nhất là “Xe dưới 600 triệu đồng” – Honda City, và hai mẫu xe đại diện trong nhóm cao cấp là Kia Carnival và Volkswagen Viloran.

Với Honda City, tôi thực sự ấn tượng bởi mẫu xe này đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh trong một phân khúc vốn cực kỳ khốc liệt. City là một mẫu xe gia đình nhưng vẫn thể hiện được sự cân bằng giữa thiết kế, công năng và giá trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu thực tế của người Việt. Việc City giành chiến thắng không chỉ là minh chứng cho sức hút của dòng xe này, mà còn thể hiện sự đánh giá cao từ cả hội đồng chuyên môn lẫn người dùng.

Kia Carnival

Tiếp theo là Kia Carnival và Volkswagen Viloran, hai mẫu xe nổi bật ở nhóm tầm giá 1–5 tỷ đồng. Cả hai đều thể hiện rõ xu hướng mà người tiêu dùng Việt đang hướng đến — những mẫu xe rộng rãi, tiện nghi, phù hợp cho gia đình và doanh nhân. Đặc biệt, Viloran là trường hợp rất đáng chú ý khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký trong phân khúc, khẳng định rằng người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến những lựa chọn khác biệt và đẳng cấp hơn.

Kết quả Car Choice Awards năm nay không chỉ là sự tôn vinh các sản phẩm xuất sắc, mà còn là một nguồn tham chiếu hữu ích cho người tiêu dùng.

Giải thưởng đã chia hạng mục theo giá tiền và nhóm khách hàng rõ ràng, ví dụ như xe dành cho người trẻ, xe dẫn đầu xu hướng hay xe nổi bật theo phân khúc, giúp người dùng dễ dàng định vị nhu cầu và tự tin hơn khi lựa chọn.

Anh Nguyễn Kiên

Anh Nguyễn Kiên

Tôi cảm thấy rất là may mắn và vinh dự khi được tham gia vào HĐTĐCM để đánh giá cũng như bình chọn những mẫu xe tốt nhất của năm 2025.

Kết quả năm nay khá hay với rất nhiều hạng mục khác nhau. Đây có thể coi là một sự nỗ lực đảm bảo tính công tâm để có thể lựa chọn cho một mẫu xe xứng đáng nhất của từng hạng mục. Đây là một bảng tham chiếu để khi mọi người mua xe có thể dựa vào những tiêu chí này có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe hợp nhất.

Mẫu xe mà tôi ấn tượng nhất là CR-V hybrid.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng

Đây là mùa thứ tư của Car Choice Awards, và tôi may mắn được đồng hành trong cả 4 mùa liên tiếp. Thực sự, cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên – vừa háo hức, vừa tự hào khi được là một phần trong hội đồng giám khảo của Car Choice Awards 2025.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng

Tôi nghĩ rằng tất cả những mẫu xe được vinh danh năm nay đều hoàn toàn xứng đáng. Điều thú vị là, với góc nhìn cá nhân và kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, tôi đã dự đoán trúng gần như toàn bộ – chính xác đến 99%, điều đó cho thấy kết quả phản ánh rất đúng thực tế thị trường và cảm nhận của người dùng.

Là một người đã ở độ tuổi trung niên, tôi có xu hướng yêu thích những mẫu xe gia đình, nhưng vẫn quan tâm đến trải nghiệm cầm lái. Chính vì thế, Volkswagen Viloran để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất. Đó là một chiếc xe đáp ứng hài hòa giữa sự thoải mái, tiện nghi cho cả gia đình và cảm giác lái đầm chắc, tinh tế, rất đúng với nhu cầu của những người yêu xe thực thụ trong độ tuổi của tôi.

Volkswagen Viloran

Tôi cũng đánh giá cao bộ tiêu chí chấm giải của Car Choice Awards, vì được xây dựng rất sát với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Kết quả của giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng dành cho các thương hiệu và sản phẩm xuất sắc, mà còn là một bảng tham chiếu hữu ích để người dùng lựa chọn cho mình chiếc xe phù hợp nhất với lối sống và điều kiện của mình.

Ông Vũ Tấn Công

Tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi trở thành thành viên HĐTĐCM. Tuy nhiên theo đó cũng là một trách nhiệm rất lớn. Áp lực ở đây là phải đánh giá, khách quan, chính xác và minh bạch.

Ông Vũ Tấn Công

Theo quan điểm của tôi, các giải thưởng đều xứng đáng. Tuy nhiên giải thưởng Thương hiệu vươn mình tôi ấn tượng nhất. Tại vì đó là một thương hiệu mà không những vươn lên trong nước mà còn vươn lên ở trường quốc tế khác.

Vì tôi cũng làm nghề kinh doanh ô tô rất lâu những xe được giải thưởng sẽ là một tác động rất lớn để quyết định mua xe của người tiêu dùng.

Anh Dương Quang

Thực sự tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia HĐTĐCM của Car Choice Awards 2025. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người đặt niềm tin vào kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình. Vì vậy, tôi rất trân trọng sự tín nhiệm đó và luôn cố gắng hết sức để mang đến những đánh giá công tâm, hữu ích.

Anh Dương Quang

Năm nay, tôi thấy có một hạng mục rất hay và ý nghĩa là nhóm xe dành cho khách hàng có điều kiện, tức là những mẫu xe ở phân khúc 2–5 tỷ đồng. Tôi cho rằng đây là một sự bổ sung hợp lý và cần thiết, bởi nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh, kéo theo sự mở rộng của nhóm khách hàng cao cấp. Họ là những người tạo ra giá trị lớn cho xã hội, có yêu cầu cao về sản phẩm và xứng đáng được tôn vinh với những lựa chọn của mình.

Tôi thật sự ấn tượng với hai mẫu xe tiêu biểu là Kia Carnival và Volkswagen Viloran. Cả hai đều mang đến những trải nghiệm rất đáng giá cho người dùng ở phân khúc cao.

Kia Carnival.

Với Kia Carnival, đây là một mẫu xe MPV rất linh hoạt. Gia đình nào muốn tìm một chiếc xe êm ái, tiện nghi, đi đường dài tốt mà giá chưa tới 2 tỷ đồng, Carnival đáp ứng cực kỳ tốt. Tôi đã trực tiếp trải nghiệm chiếc xe này và cảm nhận rõ độ ổn định, thoải mái khi vận hành. Thậm chí, nếu sử dụng để phục vụ công việc, cho thuê hoặc đưa đón khách VIP, Carnival vẫn hoàn thành rất tốt nhờ sự rộng rãi, sang trọng và tính tiện dụng cao.

Còn Volkswagen Viloran lại là một chiếc xe mang chất châu Âu rõ nét hơn – sang trọng, tinh tế và tối ưu cho gia đình có điều kiện. Xe không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển, mà còn mang đến trải nghiệm tận hưởng đúng nghĩa, với chất lượng, độ an toàn và sự êm ái đạt chuẩn MPV cao cấp. Theo tôi, đó là mẫu xe giúp nâng tầm chất lượng sống cho người dùng – đúng nghĩa là “xe của những gia đình thành đạt”.

Volkswagen Viloran

Tôi nghĩ rằng với những giải thưởng như Car Choice Awards, người tiêu dùng sẽ có thêm một bảng tham chiếu đáng tin cậy. Không phải ai cũng có đủ kiến thức kỹ thuật để tự chọn xe, đặc biệt khi một chiếc ô tô liên quan đến tài chính, an toàn và chất lượng sống.

Chính vì vậy, bộ tiêu chí chấm giải năm nay – được xây dựng rất chi tiết, rõ ràng và bám sát thực tế sử dụng – sẽ giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn. Chúng tôi, những giám khảo, chỉ làm một việc nhỏ thôi: đánh giá công tâm theo tiêu chí sẵn có. Còn giá trị lớn nhất là ở chỗ, kết quả này giúp người mua xe có thêm niềm tin và định hướng rõ ràng khi đưa ra quyết định của mình.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc

Tôi cảm thấy rất tự hào và đầy trách nhiệm khi được đồng hành cùng Car Choice Awards năm nay. Đây là sự tín nhiệm lớn, bởi chúng tôi phải dùng toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra những đánh giá khách quan, chính xác, phản ánh đúng thực tế thị trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc

Năm 2025 là một năm đặc biệt sôi động của ngành ô tô Việt Nam, với sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe xanh – xe hybrid và xe điện. Tôi tin rằng đây sẽ là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới, không chỉ mang lại trải nghiệm mới mà còn góp phần định hình nhận thức về chuyển dịch xanh của người tiêu dùng.

Kết quả của Car Choice Awards được xây dựng dựa trên bộ tiêu chí rất rõ ràng và thực tế, với sự tham gia của một hội đồng giám khảo uy tín và đa dạng chuyên môn. Tôi tin rằng bảng xếp hạng năm nay sẽ giúp người tiêu dùng có thêm định hướng khi chọn mua xe, đồng thời khuyến khích các hãng nỗ lực phát triển những sản phẩm tốt hơn, an toàn hơn và thân thiện hơn với môi trường.