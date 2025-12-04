Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điều này chủ yếu được chứng minh qua hành vi của Tổng thống Donald Trump. Hãng RIA đưa tin về các mục tiêu của ông.

Cuộc họp khẩn cấp

Tổng thống Mỹ gần đây đã thảo luận về Venezuela với người đứng đầu các cơ quan an ninh.

Thực tế là, ông ta đã tuyên bố một chiến dịch trên bộ - bên cạnh các cuộc tấn công trên biển đã cướp đi hàng chục sinh mạng. Cái cớ là cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy.

Quốc hội rất lo ngại về viễn cảnh một cuộc chiến tranh mới. Cuộc họp tại Nhà Trắng nhằm mục đích giải đáp những câu hỏi tiềm ẩn từ các nhà lập pháp. Tuy nhiên, kết quả của cuộc họp vẫn chưa được biết.

Lệnh tử hình

Tuy nhiên, rõ ràng là chủ nghĩa phiêu lưu của ông Trump sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Truyền thông đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng (nay là Bộ trưởng Chiến tranh) Pete Hegseth được cho là đã ra lệnh "kết liễu" tất cả những người trên các tàu bị tấn công ở vùng Caribe.

Trên thực tế, các nghị sĩ chủ yếu quan tâm đến sự kiện xảy ra vào tháng 9, khi con tàu bị tấn công hai lần để tiêu diệt những người sống sót sau cuộc tấn công đầu tiên.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc phủ nhận lệnh như vậy. Và tổng thống, mặc dù tin tưởng Hegseth, vẫn ra lệnh điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, chỉ một tháng trước, chính ông Trump đã hứa sẽ "giết bất kỳ ai" mà theo ông là có liên quan đến buôn bán ma túy.

Những cảnh báo đáng báo động

Rõ ràng, sau khi gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ đối với chiến dịch quân sự được đề xuất, tổng thống đang cân nhắc các phương án rút lui.

Vấn đề không chỉ nằm ở các thành viên Quốc hội và giới truyền thông. Việc xâm lược Venezuela tiềm ẩn những rủi ro rất lớn.

Theo Reuters, sau khi xem xét một số "tài liệu hoạch định", đã cảnh báo rằng Caracas, mặc dù kém hơn đáng kể so với Washington về sức mạnh quân sự, sẽ sử dụng chiến tranh du kích và các chiến thuật phá hoại, gây bất lợi cho người Mỹ.

Nói một cách đơn giản, Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh kiểu Afghanistan thứ hai tại Venezuela.

Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump tiếp tục gây áp lực, để dành các biện pháp cực đoan đến cuối cùng.

Mặc cả đáng ngờ

Nhưng ông đã tuyên bố rằng không phận trên Venezuela có thể được coi là "hoàn toàn đóng cửa". Ông không giải thích điều này có nghĩa là gì.

Truyền thông đã biết được một số chi tiết về cuộc điện đàm gần đây giữa ông Trump và Tổng thống Venezuela Maduro. Tổng thống Venezuela được cho là đã bày tỏ mong muốn rời khỏi đất nước với điều kiện ông và gia đình được ân xá pháp lý đầy đủ, bao gồm việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của Mỹ và kết thúc vụ kiện chống lại ông tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ông Trump được cho là đã từ chối những điều kiện này và cho Tổng thống Maduro một tuần để bay đến một nơi nào đó ở nước ngoài. Phải thừa nhận rằng, bầu trời "hoàn toàn khép kín" phần nào trái ngược với giả định này.

Tại ngã tư đường

Hành vi mơ hồ của ông Trump không chỉ gây lo ngại cho các chính trị gia Mỹ tương đối ôn hòa mà còn cho cả những người theo đường lối cứng rắn.

Ví dụ, nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa Maria Salazar, người ủng hộ chiến dịch chống lại ông Maduro, lưu ý rằng tổng thống Mỹ đang có kế hoạch ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez, trên thực tế là hủy bỏ bản án buôn bán ma túy của ông.

Điều này có nghĩa là nhà lãnh đạo Venezuela cũng có thể nhận được một bản án khoan hồng hơn, điều mà Salazar và những người theo đường lối cứng rắn khác không muốn thấy xảy ra.

Mặt khác, Hernandez đã bị kết án dưới thời Tổng thống Joe Biden, vì vậy, một lệnh ân xá có thể là một cách để trả thù với vị tổng thống đảng Dân chủ, một bước nữa nhằm "hủy bỏ" di sản của ông.

Nhưng lật đổ Tổng thống Maduro là mục tiêu cá nhân của ông Trump, và xét theo những tối hậu thư ông đã đưa ra, ông không còn ngần ngại nữa. Mặc dù ông Trump đang dùng cuộc chiến chống các băng đảng ma túy làm vỏ bọc.

Đi đến cùng

Hải quân Mỹ đã tập trung hơn một chục tàu chiến, bao gồm một tàu sân bay, và khoảng 15.000 quân tại khu vực Caribe. Chiến dịch này được gọi là "Southern Spear".

Về phần mình, Venezuela đã tuyên bố huy động quân đội và đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ.

Ông Maduro, người đã kháng cáo lên Liên Hợp Quốc về các cuộc không kích của Mỹ, đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Cụ thể, trong một lá thư gửi OPEC được truyền thông nhà nước Venezuela công bố ngày 30 tháng 11, ông nêu rõ sự cần thiết phải kiềm chế Mỹ, bởi họ chỉ tìm cách "chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của chúng ta - lớn nhất hành tinh - thông qua việc sử dụng vũ lực quân sự một cách chết người".

Tính toán này có vẻ chính xác: các thành viên OPEC không cần một cuộc cải tổ thị trường nào nữa. Tuy nhiên, họ cũng thiếu đòn bẩy quân sự đối với Trump.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã đề xuất Cartagena là địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán giữa đại diện chính phủ Maduro và phe đối lập được phương Tây hậu thuẫn.

Tuy nhiên, Bogota đã thu hẹp hợp tác an ninh với Washington. Vì vậy, Tổng thống Petro khó có thể là một nhân vật đáng tin cậy đối với ông Trump.

Về phần Tổng thống Maduro, ông dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Tại một cuộc mít tinh có hàng ngàn người tham dự, tổng thống Venezuela đã nhắc lại rằng ông đã tuyên thệ trung thành với nhân dân "trước thi hài của vị chỉ huy của chúng ta, Hugo Chavez".

Và ông không có ý định phá vỡ lời thề đó.