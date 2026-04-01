Không nói tiếng Việt hay Google dịch, khách Hàn làm 1 hành động lạ khiến nhân viên lập tức hiểu ý: 90.000 người xem xong phải “há hốc”

Kim Linh |

Một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh du khách Hàn Quốc sử dụng chiếc áo in sẵn mẫu câu tiếng Việt phổ biến đang lan truyền mạnh mẽ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trong video, vị khách xuất hiện tại một nhà hàng ở Việt Nam với chiếc áo đặc biệt, trên đó in sẵn hàng loạt câu hỏi thông dụng như: “Đừng cho rau mùi”, “Nhà vệ sinh ở đâu?”, “Bắt taxi/Grab ở đâu?”, “Đến sân bay mất bao lâu?”, hay “Có thể giảm giá không?”, "Nhà hàng nổi tiếng ở đâu". Thay vì phải loay hoay tìm cách giao tiếp bằng lời hay nhờ đến sự hỗ trợ công cụ dịch thuật, du khách này chỉ cần dùng tay chỉ vào dòng chữ phù hợp để truyền đạt nhu cầu của mình.

Chiếc áo sáng tạo của du khách Hàn (Nguồn: @baby_seri_p)

Khoảnh khắc gây thích thú nhất là khi du khách chỉ vào dòng chữ “Nhà vệ sinh ở đâu?” để hỏi nhân viên nhà hàng. Cách giao tiếp đơn giản nhưng hiệu quả này khiến người xung quanh bật cười, đồng thời nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ phía nhân viên.

Nhân viên lập tức hiểu ý và hỗ trợ vị khách này

Đoạn video sau khi được đăng tải đã “gây bão” mạng xã hội, hút hơn 90.000 lượt yêu thích trên Instagram. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự sáng tạo và tính thực tế của chiếc áo, cho rằng đây là một “cứu cánh” cho những du khách không rành ngôn ngữ bản địa. Một số bình luận khen ngợi giải pháp này giúp việc giao tiếp trở nên dễ dàng giữa người làm dịch vụ và du khách.

Trước đó, năm 2025, hình ảnh du khách Hàn Quốc in sẵn áo phông có dòng chữ “Đừng cho rau thơm”, “Cho rau mùi vào đi” khi đến Việt Nam cũng khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

Ba du khách Hàn Quốc "chia phe" ăn được và không ăn được rau mùi. Ảnh: @grandmavuongs

