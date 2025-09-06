Không nơi nào trên thế giới có 'việc nhẹ lương cao', tại sao nhiều người vẫn bị lừa?

Đề nghị quản lý chặt chẽ các tài khoản TikTok, Facebook

Sáng 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2025; các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao năm 2025.

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới quan tâm đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng trong thời gian qua. Ông đặt vấn đề: Tại sao trên thế giới, người ta cũng sử dụng mạng xã hội mà tình trạng bị lừa đảo ít hơn chúng ta?

Theo ông Tới, lý do là bởi chúng ta chưa hiểu được phương thức, thủ đoạn dễ bị câu móc, trong khi đó, đối tượng bị lừa thường là người già, trẻ em. Từ đó, ông Lê Tấn Tới đề xuất tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng và có hình thức tuyên truyền đến tận người dân và bằng nhiều hình thức khác nhau.

Đặc biệt, ông Tới đề nghị các bộ, ngành chuyên môn tiếp tục quản lý chặt chẽ tài khoản trên không gian mạng, nhất là TikTok, Facebook. Ngoài ra, cần quản lý số điện thoại, hiện nay chúng ta đã làm nhưng phải làm cụ thể hơn, hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.

Nhắc đến hành vi lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” rồi đưa qua nước ngoài, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nói, mặc dù đã tuyên truyền không có nơi nào trên thế giới này lại có “việc nhẹ, lương cao”, nhưng nhiều trường hợp cứ đưa về rồi lại qua đó, vì sao lại như vậy?

Bên cạnh đó, ông Hoan cũng nhắc đến vấn đề “ du lịch 0 đồng ”, nhiều người cao tuổi đi theo chương trình, rồi bị ép cái này cái kia, mua cái này cái nọ, cuối cùng thì “tiền mất tật mang”.

Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải áp dụng chuyển đổi số, tuyên truyền qua không gian mạng, vì cấp xã hiện nay đông dân, nếu cầm văn bản đọc thì…không tới được người dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm

Báo cáo thêm tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2025, hầu hết các loại tội phạm về trật tự xã hội đều giảm, góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Kết quả trên có phần của công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và ý thức người dân cũng được nâng cao.

Trong năm 2025, có 2 sự kiện rất lớn là kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hai sự kiện này thu hút hàng triệu người về TP.HCM và Hà Nội . Bên cạnh đó, các địa phương cũng có nhiều sự kiện lớn, nhưng không xảy ra bất cứ vụ việc gì.

Cũng theo ông Long, trong bối cảnh hiện nay, lực lượng công an nói riêng và các cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ, liên thông và đạt kết quả cao. Cùng với đó là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là với các nước có đường biên giới chung.

Mặc dù ý thức của người dân được nâng cao, nhưng thực tế nhiều người vẫn nhẹ dạ, bị lừa đảo. “Người dân cố gắng tự bảo vệ mình, bảo vệ tài sản của mình, phòng ngừa, phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh”, Thứ trưởng Bộ Công an khuyến cáo.