Không nhận ra nam diễn viên 2 lần bị vợ trẻ kém 20 tuổi "cắm sừng" rồi ruồng bỏ, phải bán nhà gà trống nuôi con nhỏ

Vợ nam diễn viên này ngoại tình vì chê chồng nghèo, không thể cho cô 1 cuộc sống sung túc.

Ngày 7/10, tờ Sohu đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp nam diễn viên Ngụy Tuấn Kiệt đi uống cafe cùng bạn bè. Trong hình ảnh mới nhất, diện mạo của anh khiến nhiều người ngỡ ngàng, không thể nhận ra. Ngụy Tuấn Kiệt hiện tại già nua, phát tướng, da đen nhẻm và mái tóc càng ngày càng ít đi. Trên MXH, công chúng Trung Quốc bày tỏ sự kinh ngạc, tiếc nuối trước ngoại hình tụt dốc không phanh, chẳng còn phong độ của tài tử Bảo Vệ Nhân Chứng.

Theo tờ Sohu, Ngụy Tuấn Kiệt tàn tạ, xuống cấp sau khi trải qua cú sốc bị vợ phản bội, "gà trống nuôi con" và thất nghiệp. Áp lực dư luận về chuyện bị "cắm sừng", mưu sinh kiếm tiền, vừa làm cha vừa làm mẹ khiến nam diễn viên viên mắc chứng u uất và trầm cảm. Tình trạng bệnh của anh khá nặng, từng có suy nghĩ dại dột. Ngụy Tuấn Kiệt phải uống thuốc khống chế cảm xúc, tiến hành trị liệu tâm lý từ năm 2021. Tác dụng phụ của thuốc khiến Ngụy Tuấn Kiệt phù nề, mất kiểm soát cân nặng. Do ngoại hình biến đổi theo hướng tiêu cực, nam diễn viên chẳng còn được ai mời đóng phim, phải livestream bán hàng kiếm cơm.

Ngụy Tuấn Kiệt xuống dốc ngoại hình. Anh hiện tại tăng cân đáng kể, làn da sạm hơn, gương mặt có phần già nua, trong khi mái tóc cũng thưa đi rõ rệt. Ảnh: Sohu.

Tài tử TVB đánh mất tất cả vì phụ bạc, nhận cái kết ê chề từ cô vợ kém 20 tuổi

Trong thập niên 90, Ngụy Tuấn Kiệt là một trong những nam thần nổi tiếng bậc nhất màn ảnh TVB. Nhờ ngoại hình phong nhã, nam tính cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh liên tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Nguyên Chấn Hiệp, Tứ Đại Danh Bổ, Túy Đả Kim Chi, Tuyết Sơn Phi Hồ... Đặc biệt, vai diễn sếp Trình Phong trong series kinh điển Lực Lượng Phản Ứng đã đưa anh vụt sáng thành sao hạng A, trở thành cái tên được giới làm phim và các thương hiệu săn đón nồng nhiệt.

Bộ phim này không chỉ nâng tầm sự nghiệp mà còn se duyên cho anh với nữ diễn viên Đằng Lệ Minh. Chuyện tình ngọt ngào suốt 9 năm của họ từng là biểu tượng đẹp, nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ công chúng. Những tưởng một đám cưới cổ tích sẽ diễn ra, thì đến năm 2007, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay. Không lâu sau, Ngụy Tuấn Kiệt bị bắt gặp tay trong tay với Trương Lợi Hoa - cô sinh viên kém anh 20 tuổi. Sự thật nhanh chóng bị phanh phui: nam tài tử đã thay lòng đổi dạ, bỏ rơi người bạn gái lâu năm để chạy theo tình trẻ. Hình tượng "quý ông mẫu mực" sụp đổ hoàn toàn, Ngụy Tuấn Kiệt lập tức mang danh "trai tồi phụ bạc" của giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

Ngụy Tuấn Kiệt từng là tài tử hàng đầu TVB, được khán giả yêu mến. Ảnh: Sina.

Anh cũng có chuyện tình đáng ngưỡng mộ với nữ diễn viên Đằng Lệ Minh. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, nam diễn viên này đã tự tay hủy hoại danh tiếng của chính mình vì ngoại tình sau lưng bạn gái. Ngụy Tuấn Kiệt đã vụng trộm với cô sinh viên Trương Lợi Hoa. Ảnh: Sohu.

Bất chấp làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, anh vẫn quyết định kết hôn với Trương Lợi Hoa. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này lại chính là khởi đầu cho chuỗi bi kịch cay đắng nhất cuộc đời anh. Sau khi kết hôn, Ngụy Tuấn Kiệt không những bị giới làm phim đưa vào "danh sách đen" vì scandal đời tư mà còn liên tục gánh chịu nỗi đau bị vợ trẻ "cắm sừng".

Năm 2016, báo chí phanh phui Trương Lợi Hoa lén lút qua lại với tuyển thủ xe đạp Đặng Hoằng Nghiệp. Cô không ngần ngại chê bai chồng hết thời, nghèo hèn, không lo được cho cô cuộc sống giàu sang. Dù bẽ bàng, Ngụy Tuấn Kiệt vẫn cắn răng nhẫn nhịn, tha thứ với mong muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con gái. Để làm vui lòng vợ, cựu ngôi sao TVB dốc toàn bộ tiền tiết kiệm mua căn biệt thự trị giá 2 triệu USD (khoảng 51 tỷ đồng) và góp vốn mở nhà hàng Thái Lan giao cho cô quản lý. Thế nhưng, mọi hy sinh của anh đều vô nghĩa.

Năm 2016, Trương Lợi Hoa bị phanh phui cặp kè với tuyển thủ xe đạp Đặng Hoằng Nghiệp sau lưng chồng. Ảnh: Weibo.

Tháng 1/2020, mạng xã hội bùng nổ trước loạt ảnh Trương Lợi Hoa qua đêm tại nhà một đầu bếp bánh người Nhật Bản giàu có. Khi bị phóng viên bao vây và tung bằng chứng ngoại tình của vợ, Ngụy Tuấn Kiệt hoàn toàn chết lặng, chỉ biết thở dài cay đắng. Ngay sau khi sự việc bại lộ, Trương Lợi Hoa lập tức dọn đồ rời khỏi nhà, vứt bỏ chồng và con gái. Ngụy Tuấn Kiệt sau đó quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân tồi tệ này. Vì quá ê chề và muốn bảo vệ con gái khỏi những lời đàm tiếu của dư luận, cựu tài tử TVB đã bán nhà, đưa con rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời tuyên bố sẽ ở vậy nuôi con và không bao giờ tái hôn.

Hình ảnh Trương Lợi Hoa thân mật, qua đêm ở nhà nhân tình dù vẫn còn là vợ của Ngụy Tuấn Kiệt. Ảnh: Weibo.

Sao nam chết lặng khi tận mắt nhìn ảnh vợ ngoại tình do phóng viên đưa. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina