Không nhận ra em trai quốc dân vì ngày càng nữ tính, nhìn bộ móng tay mà sốc tột độ

Yoo Seung Ho thường được công chúng với danh xưng "em trai quốc dân" bởi những vẻ ngoài dễ thương, cùng nụ cười ngây thơ, trong sáng từ thuở còn bé. Với xuất phát điểm là một diễn viên nhí, khán giả dễ dàng dõi theo hành trình phát triển sự nghiệp của anh từ khi lên sáu đến khi lúc trưởng thành.

Từ trước đến nay, nam diễn viên luôn gắn liền với hình ảnh một chàng trai tràn đầy năng lượng, chững chạc và nam tính. Vì vậy, khi những bức ảnh "tiểu So Ji Sub" với vẻ ngoài nữ tính, yểu điệu được lan truyền trên MXH khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao.

Cụ thể, trong ảnh, Yoo Seung Ho sơn móng tay đen, gắn bộ nail tím, không ngại thể hiện cử chỉ điệu đà, dịu dàng trước máy quay. Nhiều người để lại bình luận hài hước xen lẫn "sốc" vì hình ảnh mới mẻ của anh chàng.

Một số bình luận hài hước của cư dân mạng về diện mạo mới của em trai quốc dân

- Cục cưng ơi, anh quay về với hình ảnh cũ đi! Đừng làm em hoang mang nữa! - Đây mới là "bản ngã" của anh đúng không? - Anh vẫn đẹp trai nhưng mà anh ơi, anh ơi... - Yoo Seung Ho đóng phim đúng không chứ anh tôi đó giờ nam tính, mạnh mẽ mà! - Ai đó giải thích cho mình biết chuyện gì đang xảy ra đi!

Thực chất, đây chỉ là hình ảnh của anh chàng trong Reveals His Bag - một chương trình thực tế nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá cho vai diễn mới trong vở kịch đầu tay Angels in America vào tháng 9 vừa qua. Tại đây, PD dựa trên hình tượng nhân vật Prior Walter (vai diễn của Yoo Seung Ho) để thử thách anh tự vẽ và gắn móng trên tay. Sau đó, Yoo Seung Ho cũng tỏ ra rất thích thú với thành phẩm do mình tạo ra.

Nói thêm về vai diễn của em trai quốc dân trong Angels in America, để có thể hóa thân vào nhân vật Prior Walter - một thanh niên LGBTQ và nhiễm HIV, anh đã giảm 6 kg và tự sơn móng tay đen. Vở kịch Angels in America, diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 28 tháng 9, lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 1980. Tác phẩm đề cập đến sự phân biệt đối xử và bất công mà nhóm người thiểu số trong xã hội phải đối mặt, dựa trên chủng tộc, chính trị, tôn giáo và khuynh hướng tình dục.

Yoo Seung Ho vẫn đẹp trai ngời ngời trong một sự kiện gần đây