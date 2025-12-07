Không ngờ Linh Rin lại nói điều này ngay trước ngày cưới em chồng Tiên Nguyễn

Càng sát siêu đám cưới của ái nữ Tiên Nguyễn, công chúng càng dành nhiều sự chú ý. Thiệp cưới lộ diện, dresscode dạ hội sang trọng, danh sách khách mời dự đoán toàn sao Việt và doanh nhân khiến mạng xã hội bàn tán liên tục. Đương nhiên 2 nhân vật chính và các thành viên trong gia đình họ Nguyễn cũng được theo dõi sát sao.

Tiên Nguyễn và vị hôn phu

Mới nhất, Linh Rin - vợ Phillip Nguyễn và cũng là chị dâu Tiên Nguyễn đã cập nhật về chuyện dự đám cưới. Theo đó cô đang trên chuyến bay về TP.HCM để tham gia hỷ sự của em chồng. Dù không chính thức nhắc đến đám cưới nhưng từ chia sẻ của Linh Rin, ai nấy đều đoán được cô nói đến chuyện gì:

“Về nhà thôi, mai là được xúng xính cùng cả nhà rồi!! Háo hức khi chỉ còn chưa đầy 24h nữa!!! Đúng là những ngày vui đều lan toả năng lượng thật tuyệt vời!! Mọi việc suôn sẻ, nhiều may mắn” - Linh Rin cho biết.

Cập nhật mới nhất của Linh Rin

Với một gia đình vốn quen phong cách kín đáo, từ đám cưới của Linh Rin - Phillip Nguyễn đến Hà Tăng - Louis Nguyễn đều giữ trọn sự riêng tư, khách mời cũng hạn chế chia sẻ thì việc Linh Rin bất ngờ công khai đếm ngược, bày tỏ sự háo hức trước lễ cưới của Tiên Nguyễn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Hiếm thấy!

Điều này vừa cho thấy sự thân thiết trong gia đình, vừa chứng minh: Tiên Nguyễn phá lệ!

Cũng từ khoảnh khắc "phá lệ" này của Linh Rin đã khiến dân mạng càng tò mò: Người nhà cô dâu hào hứng đến vậy thì lễ cưới sẽ hoành tráng và bất ngờ đến mức nào? Chắc chắn rằng với độ chơi lớn, chỉn chu và gu thẩm mỹ nhất quán của Tiên Nguyễn, đây sẽ là một sự kiện khiến giới giải trí - thời trang lẫn mạng xã hội phải dõi theo từng khoảnh khắc.

Được biết, từ trước khi chính thức về chung một nhà với Phillip Nguyễn, Linh Rin và Tiên Nguyễn nói riêng cũng như con cái - dâu rể nhà họ Nguyễn nói chung khá thân thiết.

Riêng Tiên Nguyễn và Linh Rin, cả hai có nhiều khoảnh khắc check-in, thoải mái tag tên trên Instagram. Linh Rin và chồng cũng thường có mặt trong các dự án kinh doanh của Tiên Nguyễn, cho thấy mối quan hệ tốt đẹp.





Linh Rin và Tiên Nguyễn thân thiết ngoài đời và ủng hộ nhau trong công việc

Song, trong đám cưới của Phillip Nguyễn - Linh Rin tại Philippines hồi đầu năm 2023, Tiên Nguyễn vắng mặt vì có lịch trình khác.

Tiên Nguyễn là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Cô hiện đang giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của IPPG kiêm Tổng giám đốc DAFC trực tiếp quản lý điều hành việc kinh doanh và phát triển các thương hiệu cao cấp. Đồng thời Tiên Nguyễn cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội với vai trò Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP.

Phillip Nguyễn là một trong sáu người con của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cùng người vợ đầu. Chồng Linh Rin là Phó Tổng Giám đốc phát triển dự án tập đoàn kiêm CEO của IPP Travel Retail - phụ trách mảng kinh doanh dịch vụ phi hàng không, bao gồm cửa hàng miễn thuế, cửa hàng bán lẻ và quảng cáo thương mại tại các sân bay.

Là anh em cùng cha khác mẹ nhưng trong nhiều năm qua, Tiên Nguyễn và Phillip Nguyễn cũng như các anh chị em khác trong gia đình thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, gặp gỡ nhau vô cùng thân mật.

Phillip Nguyễn và Tiên Nguyễn rất thân thiết

