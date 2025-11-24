Không ngờ có ngày số tài khoản MTTQ lại được dán ở đây!

Trong những ngày miền Trung oằn mình chống đỡ và khắc phục hậu quả thiên tai, người dân cả nước phát huy tinh thần tương thân tương ái, có của góp của, có sức góp sức để hỗ trợ bà con. Nhiều hành động nhỏ nhưng đủ khiến người ta nghẹn lại vì sự tử tế vẫn luôn âm thầm chảy khắp nơi trên dải đất hình chữ S.

Một trong số những hành động khiến nhiều người ấn tượng, lan tỏa rộng rãi là nhiều quán xá, dịch vụ thay vì cung cấp số tài khoản của mình, đã đưa thông tin tài khoản của Uỷ ban MTTQ cho khách hàng thanh toán. Đây cũng là lý do bài đăng về một quán trà sữa vỉa hè ở TP.HCM đã viral trên MXH.

Trong những ngày qua, khi khách đến mua hàng, thay vì chuyển khoản vào STK của mình, chủ quán đã đưa STK của Uỷ ban MTTQ.

“Cái quán trà sữa ở khúc Nguyễn Gia Trí - Bình Thạnh này chắc ai cũng biết rồi ha? Bữa nay tui ghé thì anh chủ quán bảo chuyển khoản vào đây tui cũng wow á mấy bà” - một người mua hàng bày tỏ sự bất ngờ và xúc động.

Bài đăng viral trên MXH về tiệm trà sữa ở TP.HCM

Bài đăng nhanh chóng nhận về sự chú ý từ cư dân mạng, có đến gần 220k lượt xem ở Threads và được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác. Ở phần bình luận, nhiều người xác nhận thông tin mua trà sữa ở đây và chuyển khoản vào STK của MTTQ. Thậm chí, khách hàng còn tiết lộ đây không phải là lần đầu tiên chủ quán có hành động này:

“Cần lan tỏa tinh thần này. Thật sự quán này đã có lượng khách rất đông rồi cũng không cần PR nhưng mà có tâm có tầm vậy yên tâm, kinh doanh phải gọi là bền vững được ủng hộ”, “Đợt trước bão ở miền Bắc quán cũng có hỗ trợ không chỉ riêng lần này đâu ạ. Mọi lần mình qua chuyển khoản đều không để ý mà hôm ấy vô tình nhìn tới người nhận. Mình phải wow cho quán luôn ấy”, “Xác nhận nha. Đợt nào có bão lũ là mấy anh chị chủ đều làm vậy hết trơn á. Dễ thương cực. Quán trà sữa tui iu”,...

Khách hàng xác nhận hành động đẹp của quán trà sữa

Ngoài việc chuyển khoản 100% doanh thu vào tài khoản MTTQ, nhiều hàng quán đã trích một nửa doanh thu để ủng hộ.

Không chỉ quán cà phê, trà sữa mà các dịch vụ khác như quần áo, giặt là,... cũng thực hiện hành động ý nghĩa này. Anh Biểu (32 tuổi) - chủ quán giặt là tại TP.HCM là ví dụ. Anh dán mã QR có chứa số tài khoản của MTTQ Việt Nam lên cửa trong ngày 23/11 để toàn bộ các giao dịch chuyển khoản đóng góp cho đồng bào vùng lũ cùng với thông báo:

“Gần đây, bão lũ tại miền Trung đã gây ra nhiều hậu quả vô cùng nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con. Nhằm chung tay hỗ trợ, Giặt ủi 3S xin thông báo: TOÀN BỘ CÁC GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN THANH TOÁN trong ngày chủ nhật 23/11/2025 sẽ được chuyển trực tiếp đến số tài khoản của Ủy ban MTTQ để đóng góp cho đồng bào vùng lũ.

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua. Trân trọng!”.

Thông báo từ tiệm giặt ủi (Ảnh: Xuân Đoàn)

Đến tối ngày 23/11, tiệm giặt ủi chuyển khoản thêm 645 nghìn đồng vào STK Ủy ban MTTQ do “được nhờ gửi và một vài khách chuyển vào STK cá nhân” nên tiệm đã tổng lại và đại diện chuyển tiếp toàn bộ.

Chia sẻ với Dân trí, anh Biểu cho biết: “Tôi có bàn bạc với vợ và được vợ đồng ý. Sáng 23/11, tôi đã dán mã QR có chứa số tài khoản của MTTQ Việt Nam lên cửa, thời gian hỗ trợ là hết ngày 23/11. Chiều cùng ngày, có nhiều người quét mã thanh toán, họ nhìn thấy tên chủ tài khoản không phải tên tôi nên họ nói với tôi là số tài khoản bị sai. Tôi giải thích cho họ rõ và yêu cầu họ thanh toán vào số tài khoản đó”.

Ngoài ra, một số người làm dịch vụ như chấm - sửa bài thi IELTS, khóa học nấu ăn, tư vấn chiến lược marketing,... cũng thông báo sẽ nhận cung cấp dịch vụ với điều kiện khách hàng/ học viên chuyển tiền thẳng vào tài khoản Ủy ban MTTQ.

Nhiều người làm dịch vụ tư vấn, dạy nghề,... cũng đề nghị khách hàng/ học viên chuyển khoản vào STK MTTQ (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ là những bài đăng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người ấn tượng và xúc động. Bởi lẽ việc buôn bán, cung cấp dịch vụ - vốn gắn chặt với kế sinh nhai - bỗng được nhường chỗ cho tinh thần sẻ chia. Và chính sự giản dị mà chân thành ấy, mới là điều xứng đáng được lan tỏa nhất lúc này.

Các quán cà phê, shop quần áo đề nghị khách chuyển 1 nửa doanh thu vào tài khoản của MTTQ (Ảnh chụp màn hình)

Một người bán xe ô tô cũ đề nghị khách hàng chuyển 10 triệu vào STK MTTQ khi giao dịch thành công (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều sản phẩm như gốm sứ - không phù hợp để cứu trợ cũng được đem bán để ủng hộ (Ảnh chụp màn hình)

Theo Mặt trận Tổ quốc, chiều ngày 21/11 vừa qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ".

Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đã đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ được Ủy ban MTTQ Việt Nam chia sẻ (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

(Tổng hợp)