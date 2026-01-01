Không muốn tin đây là Triệu Lệ Dĩnh

Một ngày đẹp trời, MXH bất ngờ xuất hiện 1 đoạn clip về Triệu Lệ Dĩnh nhưng cứ gì đó sai sai. Được biết, đây là đoạn quảng cáo về một dịch vụ vận chuyển đồ nội thất mà nữ diễn viên đóng vai trò là người đại diện cho thương hiệu. Điều bất ổn ở đây là gương mặt căng cứng, đơ sượng của Triệu Lộ Dĩnh hiện lên khá rõ. Chưa kể, lời thoại và giọng đọc vô hồn, ngang phè như thể AI sao chép lại nhân dạng và lời nói của mỹ nhân 8x.

Một số ý kiến nhận xét tạo hình này đã nhấn chìm hoàn toàn nhan sắc người đẹp họ Triệu. Từ trang phục truyền thống, mái bằng, màu sắc và cách bày trí bố cục trong clip đều toát lên sự sến rện và lỗi thời. Người hâm mộ trêu rằng nếu Triệu Lệ Dĩnh bị công ty ép quay quảng cáo này, xin hãy phát tín hiệu SOS để mọi người còn biết ứng cứu kịp thời.

Một số bình luận của netizen:

- Thoạt đầu tưởng clip AI, coi kỹ mới dám tin là người thật luôn

- Không phải xấu, mà là nhìn lạ quá, nhận không ra bả luôn.

- Concept này mà đổi người khác chắc cũng đơ y chang.

- Mặt hơi cứng, hay do phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ.

- Tôi còn không nhận ra nếu page không ghi tên Triệu Lệ Dĩnh.

- Chắc do ánh sáng với makeup, chứ chị đóng phim vẫn ổn mà.

- Quảng cáo gì mà nhìn như bản demo chưa hoàn thiện vậy trời.

Gần đây, Tiêu Dao - dự án truyền hình với kịch bản tiên hiệp - đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Ngay từ thời điểm công bố dàn diễn viên chính với sự góp mặt của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo, dự án tiên hiệp Tiêu Dao đã sớm thu hút sự chú ý và đặt nhiều kỳ vọng. Đàm Tùng Vận được đánh giá cao nhờ khả năng chọn kịch bản ổn định cùng lối diễn xuất linh hoạt, trong khi Hầu Minh Hạo là gương mặt trẻ đang lên, sở hữu ngoại hình sáng và lượng người hâm mộ ngày càng đông. Thế nhưng, khi phim chính thức lên sóng, tâm điểm bàn luận của khán giả lại bất ngờ xoay chuyển sang Triệu Lệ Dĩnh. Với vị thế của một tiểu hoa đán thế hệ 85, chỉ cần xuất hiện trong Tiêu Dao, nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc.

Theo nhận xét của đông đảo khán giả, tạo hình cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mang vẻ đẹp thanh thoát nhưng vẫn toát lên khí chất quyền lực, được ví như “tiên nữ giáng trần”. Visual nổi bật đến mức chỉ vài giây lộ diện đã đủ giúp cô “cướp spotlight”, khiến các từ khóa liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh trong Tiêu Dao nhanh chóng leo top tìm kiếm, vượt qua cả thông tin về nội dung phim hay phản ứng dành cho cặp đôi chính.

Không ít ý kiến cho rằng Đàm Tùng Vận - vốn quen thuộc với hình tượng trẻ trung, đáng yêu – gặp bất lợi khi đứng chung khung hình và bị đặt lên bàn cân so sánh với sự sắc sảo, dày dạn kinh nghiệm của đàn chị. Dẫu vậy, một bộ phận khán giả trung lập lại nhìn nhận theo hướng tích cực hơn, cho rằng sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh giúp Tiêu Dao mở rộng độ phủ sóng, tiếp cận được lượng khán giả khổng lồ vốn theo dõi nữ diễn viên nhiều năm qua.

Năm 2025 được xem là giai đoạn nhiều thử thách trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, khi các dự án cả điện ảnh lẫn truyền hình mà cô tham gia đều không tạo được tiếng vang như mong đợi. Phim điện ảnh Hoa Hướng Dương ra mắt vào tháng 4 đạt doanh thu khoảng 200 triệu NDT (xấp xỉ 700 tỷ đồng) nhưng lại vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt về chất lượng nội dung.

Ở mảng truyền hình, tình hình cũng không mấy khả quan. Phim ngắn Tại Nhân Gian phát sóng vào cuối tháng 5 bị đánh giá là có kịch bản nhạt nhòa, diễn xuất của nữ chính không tạo được đột phá. Tác phẩm chỉ đạt điểm Douban 6,7 với hơn 50.000 lượt chấm điểm, trong khi lượng xem trung bình dừng ở mức 8,86 triệu mỗi tập, thấp hơn kỳ vọng dành cho một cái tên lớn như Triệu Lệ Dĩnh.