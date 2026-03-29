Không muốn tin đây là mỹ nhân đẹp nhất Harry Potter

Trong thế giới phù thủy của Harry Potter không thiếu những gương mặt xinh đẹp, nhưng nếu nói đến mỹ nhân đẹp nhất thì cái tên Fleur Delacour gần như luôn được nhắc đến đầu tiên. Mang trong mình dòng máu Veela, một chủng tộc nổi tiếng với vẻ đẹp mê hoặc, Fleur không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình sắc sảo mà còn bởi khí chất kiêu kỳ, thông minh và bản lĩnh. Thế nhưng, những hình ảnh gần đây của Clémence Poésy - nữ diễn viên từng đưa nhân vật này lên màn ảnh - lại khiến không ít khán giả bất ngờ vì diện mạo đã thay đổi khá nhiều so với thời kỳ đỉnh cao.

Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với vóc dáng gầy gò, gương mặt lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Đường nét thanh tú ngày nào dường như không còn đầy đặn như trước, thay vào đó là vẻ ngoài mảnh khảnh đến mức tiều tụy, gương mặt hốc hác và nhợt nhạt với đôi mắt sâu hoắm càng làm nàng trông già đi. So với hình tượng mỹ nhân tiên nữ từng in sâu trong ký ức khán giả, Fleur Delacour - hay Clémence Poésy - bây giờ hoàn toàn khác.

Sự thay đổi của người đẹp không khỏi khiến khán giả bất ngờ và hụt hẫng. Song, chính Clémence Poésy lại có một góc nhìn rất rõ ràng về vẻ đẹp và sự thay đổi của bản thân theo thời gian. Cô từng chia sẻ rằng việc được già đi thực chất là "một đặc quyền mà không phải ai cũng có". Với nữ diễn viên, cái đẹp không nằm ở sự hoàn hảo hay những chuẩn mực cố định, mà là thứ "ánh sáng" mỗi người tự nuôi dưỡng từ bên trong: sự tử tế, năng lượng sống và chiều sâu tâm hồn.

Cô đã bước sang tuổi 44, nhưng thay vì rơi vào cái bẫy của sự hoàn hảo, Clemence trân trọng từng nếp nhăn trên gương mặt mình. Với một diễn viên, những đường nét ấy là tài sản quan trọng cho từng biểu cảm tinh tế trên màn ảnh rộng. Và cô không lãng phí hàng giờ để ngắm mình trong gương, để than thở về những khuyết điểm trên làn da hay băn khoăn vì gương mặt không hoàn toàn đối xứng.

Nhìn lại quá khứ, hình ảnh Fleur Delacour năm nào vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc khó quên của loạt phim Holloywood. Từ lần xuất hiện tại giải đấu Tam Pháp thuật trong Harry Potter and the Goblet of Fire, Clémence Poésy đã gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa kiêu hãnh. Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, nhân vật Fleur còn ghi điểm nhờ cá tính độc lập, sự dũng cảm và tình yêu sâu sắc, những yếu tố giúp cô trở thành một trong những nữ nhân vật được yêu thích nhất nguyên tác.

Nguồn: IG c_poesy_