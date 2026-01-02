Không muốn bị xem trộm tin nhắn trên Zalo, người dùng nhất định phải thực hiện thao tác này

Zalo hiện là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là những rủi ro về bảo mật nếu người dùng không biết cách tự bảo vệ mình. Để tránh tình trạng bị đọc trộm tin nhắn hoặc bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo, bạn nên thực hiện ngay các biện pháp bảo mật dưới đây.

1. Thiết lập mã khóa cho toàn bộ ứng dụng Zalo

Đây là lớp bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất để ngăn chặn bất kỳ ai cầm vào điện thoại của bạn cũng không thể mở Zalo lên xem nội dung bên trong. Khi kích hoạt, Zalo sẽ yêu cầu nhập mã 4 số hoặc sử dụng sinh trắc học mỗi khi mở ứng dụng.

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở Zalo, chọn mục Cá nhân (biểu tượng hình người) và bấm vào biểu tượng Cài đặt (hình bánh răng) ở góc trên bên phải.

Mở Zalo, chọn mục (biểu tượng hình người) và bấm vào biểu tượng (hình bánh răng) ở góc trên bên phải. Bước 2: Chọn mục Tài khoản và bảo mật .

Chọn mục . Bước 3: Tại phần Khóa Zalo , chọn Đặt mã khóa và thiết lập dãy 4 chữ số bí mật của bạn.

Tại phần , chọn và thiết lập dãy 4 chữ số bí mật của bạn. Bước 4: Bạn có thể bật thêm tính năng Mở khóa bằng vân tay hoặc khuôn mặt (FaceID) để truy cập nhanh mà không cần gõ số.

2. Tính năng ẩn trò chuyện – Bảo mật riêng tư cho từng cuộc hội thoại

Nếu bạn có những cuộc trò chuyện quan trọng hoặc riêng tư không muốn hiển thị trên danh sách tin nhắn chính, tính năng "Ẩn trò chuyện" là giải pháp tối ưu. Khi ẩn đi, cuộc trò chuyện sẽ hoàn toàn biến mất khỏi màn hình và chỉ tìm thấy khi bạn nhập đúng mã PIN vào thanh tìm kiếm.

Cách thực hiện:

Bước 1: Tại màn hình tin nhắn, nhấn giữ cuộc trò chuyện bạn muốn bảo vệ (hoặc vuốt sang trái trên iPhone).

Tại màn hình tin nhắn, nhấn giữ cuộc trò chuyện bạn muốn bảo vệ (hoặc vuốt sang trái trên iPhone). Bước 2: Chọn Ẩn trò chuyện và nhập mã PIN gồm 4 chữ số.

Chọn và nhập mã PIN gồm 4 chữ số. Bước 3: Để tìm lại tin nhắn đã ẩn, bạn gõ tên người đó hoặc mã PIN vào ô Tìm kiếm trên cùng của Zalo.

Lưu ý: Để tăng tính an toàn, bạn nên thường xuyên thay đổi mã PIN này trong phần Cài đặt tin nhắn.

3. Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo và liên kết lạ

Bên cạnh việc sử dụng các tính năng kỹ thuật, ý thức người dùng đóng vai trò then chốt. Theo khuyến cáo từ cơ quan công an, kẻ gian thường giả danh cán bộ hoặc nhân viên ngân hàng để dụ dỗ người dân tham gia các nhóm kín hoặc truy cập liên kết độc hại.

Các quy tắc cần nhớ:

Không nhấp vào link lạ: Tuyệt đối không bấm vào các đường dẫn, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng từ bên thứ ba (không thông qua App Store/Google Play).

Tuyệt đối không bấm vào các đường dẫn, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng từ bên thứ ba (không thông qua App Store/Google Play). Xác thực thông tin: Nếu nhận được yêu cầu mượn tiền hoặc chuyển khoản từ người quen qua tin nhắn, hãy gọi điện trực tiếp để xác nhận lại, tránh trường hợp tài khoản của họ đã bị hack.

Nếu nhận được yêu cầu mượn tiền hoặc chuyển khoản từ người quen qua tin nhắn, hãy gọi điện trực tiếp để xác nhận lại, tránh trường hợp tài khoản của họ đã bị hack. Cập nhật ứng dụng thường xuyên: Luôn đảm bảo Zalo của bạn đang ở phiên bản mới nhất để nhận được các bản vá lỗi và nâng cấp bảo mật từ nhà phát hành.

4. Thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội

Nhiều người dùng thường có tâm lý chủ quan, nghĩ rằng mình không phải là đối tiêu tấn công nên lơ là trong việc cài đặt bảo mật. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên cho mượn tài khoản và cần thoát Zalo trên các thiết bị công cộng ngay sau khi sử dụng (như máy tính tại quán internet, văn phòng).

Việc bảo vệ tin nhắn Zalo không hề phức tạp nhưng đòi hỏi sự chủ động từ người dùng. Chỉ với vài phút thiết lập mã khóa và nâng cao tinh thần cảnh giác, bạn đã có thể bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và tài sản của mình trước những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng.