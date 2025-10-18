Không mua iPhone 17 mà mua vàng, giờ lãi bao nhiêu?

Đúng khoảng thời gian này 1 tháng trước, cộng đồng mạng nói chung và fan iPhone nói riêng được một phen rôm rả vì sự kiện Apple ra mắt iPhone 17 cùng giá bán tại thị trường Việt Nam. Suốt cả nửa cuối tháng 9, nhiều người, nhiều nhãn hàng “đu trend” quy đổi giá iPhone 17 sang những thứ rất “sát sườn” với cuộc sống hàng ngày: Từ vàng đến cân gạo, ký thịt, bao nhiêu cốc matcha latte, bao nhiêu ly cà phê trà sữa,...

Quay trở về hiện tại - ngay lúc này (17/10), khi giá vàng nhẫn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, thiết nghĩ bài toán dưới đây có lẽ cũng là điều đáng để đi tìm lời giải đáp, hệt như cách mà chúng ta quy đổi giá iPhone 17 cách đây 1 tháng.

Tiền mua iPhone 17 tháng trước, nếu dành để mua vàng thì giờ lãi bao nhiêu?

Trước tiên, cùng điểm lại giá bán các dòng iPhone 17 tại thị trường Việt Nam với dung lượng tối thiểu (256GB).

iPhone 17 Pro Max

- iPhone 17: 24,99 triệu đồng.

- iPhone Air: 31,99 triệu đồng.

- iPhone 17 Pro: 34,99 triệu đồng.

- iPhone 17 Pro Max: 37,99 triệu đồng.

Tại thời điểm cách đây đúng 1 tháng - ngày 17/9/2025: Giá vàng nhẫn trơn niêm yết ở mức 127,6 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Ngày hôm nay (17/10/2025): Giá vàng nhẫn trơn niêm yết ở mức 153,6 triệu đồng/lượng mua vào và 156,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Là người đi mua vàng, chúng ta sẽ lấy giá bán ra (số tiền phải trả khi mua vàng từ cửa hàng) để giải bài toán trên.

- Giá 1 chỉ vàng (vàng nhẫn trơn) ở thời điểm ngày 17/9/2025 là 13.060.000đ.

- Giá 1 chỉ vàng (vàng nhân trơn) hôm nay - ngày 17/10/2025 là 15.660.000đ.

Như vậy tính ra, nếu tháng trước mua vàng nhẫn trơn thay vì mua iPhone 17 (tùy dòng), chúng ta có thể lãi từ 5-7,6 triệu đồng.

Người mua vàng từ ngày Thần Tài đến giờ, lãi bao nhiêu?

Thêm một bài toán nhỏ khác để thấy rằng nếu mua vàng và giữ vàng, tỷ lệ sinh lời cũng khá đáng kể.

Ngày Thần Tài năm nay (7/2/2025), giá vàng nhẫn trơn niêm yết ở mức 86,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 90,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Ngày hôm nay (17/10/2025): Giá vàng nhẫn trơn niêm yết ở mức 153,6 triệu đồng/lượng mua vào và 156,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Mức chênh lệch tiền lãi trên mỗi lượng vàng nhẫn trơn, tính đến ngày hôm nay: 153,6 - 90,1=63,5 triệu đồng.

Như vậy, người mua vàng nhẫn trơn vào ngày Thần Tài (7/2/2025) và giữ đến 17/10/2025, hiện lãi khoảng 63,5 triệu đồng cho mỗi lượng vàng, tương đương mức tăng khoảng 70,6%.