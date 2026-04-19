Không mê tín: Trẻ có 5 đặc điểm này thì cuộc sống khi trưởng thành dễ gặp khó, con bạn có bao nhiêu?

Mỗi bậc cha mẹ đều mong con mình lớn lên khỏe mạnh, có một tương lai tốt đẹp. Nhưng nếu một số đặc điểm tính cách của trẻ không được điều chỉnh kịp thời, chúng có thể khiến con gặp nhiều khó khăn trên hành trình trưởng thành.

1. Tâm lý tiêu cực, bi quan

Những đứa trẻ có xu hướng bi quan thường dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn, thiếu động lực và dũng khí theo đuổi mục tiêu. Điều này cản trở sự phát triển của các em trong nghịch cảnh, ảnh hưởng đến việc học tập và cả sự nghiệp sau này.

Cha mẹ cần dùng sự khích lệ và định hướng tích cực để giúp con xây dựng cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. Có thể kể cho con nghe những câu chuyện thành công, để con hiểu rằng ai cũng có lúc đối mặt thử thách, điều quan trọng là cách mình vượt qua, từ đó học cách không dễ dàng từ bỏ.

Ảnh minh hoạ

2. Thiếu sự đồng cảm

Trẻ thiếu đồng cảm thường dễ trở nên ích kỷ, khó hòa nhập trong các mối quan hệ vì không biết đặt mình vào vị trí của người khác. Điều này có thể khiến các em bị xa lánh trong môi trường xã hội.

Cha mẹ có thể giúp con phát triển sự đồng cảm thông qua các hoạt động như nhập vai, trò chuyện về cảm xúc. Khi thường xuyên được hướng dẫn nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của người khác, trẻ sẽ học được cách thấu hiểu và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

3. Khả năng tự kiểm soát kém

Trẻ thiếu tự chủ thường gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian, cảm xúc và hành vi khi trưởng thành. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ có khả năng tự kiểm soát tốt thường đạt thành tích cao hơn trong học tập và công việc.

Cha mẹ có thể rèn luyện điều này bằng cách thiết lập quy tắc, thói quen và cơ chế thưởng – phạt rõ ràng, như hoàn thành bài tập đúng giờ hay làm việc nhà. Đồng thời, việc ghi nhận và khen ngợi những hành vi tự giác cũng giúp trẻ củng cố kỹ năng này.

4. Tính cách “làm hài lòng người khác” (people-pleasing)

Những đứa trẻ luôn cố gắng làm vừa lòng người khác thường dễ hy sinh nhu cầu của bản thân, lâu dài có thể gặp vấn đề về tự tôn và nhận thức giá trị cá nhân.

Cha mẹ nên khuyến khích con bày tỏ cảm xúc và nhu cầu của mình, giúp con hiểu giá trị bản thân và biết giữ ranh giới trong các mối quan hệ. Những cuộc trò chuyện cởi mở sẽ giúp trẻ tự tin hơn khi nói lên suy nghĩ của mình.

5. Tính khí nóng nảy

Trẻ dễ cáu gắt, bộc phát cảm xúc thường khó hòa hợp với người khác. Kỹ năng quản lý cảm xúc là yếu tố quan trọng giúp trẻ đối diện với áp lực và thử thách trong cuộc sống.

Cha mẹ có thể dạy con các kỹ thuật điều chỉnh cảm xúc như hít thở sâu, tạm dừng suy nghĩ khi đang tức giận. Đồng thời, sự đồng hành và hỗ trợ tinh thần từ gia đình giúp trẻ cảm thấy an toàn, từ đó học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Tính cách có ảnh hưởng sâu sắc đến hạnh phúc và thành công của một con người. Vì vậy, cha mẹ cần quan tâm đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển nhân cách của con, kịp thời nhận ra và điều chỉnh những điểm chưa phù hợp.

Với phương pháp giáo dục đúng đắn và sự kiên nhẫn, cha mẹ có thể giúp con hình thành một nhân cách tích cực, lành mạnh, nền tảng vững chắc cho tương lai. Những bậc cha mẹ thực sự hiểu biết không chỉ nuôi con lớn, mà còn biết dùng tình yêu và sự tinh tế để dẫn dắt con trưởng thành.