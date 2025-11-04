Ông Alexei Zhuravlev - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) cho biết, bản thân không loại trừ khả năng Moskva sẽ cung cấp tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik cho Venezuela.

Chính trị gia đã đưa tin này trong một bình luận gửi tới tờ báo Gazeta.Ru và ngay lập tức thu hút sự quan tâm sâu sắc từ quốc tế

Ngoài ra ông Zhuravlev thừa nhận rằng Nga vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Caracas trong bối cảnh mối quan hệ giữa Venezuela và Hoa Kỳ ngày càng xấu đi.

Theo thông báo, Liên bang Nga là đối tác kỹ thuật quân sự quan trọng của quốc gia Nam Mỹ và cung cấp đầy đủ các loại vũ khí - từ hạng nhẹ cho đến máy bay chiến đấu.

Ông Zhuravlev lưu ý rằng khối lượng và danh mục của những mặt hàng đang được bảo mật, do đó "người Mỹ có thể sẽ phải bất ngờ".

Tên lửa Oreshnik và Kalibr có thể sẽ xuất hiện tại Venezuela.

Trong bài viết, ông Zhuravlev cũng xác nhận rằng Moskva đã chuyển giao một số đơn vị hệ thống tên lửa phòng không S-300VM (Antey-2500), cũng như các tổ hợp Pantsir-S1 và Buk-M2E, tới Caracas.

Ông Zhuravlev nói thêm rằng không có nghĩa vụ quốc tế nào cấm Nga cung cấp cho Venezuela vũ khí tầm xa hiện đại, bao gồm cả tên lửa Kalibr.

Gần đây giới truyền thông biết rằng nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro đã nhờ Nga, Trung Quốc và Iran hỗ trợ quân sự.

Đặc biệt, ông Maduro đã yêu cầu Moskva cung cấp vũ khí tên lửa, hệ thống radar và hỗ trợ sửa chữa thiết bị hàng không trong bối cảnh sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Hoa Kỳ tại vùng Caribe.

Một ngày trước đó, Nga đã phê chuẩn một hiệp ước chiến lược mới với Venezuela, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác quân sự - chính trị giữa hai nước. Một số dự án quy mô lớn đang được triển khai như một phần của sự hợp tác như vậy.

Vì vậy vào tháng 7, một nhà máy sản xuất đạn dược đã được mở tại bang Aragua, việc xây dựng vẫn tiếp tục trong gần hai thập kỷ sau lời hứa ban đầu.

Ngoài ra, Moskva còn được cấp quyền khai thác các mỏ khí đốt và dầu mỏ trị giá hàng tỷ đô la, qua đó củng cố thêm ảnh hưởng kinh tế của mình trong khu vực.

Về tổ hợp Oreshnik, Nga hiện đã triển khai nó trên lãnh thổ của các quốc gia khác, đặc biệt là Belarus .