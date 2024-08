Không khí tang thương bao trùm căn nhà của 2 mẹ con gặp tai nạn ở Bình Dương: "Cháu trai mới lên lớp 1, quần áo đồng phục cũng chuẩn bị hết rồi"

Trước đó, vào khoảng 14h chiều 10/8, tài xế xe ôm công nghệ là anh Trần Xuân Bảo (49 tuổi, TP. Thủ Đức) chở một người phụ nữ và một bé trai lưu thông trên đường đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua phường Bình An, TP.Dĩ An, Bình Dương).

Khi tới chốt đèn giao thông giao với đường Châu Thới (phường Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương), xe của anh Bảo có xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 50H-146.42 chạy cùng chiều bên trái do tài xế Nguyễn Văn Rôn (28 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Pha va chạm khiến cả 3 người trên xe máy ngã xuống đường, người phụ nữ và bé trai bị ô tô tải cán tử vong tại chỗ. Còn tài xế xe công nghệ may mắn thoát nạn, bị thương nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn khi chứng kiến hiện trường thương tâm.

Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh và camera hành trình, cơ quan công an xác định tài xế Rôn đã điều khiển phương tiện chạy lấn vào làn xe hai bánh, sau đó va chạm với xe máy dẫn đến hậu quả làm hai người chết.



Cơ quan điều tra xác định, hiện trường va chạm nằm trên làn đường dành cho xe hai bánh, ô tô tải đã chạy sai làn đường quy định.