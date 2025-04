Không khí rất khác tại Vạn Hạnh Mall trong ngày cuối tuần: Có 2 khu vực đông khách hơn hẳn

Những ngày vừa qua, Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) trở thành tâm điểm MXH khi liên tục xảy ra những sự cố đáng tiếc. Gần đây nhất, lần thứ 2 trong vòng chỉ mới 2 tuần, Vạn Hạnh Mall đã tiếp tục đăng tải "tâm thư" gửi tới các khách hàng và cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ trung tâm thương mại này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng xuất hiện những ý kiến lo ngại rằng các sự cố vừa qua có thể ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động chung của Mall.

Ghi nhận tại Vạn Hạnh Mall vào chiều và tối ngày 27/4/2025 - một buổi chiều Chủ nhật, khung cảnh tại đây vẫn khá tấp nập người ra vào, dù có thể hơi vắng so với trước, nhất là vào một ngày cuối tuần tại một TTTM lớn như vậy.

Không khí tại Vạn Hạnh Mall trong ngày cuối tuần

Theo quan sát, các gian hàng lớn nhỏ vẫn hoạt động bình thường, từ khu ăn uống, mua sắm cho đến các khu vui chơi, giải trí. Các gia đình cùng nhau đến đây để thư giãn ngày cuối tuần, bên cạnh đó các nhóm bạn trẻ cũng chọn nơi này để hẹn hò ăn uống, xem phim, trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi.

Vạn Hạnh Mall trong một ngày cuối tuần

Dù không quá nhộn nhịp như trước nhưng khách hàng vẫn ra vào khá tấp nập

Theo ghi nhận, khu vực tầng trệt và tầng 6 vẫn là những nơi tập trung đông khách hàng nhất. Tại tầng trệt, nhiều người lựa chọn các hàng ăn uống, sau đó đến ngồi uống trà sữa ngay gần đó. Trong khi đó, tầng 6 là nới có rạp chiếu phim cũng rộn ràng hơn hẳn bởi khách đến xem phim cuối tuần.

Các tầng còn lại, các vị khách vẫn rải rác ghé thăm các gian hàng.

Các hàng ăn uống ở tầng trệt và rạp chiếu phim ở tầng 6 đông khách hơn hẳn

Một điểm dễ nhận thấy khác là các biện pháp an toàn tại Vạn Hạnh Mall đã được siết chặt hơn. Các khu vực lan can kính tại tầng cao đã được điều chỉnh nâng cao lên khoảng 1,7m để đảm bảo an toàn tối đa cho khách. Đồng thời, lực lượng bảo vệ, an ninh cũng luôn túc trực ở các tầng để hỗ trợ khi cần thiết.

Lực lượng an ninh giám sát tại các tầng

Vạn Hạnh Mall là một trong những trung tâm thương mại lớn tại TP.HCM, đi vào hoạt động từ năm 2018. Với hơn 55.000m² diện tích sàn và hàng trăm thương hiệu lớn nhỏ từ thời trang, ẩm thực, giải trí cho đến dịch vụ tiện ích, nơi đây từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của người dân thành phố và du khách.

Trong bối cảnh nhiều sự cố xảy ra vừa qua, sự hiện diện của các vị khách và không khí sinh hoạt bình thường tại Vạn Hạnh Mall chiều cuối tuần phần nào cho thấy niềm tin và sự ủng hộ của người dân dành cho địa điểm này.

