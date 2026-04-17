Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 17/4, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ Bắc, nhiều địa phương vùng núi phía Bắc đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Theo số liệu quan trắc, từ 23h ngày 16/4 đến 3 giờ ngày 17/4, một số khu vực ghi nhận lượng mưa đáng kể như Tả Van Chư (Lào Cai) 29,8mm, Nậm Khòa (Tuyên Quang) 22,8mm.

Không khí lạnh tràn về gây mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo trong ngày 17/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đến đêm, mưa có xu hướng giảm dần, nền nhiệt hạ, trời chuyển mát.

Tại Bắc Trung Bộ, từ chiều và đêm 17/4, mưa dông xuất hiện trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Tại Nam Bộ, mưa dông sẽ xuất hiện chủ yếu trong chiều tối nay. Trước khi chuyển mưa dông, khu vực Nam Bộ có nắng và khá nóng vào giữa trưa, đầu giờ chiều khi nhiệt độ nhiều phường, trong đó có phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh tăng lên cao nhất là 32-34 độ C. Những phường nóng nhất là Châu Đốc, Cao Lãnh và Tân Ninh, nhiệt độ có thể lên tới 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức cấp 1.

Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m, gây nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển.

Ở chiều ngược lại, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi trong ngày 17/4 tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm không khí giảm thấp, phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng tập trung từ 12-16 giờ.

Theo dự báo, từ ngày 18/4, nắng nóng diện rộng tại khu vực Trung Trung Bộ có xu hướng kết thúc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/4:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa và Hà Tĩnh) nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.