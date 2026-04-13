Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc có 'rét nàng Bân'?

Theo chuyên gia khí tượng thuỷ văn, khoảng đêm 16/4 ngày 17/4 (đêm 29/2, ngày 1/3 Âm lịch), một đợt không khí lạnh yếu sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc khiến khu vực này giảm nhiệt, nắng nóng cũng dịu dần.

Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh yếu, nhiệt độ không giảm sâu nên khu vực này khó xuất hiện "rét nàng Bân”.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh nhưng nhiệt độ không giảm quá sâu. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, nhận định về khả năng xuất hiện “rét nàng Bân” trong tháng 3 Âm lịch, TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, cho rằng xác suất rất thấp và nếu có cũng chỉ se se lạnh. Điều này không có nghĩa là hoàn toàn không còn không khí lạnh cuối mùa, nhưng nếu còn thì nhiều khả năng chỉ là các đợt lạnh, mát ngắn, cường độ không mạnh và khó duy trì lâu.

Bà Tạ Thị Hồng An, dự báo viên Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong tuần qua, nhiều khu vực trên cả nước xảy ra nắng nóng gay gắt. Trong đó, từ Thanh Hoá đến TP Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên đến 38-40°C, có nơi trên 40°C. Đặc biệt tại vùng núi phía Tây khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh còn có mức nhiệt trên 41°C, cấp độ rủi ro thiên tai đã ở ngưỡng cấp 2.

"Theo thống kê của chúng tôi, nắng nóng trong năm nay ở các khu vực đều đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Mức nhiệt cao trên 41°C xảy ra ở khu vực miền Trung trong thời kỳ đầu tháng 4 cũng là mức nhiệt cao ít gặp trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, tuy nhiên cũng chưa vượt ngưỡng giá trị lịch sử cùng kỳ tháng 4 năm 2024", bà An nói.

Tình trạng nắng nóng trên các khu vực đang có xu hướng giảm dần. Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày mai (14/4). Từ 15-16/4 trở đi, nắng nóng trên các khu vực này xu hướng dịu dần.

Tại Trung Bộ, nắng nóng kéo dài hơn và bắt đầu có xu hướng giảm từ 17/4.

Thông tin về diễn biến thời tiết trong giai đoạn nửa cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, bà An cho hay, nắng nóng quay trở lại và có xu hướng gia tăng trên hầu khắp cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao trên 37°C) khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chính ở Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế.

Bên cạnh nắng nóng, thời kỳ cuối tháng 4 sang đầu tháng 5 cũng là giai đoạn chuyển mùa ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nên khả năng sẽ xuất hiện những ngày mưa rào và dông.

"Lưu ý, mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần hết sức lưu ý", bà An thông tin.