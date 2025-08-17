Không khí căng thẳng trong cuộc điện đàm của lãnh đạo Mỹ - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ Axios , Tổng thống Mỹ Trump đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky trong khoảng một giờ sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ kết thúc hôm 15/8. Tham gia cuộc điện đàm còn có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff. Cả hai quan chức này đều đã góp mặt trong các cuộc đàm phán với phái đoàn Nga.

Sau đó, các lãnh đạo Anh, Pháp, Ý, Đức, Phần Lan, Ba Lan, cũng như Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, cũng tham gia cuộc điện đàm, kéo dài thêm 30 phút.

Phóng viên Axios mô tả cuộc điện đàm là "không dễ dàng" nhưng không tiết lộ chi tiết, chỉ nói thêm rằng ông Trump nhấn mạnh "một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng sẽ tốt hơn lệnh ngừng bắn".

Tổng thống Mỹ sau đó xác nhận quan điểm này, cho biết: "Tất cả đều nhất trí rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi đến một thoả thuận hoà bình, một thỏa thuận sẽ chấm dứt giao tranh, chứ không phải một thoả thuận ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không có hiệu lực”.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn một nguồn tin khác cho biết, Tổng thống Trump đã nói trong cuộc điện đàm rằng “mặc dù Ukraine có quyền tự quyết định sẽ làm gì với lãnh thổ của mình, nhưng lập trường của Nga không thay đổi”.

Nga được cho là vẫn muốn Kiev công nhận quyền kiểm soát của Mátxcơva với toàn bộ khu vực Donbass. Tuy nhiên, Nga cũng sẵn sàng từ bỏ các vùng đất thuộc Zaporizhzhia và Kherson mà họ hiện không kiểm soát. Yêu cầu này trên thực tế là đóng băng tiền tuyến hiện tại, trong bối cảnh lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ Lugansk và phần lớn Donetsk.

Các nguồn tin tiết lộ, ông Trump đã nói với lãnh đạo Ukraine và châu Âu rằng ông có thể giúp đảm bảo an ninh của Ukraine mà không cần sự tham gia của NATO. Ông gợi ý Tổng thống Putin sẽ đồng ý với điều này.

Tổng thống Zelensky cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Trump, hai bên đã thống nhất ông Zelensky sẽ đến Washington vào ngày 18/8 để thảo luận trực tiếp về kết quả của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

Ukraine và các nước phương Tây đã thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời trong nhiều tháng. Nga chưa từng loại trừ ý tưởng này, nhưng họ lập luận rằng một bước đi như vậy sẽ cho phép Kiev tiếp nhận thêm vũ khí của phương Tây, tiếp tục huy động quân đội và phục hồi tổn thất trong bối cảnh lực lượng Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường.

Cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đều ca ngợi cuộc hội đàm ở Alaska là hiệu quả. Ông Trump cho biết phái đoàn Nga - Mỹ đã tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột, đồng thời thúc giục ông Zelensky "đạt được một thỏa thuận".