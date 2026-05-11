Không khen nổi phim của Ngọc Trinh: Kịch bản nói không với logic, 10 giây hù doạ 1 lần quá vô nghĩa

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 qua đi, thị trường phòng vé Việt đang bước vào giai đoạn ảm đạm. Nếu doanh thu của loạt phim quốc tế đang tăng trưởng khá chậm thì có một dự án điện ảnh nội địa còn đang chật vật bán vé dù mới chỉ công chiếu được hơn 4 ngày - Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Trước làn sóng phim kinh dị được đánh giá cao như Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Heo 5 Móng, Quỷ Nhập Tràng, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ rõ ràng đang bị tụt lại giữa cuộc đua phòng vé lẫn hiệu ứng truyền thông.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ thu về hơn 9,8 tỷ đồng - một con số không mấy khả quan và có nguy cơ lỗ nặng. Vào ngày 11/5, bộ phim mới chỉ bán ra 2207 vé trong tổng số 1297 suất chiếu, đạt hơn 152 triệu đồng. Tính trung bình, mỗi suất chiếu chỉ đón chào 1-2 khán giả tới ủng hộ phim.

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ xoay quanh Thanh (Ngọc Trinh), một bác sĩ trẻ tài năng, luôn đặt tham vọng nghề nghiệp lên hàng đầu. Ngay cả khi được bạn trai cầu hôn, cô vẫn lựa chọn từ chối để tập trung phát triển sự nghiệp. Bi kịch bất ngờ ập đến khi người yêu cô gặp tai nạn nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hôn mê, buộc Thanh phải tìm mọi cách xoay xở khoản tiền lớn cho ca phẫu thuật.

Trong lúc tuyệt vọng, Thanh nhận lời đề nghị từ người phụ nữ bí ẩn tên Xuân (Xuân Lan) để tới làm việc tại một thẩm mỹ viện nằm sâu trong khu vực hẻo lánh, chuyên phục vụ giới khách hàng thượng lưu. Tuy nhiên, kể từ khi đặt chân đến nơi này, cô liên tục đối mặt với hàng loạt hiện tượng rùng rợn và những bí mật khó lý giải. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của cơ sở làm đẹp ấy là một sự thật kinh hoàng dần được hé lộ, kéo Thanh vào vòng xoáy ám ảnh không lối thoát.

Một trong những yếu tố gây thất vọng ở Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ là phần kịch bản thiếu tính chặt chẽ. Phim không đưa ra được lý do đủ sức thuyết phục để Thanh - một bác sĩ trẻ lý trí, có chuyên môn - tiếp tục ở lại giữa môi trường làm việc đầy rẫy hiện tượng kỳ quái. Dù liên tục chứng kiến những sự việc đáng sợ, cô vẫn dễ dàng nghe theo và đặt niềm tin vào bà Xuân, khiến câu chuyện càng kém logic.

Nhiều chi tiết quan trọng bị bỏ lửng hoặc giải thích sơ sài: vì sao Thanh bị nhắm tới, bà Xuân lựa chọn nạn nhân theo cách nào, hay cơ chế vận hành của thứ tà thuật đứng sau bi kịch… đều chưa được khai thác đến nơi đến chốn. Chính những vấn đề này khiến phim không tạo được cảm giác hồi hộp kéo dài, mà dần sa vào vòng lặp của những màn hù dọa quen thuộc. Nội dung vì thế trở nên nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn cảm xúc dù ý tưởng ban đầu khá tiềm năng.

Phim gần như “nhồi” jump-scare xuyên suốt thời lượng. Những màn hù dọa xuất xuất hiện cứ vài chục giây một lần với công thức quen thuộc: âm thanh lớn đột ngột, gương mặt biến dạng hay các pha xuất hiện bất ngờ. Tuy nhiên việc lạm dụng quá nhiều khiến hiệu quả giảm dần theo thời gian. Phim có thể khiến khán giả giật mình một vài lần đầu, nhưng chưa đủ để mang lại bầu không khí nặng nề hay cảm giác bất an xuyên suốt thời lượng phim.

Về diễn xuất, Xuân Lan tạo được vẻ ngoài bí hiểm nhưng chưa thực sự làm tốt ở những phân đoạn tâm lý nặng. Nhân vật bà Xuân đáng lẽ phải mang cảm giác rùng rợn từ sự thao túng tinh thần và nỗi ám ảnh nội tâm, nhưng biểu cảm cùng ánh mắt của Xuân Lan chưa đủ chiều sâu để tạo áp lực lên người xem. Hình tượng một người phụ nữ vì ám ảnh nhan sắc mà trở nên cực đoan, méo mó về tâm lý mới chỉ được thể hiện ở "bề nổi" nhân vật.

Trong khi đó, Ngọc Trinh tiếp tục cho thấy hạn chế về diễn xuất. Vai Thanh chưa giúp cô tạo dấu ấn mới khi phần lớn thời lượng nhân vật chỉ quanh quẩn với trạng thái hoang mang, sợ hãi. Những phân đoạn đòi hỏi chiều sâu tâm lý vẫn mang cảm giác gồng, mắt còn trợn trừng, la hét hoặc cau có vô cùng sượng trân. Đặc biệt, phần thoại có lẽ là điểm yếu lớn của Ngọc Trinh khi cách nhả chữ và bộc lộ cảm xúc gần như không có nhiều thay đổi qua các dự án trước đó.

Một số bình luận của netizen:

- Lãng phí 100 phút cuộc đời khi xem phim này.

- Sao mà cứ 10 giây lại hù doạ khán giả 1 lần vậy.

- Thoại nhảm, diễn dở, kịch bản thì vô lý.

- Cái nội dung thiếu logic đến phát bực luôn ý.

- Xem trailer thấy ổn ổn mà không ngờ xem phim thấy tệ vô cùng.

Với doanh thu chưa đến 10 tỷ đồng, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ được dự đoán sẽ rời rạp khi chưa chạm tới mốc 20 tỷ đồng. Đây có lẽ là bài học để Nguyễn Hữu Hoàng, đạo diễn trẻ có phim Ma Da vượt 100 tỷ đồng, nhìn nhận lại hướng đi và chăm chút thêm cho các tác phẩm sau này.