Không hổ là "ông vua doanh số" toàn thị trường, một mẫu xe bán chạy gấp 10 lần các đối thủ cùng phân khúc cộng lại

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 6, tổng doanh số xe bán tải bán ra tại Việt Nam là 1.990 chiếc, tăng nhẹ 9 chiếc so với tháng 5 và tăng gần 9% so với tháng 6/2023. Tính chung 2 quý đầu năm 2024, phân khúc bán tải đạt doanh số là 9.480 chiếc, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ford Ranger tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối trong phân khúc, đạt 1.442 chiếc trong tháng 6, giảm nhẹ 2% so với tháng trước và giảm 9% so với tháng 6/2023. Dù giảm nhẹ nhưng Ford Ranger vẫn sở hữu lượng xe bán ra nhiều hơn bất kỳ mẫu bán tải nào trên thị trường Việt. Lũy kế nửa đầu năm 2024, Ford Việt Nam bán ra 7.743 chiếc Ranger, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Nếu như sự thống trị của Ford Ranger không có gì phải bàn cãi, màn cạnh tranh đáng chú ý nhất trong phân khúc đến từ vị trí số 2. Trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 5, mẫu bán tải Hilux của Toyota đang dần lấy lại sức đua, đạt 268 chiếc bán ra, giảm 13% so với tháng 5. Tính chung nửa đầu năm 2024, doanh số của Toyota Hilux đạt 576 chiếc, tăng gần gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, có 249 chiếc bán tải Triton được Mitsubishi bán ra trong tháng 6, tăng 53% so với tháng trước (163 chiếc), đồng thời cũng tăng tới 69% so với tháng 5/2023. Tuy nhiên, doanh số tăng trưởng cao vẫn không đủ giúp Triton vượt qua Hilux. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, Mitsubishi Triton đạt doanh số 991 chiếc, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2023 (824 xe).

Mẫu đứng cuối phân khúc là Isuzu D-max, đạt 31 chiếc trong tháng 6, giảm 2 chiếc so với tháng trước đó tương đương 6%, đồng thời tăng 29% so với tháng 6/2023. Lũy kế nửa đầu năm, Isuzu D-Max đạt doanh số 170 chiếc, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2023 (303 chiếc).

Trước đó, thị trường đã chứng kiến sự rút lui của mẫu Mazda BT-50. Sắp tới, phân khúc bán tải tại Việt Nam năm 2024 sẽ trở nên sôi động hơn khi có thêm sự góp mặt của những mẫu mới, xe đời mới và bản nâng cấp mới.



Đáng chú ý, Mitsubishi Việt Nam hé lộ sẽ cho ra mắt xe mới trong quý 3. Dựa vào thông tin từ đại lý và một số hình ảnh Triton mới xuất hiện trên đường và tại trung tâm kiểm định khí thải, có thể dự đoán Triton 2024 chính là mẫu xe mới đó. 

Mitsubishi Triton 2024 là thế hệ mới. Mẫu mới này dùng khung gầm mới với kích thước lớn hơn trước. Thiết kế xe cũng thay đổi lớn, đặc biệt ở phần đầu với cụm đèn và lưới tản nhiệt kiểu mới.

Bên trong Triton 2024 cũng là thiết kế khác biệt đời trước. Vô-lăng mới, màn hình 10 inch dạng nổi, cụm nút bấm chỉnh điều hòa hiện đại hơn, cổng kết nối USB-C là những điểm nổi bật. Đáng tiếc, mẫu mới này vẫn dùng phanh tay cơ, chưa phải loại điện tử như trên Ranger.

Động cơ Triton mới hứa hẹn sẽ thay đổi tỷ số nén, trong khi vẫn giữ nguyên cốt máy cũ. Máy 2.4L có công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm.

Ngoài ra, Triton 2024 được kỳ vọng sẽ có các tính năng công nghệ ADAS như cảnh báo điểm mù, cảnh báo chuyển làn đường, ga tự động thích ứng có dừng và bám theo xe phía trước hay đèn pha/cốt tự động. Với sự nâng cấp này, Mitsubishi Triton sẽ có thêm sức mạnh để cạnh tranh với Toyota Hilux và Ford Ranger.