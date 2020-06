Không hay đăng ảnh với Quang Hải nhưng Huỳnh Anh lại rất khéo thể hiện tình cảm với 'nhà trai' bằng cách này

Sau lùm xùm Quang Hải bị hack Facebook và lộ tin nhắn riêng tư, mọi động thái của anh chàng và bạn gái Huỳnh Anh đều được dân tình quan tâm, bàn tán. Đặc biệt, nhiều người tò mò Huỳnh Anh sẽ cư xử thế nào khi đọc những tin nhắn yêu đương nhạy cảm được cho là của bạn trai mình.

Sau ồn ào, cả hai đều không tự đăng bất kì hình ảnh nào chụp chung với nhau. Tuy nhiên, Huỳnh Anh vẫn có những động thái tinh tế thế hiện mình vẫn đang hoàn toàn đứng về phía bạn trai.

Ngoài việc đăng story với nội dung: ""What type of girl would I be, if I was to leave when you need me most" (Em sẽ thành loại con gái như thế nào nếu em rời đi khi anh cần em nhất), cô nàng liên tục thể hiện sự thân thiết với gia đình Quang Hải.

Huỳnh Anh vẫn thể hiện sự ủng hộ Quang Hải hậu lùm xùm

Mới đây nhất, Huỳnh Anh đã up một tấm ảnh đang vui vẻ bế cháu của Quang Hải. Trông cô nàng rất tươi tắn, rạng rỡ trong bộ váy trắng đơn giản.

Huỳnh Anh chụp ảnh cùng cháu của Quang Hải

Trước đó, Huỳnh Anh còn cùng Quang Hải sang thăm mẹ nuôi. Đây được xem là động thái thân thiết đầu tiên của cặp đôi này sau biến cố. Gái xinh dường như rất được lòng phía nhà trai khi chị dâu của Quang Hải mới đây cũng đăng tải 1 story ghi lại cảnh Huỳnh Anh đang vui vẻ khai trương trung tâm bóng đá ở quê nhà Đông Anh.

Cặp đôi đến thăm mẹ nuôi Quang Hải

Chị dâu Quang Hải ghi lại hình ảnh của Huỳnh Anh

Cách đây không lâu, Huỳnh Anh cũng từng cùng Quang Hải về thăm mẹ ruột và còn chụp ảnh chung vô cùng thân thiết. Dân mạng có thể thích hay không thích Huỳnh Anh song không thể phủ nhận, cô nàng này đang làm rất tốt vai trò bạn gái của một cầu thủ nổi tiếng với cách cư xử rất khéo léo, chừng mực.

Huỳnh Anh và mẹ Quang Hải