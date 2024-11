Không giám định được chữ ký của NSƯT Vũ Linh, phía ca sĩ Hồng Phượng cần làm gì?

Liên quan vụ tranh chấp về thừa kế tài sản, đòi nhà cho ở nhờ và tranh chấp di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh), Viện Khoa học Hình sự đã có kết quả giám định chữ ký của NSƯT Vũ Linh.



Theo đó, nghệ sĩ Hồng Nhung (em gái NSƯT Vũ Linh) cung cấp là bản chữ ký đã photocopy. Bản này ít đặc điểm cá biệt ổn định nên không đủ cơ sở kết luận chữ ký tại tài liệu giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi so với chữ ký của NSƯT Vũ Linh trên các tài liệu mẫu so sánh có phải là do cùng một người ký ra hay không.

Vấn đề đặt ra là nếu không giám định được chữ ký thì giá trị giấy khai sinh của bà Võ Thị Hồng Loan có giá trị hay không.

NSƯT Vũ Linh và con gái

Giá trị của giấy khai sinh

Giấy khai sinh là bằng chứng hợp pháp về sự ra đời của một người, bao gồm thông tin về tên, ngày sinh, nơi sinh, và thông tin cha mẹ.

Nếu giấy khai sinh của bà Hồng Loan được cấp bởi cơ quan hộ tịch có thẩm quyền và đúng quy trình luật định, thì chữ ký của cố NSƯT Vũ Linh không phải yếu tố quyết định duy nhất đối với tính hợp pháp của giấy khai sinh này.

Đồng thời, kết luận giám định chữ ký của Viện Khoa học hình sự số 4993/KL-KTHS chỉ dừng lại ở việc không có cơ sở kết luận chữ ký tại tài liệu giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi so với chữ ký của NSƯT Vũ Linh trên các tài liệu mẫu so sánh có phải là do cùng một người ký ra hay không chứ không khẳng định chữ ký NSƯT Vũ Linh trên giấy khai sinh của bà Hồng Loan là giả mạo.

Vì vậy, nếu không giám định được chữ ký của NSƯT Vũ Linh là giả mạo thì giấy khai sinh của bà Hồng Loan vẫn có giá trị.

Làm sao để biết chữ ký trên giấy khai sinh là của NSƯT Vũ Linh?

Để xác định được chữ ký của NSƯT Vũ Linh trên giấy khai sinh của bà Hồng Loan là thật hay giả mạo, phương pháp tối ưu vẫn là giám định chữ ký. Về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc giám định chữ viết, chữ ký được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học, nghiệp vụ chuyên ngành và máy móc nên tính chính xác là rất cao.

Ca sĩ Hồng Phượng

Ngoài ra, nếu giấy khai sinh được cấp tại một cơ quan hộ tịch hợp pháp cụ thể là UBND cấp xã, phường, việc kiểm tra thông tin từ cơ quan cấp giấy khai sinh cũng có thể giúp xác minh tính hợp pháp của chữ ký.

Trong trường hợp có nghi ngờ về chữ ký trên giấy khai sinh, nhân chứng (ví dụ như người thân, cán bộ hộ tịch, hoặc người có mặt tại thời điểm đăng ký khai sinh) có thể được mời làm chứng để xác minh.Nhân chứng có thể đưa ra lời khai về quá trình ký và xác nhận chữ ký là của nghệ sỹ Vũ Linh.

Các bên cần làm gì?

Phía khởi kiện bà Hồng Nhung cần chứng minh chữ ký của ông Vũ Linh trên giấy khai sinh là giả mạo. Bà có thể làm đơn yêu cầu toà án giám định lại chữ ký của ông Vũ Linh, cung cấp các mẫu so sánh khác có mẫu chữ ký gốc của ông Vũ Linh.

Phía bị đơn là bà Hồng Loan: Ở giai đoạn hiện tại với tư cách là người bị kiện, bà Hồng Loan không có nghĩa vụ chứng minh, hay cung cấp chứng cứ cho toà, nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên khởi kiện là nghệ sĩ Hồng Nhung.

Nếu ở phiên toà cấp sơ thẩm, xét thấy có điều gì bất lợi hoặc không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn thì bà Hồng Loan có thể kháng cáo với toà án để xét xử ở cấp phúc thẩm.

Ở giai đoạn xét xử cấp phúc thẩm, bà Loan có nghĩa vụ cung cấp chứng minh các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình.