Trong cuộc đua công nghệ smartphone ngày nay, thời lượng pin luôn là một trong những tiêu chí sống còn. Người dùng liên tục so sánh mức độ "trâu pin" giữa các hãng, đặc biệt khi nhiều smartphone Android – nhất là từ các nhà sản xuất Trung Quốc – đã đưa vào thị trường những chiếc máy sở hữu viên pin 6.000, thậm chí tới 7.000 mAh.

So với đó, iPhone thường xuyên bị đánh giá là "đuối pin". Điều này tạo ra không ít áp lực cho Apple, buộc hãng phải tìm cách kéo dài thời gian sử dụng thiết bị mà không làm thay đổi thiết kế tổng thể vốn đang rất được ưa chuộng.

Tuy nhiên, thay vì lao theo trào lưu "dung lượng pin càng cao càng tốt", Apple đang chọn một hướng đi thận trọng hơn nhưng có cơ sở bền vững: tối ưu hóa nơi tiêu tốn điện năng nhiều nhất trên smartphone: chính là màn hình.

Dùng công nghệ của iPad để tiết kiệm năng lượng cho iPhone

Khi Apple ra mắt iPad Pro dùng màn hình OLED vào năm 2024, hãng đã sử dụng tấm nền Tandem OLED. Giờ đây, Apple đang nghiêm túc cân nhắc việc mang công nghệ này lên các mẫu iPhone trong tương lai.

iPad Pro 2024 có màn hình Tandem OLED.

Theo nguồn tin của The Elec, LG Display từng trao đổi với Apple về một phiên bản Simplified Tandem OLED trong năm 2024. Sau đó, Apple cũng đã tiếp tục thảo luận với Samsung Display về công nghệ này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định có phát triển iPhone dùng Tandem OLED hay không, và vẫn đang đàm phán với cả LG lẫn Samsung. Được biết, Apple đã bày tỏ sự quan tâm đến công nghệ của LG, nhưng có vẻ như hãng muốn nhiều đối tác cung ứng cùng tham gia trước khi triển khai ở quy mô lớn.

Vì Apple thường hoạt động theo chu kỳ phát triển và sản xuất hàng loạt kéo dài khoảng hai năm, nên báo cáo dự đoán rằng các mẫu iPhone đầu tiên sử dụng Tandem OLED có thể sẽ xuất hiện sau năm 2028.

Màn hình Tandem OLED là hai lớp OLED được xếp chồng lên nhau và hoạt động cùng lúc. OLED là công nghệ màn hình tự phát sáng, không cần đèn nền, và khi xếp chồng hai lớp lại, lượng ánh sáng phát ra sẽ nhiều hơn mà ít bị thất thoát.

Công nghệ Simplified Tandem OLED (Tandem OLED đơn giản hóa) điều chỉnh lại cách tiếp cận này để đạt hiệu quả cao hơn bằng cách không nhân đôi toàn bộ các subpixel.

Thông thường, OLED sử dụng các subpixel đỏ, xanh lá và xanh dương để tạo thành mỗi điểm ảnh. Một màn hình Tandem OLED tiêu chuẩn sẽ nhân đôi toàn bộ hệ thống subpixel, vì có hai lớp giống nhau được sử dụng, tức là mỗi pixel sẽ bao gồm đến 6 subpixel.

Tuy nhiên, kỹ thuật Simplified Tandem OLED vẫn dùng hai lớp, nhưng lớp thứ hai chỉ chứa subpixel xanh dương, còn các vị trí của subpixel đỏ và xanh lá sẽ được chừa trống.

Cả hai công nghệ này đều mang lại khả năng hiển thị sáng hơn cùng tiềm năng tiết kiệm điện so với OLED thông thường, nhưng Simplified Tandem OLED được cho là đơn giản và rẻ hơn để sản xuất.

Có vẻ đây không phải lần đầu tiên Apple cân nhắc sử dụng Tandem OLED cho sản phẩm của mình, sau khi đã đưa công nghệ này lên iPad Pro.

Vào tháng 7 năm 2024, từng có báo cáo cho biết Samsung và LG Display đang phát triển một phiên bản của công nghệ này dành cho màn hình micro OLED. Loại màn hình này cũng hướng đến mục tiêu tăng độ sáng, và có khả năng sẽ được tích hợp trong phiên bản nâng cấp của Apple Vision Pro.

Giải pháp "rất Apple" trong khi chờ công nghệ mới ổn định

Việc cân nhắc đưa màn hình Tandem OLED lên iPhone dường như là một bước đi điển hình của Apple dưới thời Tim Cook – ưu tiên sự ổn định và hiệu quả dài hạn thay vì chạy theo công nghệ mới như thời kỳ iPhone còn đang tìm cách định vị bản thân dưới thời Steve Jobs. Thay vì lao vào cuộc đua dung lượng pin như nhiều hãng Android, Apple tiếp tục chọn cách tối ưu những thành phần ngốn điện nhất – mà trong trường hợp này chính là màn hình – để nâng cao thời lượng sử dụng thực tế.

So sánh vài tháng trước của kênh TechNick cho thấy iPhone 16 Pro Max, dù chỉ có viên pin 4.685 mAh, vẫn đạt thời gian sử dụng liên tục lên đến gần 13 tiếng – không kém cạnh một số mẫu Android có pin 6.000 mAh. Dù trong điều kiện sử dụng thực tế con số này có thể khác biệt, nhưng đây vẫn là minh chứng rõ ràng rằng hiệu năng và thời lượng pin không chỉ nằm ở dung lượng, mà phụ thuộc rất lớn vào mức độ tối ưu của cả phần cứng lẫn phần mềm.

So sánh của kênh TechNick.

Thậm chí, kênh này còn giả định nếu Apple trang bị viên pin 6.000 mAh cho dòng iPhone hiện tại mà không thay đổi bất kỳ yếu tố nào khác, chiếc iPhone 16e có thể đạt thời gian sử dụng lên đến 16 tiếng rưỡi, trong khi bản Pro Max cũng vượt mốc 16 tiếng. Những con số này sẽ đặt toàn bộ thị trường Android vào thế bất lợi.

Nhưng Apple không chọn cách chạy theo các hãng khác và tăng pin. Thoạt nhìn có vẻ là một bước đi "bủn xỉn", nhưng nhà Táo hiểu rằng cần phải thận trọng, dung lượng lớn hơn đồng nghĩa với nguy cơ rủi ro kỹ thuật và đặc biệt là thách thức trong kiểm soát nhiệt lượng – nhất là trong kỷ nguyên AI và kết nối 5G liên tục.

Dù trong tương lai, việc nâng dung lượng pin iPhone là tất yếu để đáp ứng khối lượng tính năng, nhưng Apple cũng chưa sẵn sàng triển khai đại trà các công nghệ pin thế hệ mới như silicon-carbon hay pin thể rắn, mà có lẽ đang chờ thêm thời gian để kiểm chứng ổn định và an toàn.

Pin của iPhone 17 Air được cho là mỏng hơn, nhưng dung lượng cũng giảm đáng kể, việc tăng dung lượng là cần thiết, nhưng Apple vẫn đang chờ đợi.

Điều này đặc biệt quan trọng với vị thế của Apple, vốn có hàng tỷ người dùng iPhone toàn cầu. Một sai lầm nhỏ trong công nghệ pin có thể dẫn đến hậu quả quy mô lớn, cả về hình ảnh thương hiệu lẫn trách nhiệm.

Thay vì đánh cược với công nghệ để chạy đua với đối thủ, Apple chọn hướng đi "ăn chắc mặc bền": tập trung vào tối ưu hóa những thứ đang có, cải tiến từng bước một nhưng chắc chắn. Màn hình Tandem OLED, nếu được đưa lên iPhone, có thể sẽ là mảnh ghép tiếp theo trong chiến lược bền vững đó, trong khi chờ đợi thời cơ chín muồi.