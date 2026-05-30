“Không đến đây, bạn sẽ bị tụt hậu”: Cơn sốt du lịch công nghệ tới Trung Quốc đang khiến người phương Tây đứng ngồi không yên

Theo trang tin The Rest of World, thời gian gần đây, du khách quốc tế đang đổ xô đến các nhà máy và công ty khởi nghiệp AI của Trung Quốc để tìm kiếm những bước đột phá công nghệ tiếp theo.

Trong nhiều thập kỷ, lộ trình hành hương của các nhà sáng lập công nghệ, nhà đầu tư và kỹ sư đầy tham vọng đều dẫn đến Thung lũng Silicon.

Thế nhưng, hiện nay, ngày càng có nhiều người trong số họ chọn đến Thượng Hải, Hàng Châu hoặc Thâm Quyến của Trung Quốc để thay thế.

Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ của một loại hình du lịch công nghệ mới, nơi du khách sẵn sàng chi trả tới 9.000 USD cho các chuyến tham quan được thiết kế riêng đến các nhà máy sản xuất xe điện, taxi tự lái (robotaxi), cũng như các công ty trí tuệ nhân tạo và robot.

Xu hướng này một phần được kích hoạt bởi các video lan truyền trên mạng xã hội về robot hình người biết nhảy múa và ô tô bay của Trung Quốc, tạo nên cảm giác rằng quốc gia này có thể đang phát triển nhanh hơn phương Tây trong một số công nghệ mới nổi then chốt.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, những chuyến đi này cũng trở thành phương tiện để tìm kiếm cơ hội đầu tư và đột phá bước công nghệ tiếp theo.

Ông Thiệu Vũ Nguyên (Shaoyu Yuan), giáo sư thỉnh giảng ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học NewYork, chuyên nghiên cứu về sức mạnh mềm của Trung Quốc, chia sẻ rằng: “Hiệu ứng tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) đang diễn ra, nhiều người cảm nhận được rằng hệ sinh thái công nghệ của Trung Quốc đã đạt đến mức độ tinh vi mà nếu không tận mắt chứng kiến, bạn sẽ rơi vào thế bất lợi về thông tin so với các đối thủ cạnh tranh đã từng trực tiếp trải nghiệm”.

Hình ảnh minh hoạ những trải nghiệm trong Tour du lịch công nghệ tại Trung Quốc

Bên trong một tour du lịch công nghệ Trung Quốc

Những chuyến du lịch công nghệ Trung Quốc được tiếp thị với những cái tên hấp dẫn như “Chuyến tham quan Đổi mới Sáng tạo AI và Robot Thượng Hải” hay “Khám phá chuyên sâu về Xe điện và Pin” thường kéo dài từ ba đến năm ngày.

Trong chuyến đi, du khách được đưa vào tham quan bên trong các nhà máy, các vườn ươm khởi nghiệp, các hội nghị ngành và được tham gia các phiên hỏi đáp (Q&A) riêng tư với các giám đốc điều hành.

Giá của chuyến đi này thường không bao gồm vé máy bay, nhưng đã bao gồm chi phí khách sạn, ăn uống và chi phí di chuyển.

Những doanh nghiệp xuất hiện trong các tour này được lựa chọn kỹ lưỡng, đều là những biểu tượng cho sự trỗi dậy công nghệ của Trung Quốc như: BYD, hãng đã vượt qua Tesla về doanh số bán xe điện toàn cầu; Unitree Robotics, công ty có các sản phẩm robot hình người đang gây sốt trên mạng; và DeepSeek, công ty khởi nghiệp AI ngày càng được so sánh nhiều với ChatGPT.

Chetan Shah, một nhà đầu tư tại Mumbai, người đã tham gia nhiều tour công nghệ Trung Quốc đã chia sẻ rằng: “Thành thật mà nói, các tour này giá hơi đắt. Nhưng chúng mang lại quyền tiếp cận những thứ mà tôi không thể mua được bằng tiền. Tôi có thể đến tham quan BYD với tư cách là một khách du lịch thông thường, nhưng tôi sẽ không được phép đi xa hơn khu vực phòng trưng bày (showroom)”.

Cùng với đó, Chetan Shah cũng đang là người quản lý doanh nghiệp gia đình của riêng mình, cho biết việc tận mắt chứng kiến năng lực sản xuất của Trung Quốc đã buộc ông phải thay đổi một số định kiến của mình về năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Ông chia sẻ rằng các chuyến đi đã giúp ông nhạy bén hơn trong việc đánh giá đầu tư theo cách mà việc đọc các báo cáo nghiên cứu không bao giờ làm được.

Vào năm 2023, Boyang Shen chuyển đến Thượng Hải sau một thập kỷ làm cố vấn kinh doanh tại châu Âu với ý định thành lập một công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường.

Nhưng công việc kinh doanh đã rẽ sang một hướng bất ngờ khi hai khách hàng yêu cầu ông thiết kế các chuyến tham quan tùy chỉnh xoay quanh ngành xe điện và ngành thương mại điện tử livestream (phát trực tiếp).

Nhận thấy tiềm năng của các tour du lịch tập trung vào công nghệ, Shen đã nộp đơn xin giấy phép lữ hành một năm sau đó và hiện đang điều hành một đại lý có tên là GloPen tại Thượng Hải. Đại lý GloPen đã đón tiếp hơn 1.000 lượt khách trong vòng 18 tháng qua.

Ông Shen chia sẻ rằng, “Trong lĩnh vực tư vấn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng thị trường lại đang thiếu những trải nghiệm trọn gói và có tính nhập vai cao”.

Hầu hết khách hàng du lịch công nghệ của GloPen đến từ Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Âu, trong khi nhu cầu từ lượng khách từ Mỹ và Brazil nhỏ nhưng vẫn đáng chú ý.

Song song với đó, bà Rui Ma, nhà sáng lập công ty nghiên cứu và phân tích Tech Buzz China, cho biết rằng doanh nghiệp của bà đang hướng tới nhóm học sinh trung học có nền tảng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) cho chương trình du lịch công nghệ sắp tới.

Trong số 32 người đã đăng ký tham gia chuyến đi này, phần lớn đến từ Mỹ, số còn lại chủ yếu đến từ Singapore và Ấn Độ. Chương trình mời các thực tập sinh tại các công ty AI Trung Quốc cùng những sinh viên robot học ở giai đoạn đầu sự nghiệp đến giao lưu với phụ huynh và học sinh tham quan.

Bà Rui Ma chia sẻ rằng: “Mục tiêu của chúng tôi là giúp các bậc phụ huynh tiếp cận những hiểu biết mới nhất, về cơ bản là cập nhật nhận thức của họ về những lĩnh vực mà con em mình có thể hoặc nên theo đuổi. Nếu con bạn 16 tuổi, việc tìm hiểu những gì mọi người thực sự đang nghiên cứu sẽ rất hữu ích. Hệ thống giáo dục đại học của Trung Quốc đã trở nên cực kỳ cạnh tranh. Sinh viên đại học ngày càng trở thành những tác giả chính trong các công trình nghiên cứu được công bố.”

Bên cạnh đó, các trải nghiệm công nghệ dành cho khách du lịch phổ thông tại Trung Quốc cũng gia tăng.

Một lượt tìm kiếm từ khóa “tech tours” (tour công nghệ) trên các nền tảng như Tripadvisor hoặc Trip.com sẽ cho ra hàng chục lựa chọn.

Tại Thâm Quyến (Trung Quốc), hoạt động xếp hạng đầu tiên trong số 104 lựa chọn vào đầu tháng 5 là “Shenzhen Tech Tour: Explore the Future” (Tour công nghệ Thâm Quyến: Khám phá tương lai).

Chuyến đi song ngữ trị giá 92 USD này bao gồm trải nghiệm xem trình diễn giao đồ ăn bằng máy bay không người lái (drone), trải nghiệm đi taxi tự lái và tham quan các cửa hàng flagship bán kính AI cùng đồ chơi tích hợp AI.

Các doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội này để nâng cao hình ảnh công chúng của họ. XPeng, một công ty khởi nghiệp xe điện, đã bán vé tham quan phòng trưng bày của chính mình từ tháng 1 năm nay.

Điều đặc biệt là số vé này thường xuyên trong tình trạng cháy hàng.

Hình ảnh minh hoạ quảng cáo về Tour du lịch công nghệ của Trung Quốc trên các nền tảng internet.

Chiến lược sức mạnh mềm của Trung Quốc

Có thể thấy rằng, du lịch công nghệ hoàn toàn phù hợp với những nỗ lực của Trung Quốc trong việc chủ động quảng bá hình ảnh như một cường quốc công nghệ.

Vào tháng 4 năm 2025, YouTuber người Mỹ iShowSpeed đã đến thăm Thâm Quyến và trải nghiệm một chiếc ô tô bay drone.

Đội ngũ của nam YouTuber này phủ nhận việc nhận tiền từ chính phủ Trung Quốc, video này đã thu hút hơn 600.000 lượt xem và được truyền thông nhà nước Trung Quốc khen ngợi vì đã “làm sáng tỏ một Trung Quốc đích thực”.

Khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đến thăm Unitree Robotics tại Hàng Châu vào tháng 2, các video ghi lại cảnh ông xem robot hình người biểu diễn các động tác võ thuật đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Có lẽ, sự lan toả của các nội dung về công nghệ Trung Quốc trên mạng xã hội đang tạo ra một vòng lặp giữa tò mò, trải nghiệm thực tế và chia sẻ trực tuyến.

Từ đó, góp phần định hình hình ảnh Trung Quốc như một cường quốc lớn về công nghệ đang phát triển mạnh mẽ và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự bùng nổ của du lịch công nghệ Trung Quốc trong những năm gần đây.

*Theo The Rest of World