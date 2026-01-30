Quan điểm trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, sáng 30/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nêu rõ, phiên họp nhằm rà soát lại các nhiệm vụ được đặt ra từ phiên họp thứ 22 đến nay, những nhiệm vụ nào đã được triển khai, nhiệm vụ nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành; tiến độ triển khai các dự án thuộc danh mục Ban Chỉ đạo; phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng để đáp ứng tiêu chí, quy chuẩn, tiêu chuẩn; rà soát lại việc kiểm toán, thanh quyết toán đúng quy định, thời hạn.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, bên cạnh bảo đảm tiến độ các dự án thì phải bảo đảm chất lượng, an toàn, các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường; quan tâm bảo đảm, nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu rà soát việc triển khai các dự án, công trình giao các địa phương thực hiện, những vướng mắc cần tháo gỡ, như dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, đường cao tốc Đông - Tây đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng…

" Nhất là không để tình trạng '1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm' dẫn tới chậm trễ và dễ phát sinh tiêu cực ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, các địa bàn miền núi rất khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang phải chú ý, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông đường bộ cao tốc để phát triển nhanh, làm thay đổi các vùng đất này. Các địa phương cũng phải chủ động, tích cực, nỗ lực theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", không trông chờ, ỷ lại.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc ngay từ đầu, rà soát lại các dự án, công trình quan trọng để điều chỉnh kịp thời, hết sức lưu ý, quan

tâm, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; có thể thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước, trong và sau khi thực hiện xây dựng công trình, cơ quan thanh tra phải tích cực vào cuộc hơn nữa, không để "khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn".

Tinh thần được lãnh đạo Chính phủ quán triệt là "ai sai thì phải xử lý" nhưng không để ách tắc, chậm trễ công việc, dự án.

Thủ tướng cho biết, đến năm 2030, chúng ta phải hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc, do đó phải có giải pháp ngay về phân bổ nguồn lực, chuẩn bị dự án, triển khai ngay với tinh thần "không lãng phí một ngày, không chậm chễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm", đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc.

Với khí thế thành công của Đại hội XIV của Đảng, với khí thế của năm mới 2026, Thủ tướng yêu cầu phải tích cực triển khai ngay các công việc để "phiên họp sau phải tốt hơn phiên họp trước, tháng sau phải tốt hơn tháng trước, năm sau tốt hơn năm trước".

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, trong năm 2025 các bộ, ngành, các địa phương, nhất là các thành viên Ban Chỉ đạo cùng các cơ quan chuyên môn giúp việc đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt triển khai, nhiều dự án, công trình đã được đưa vào khai thác, tạo dấu ấn của giai đoạn 2021-2025, có bước tiến vượt bậc về xây dựng các công trình hạ tầng giao thông.

Các dự án đã tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; đáp ứng được mong mỏi của xã hội, của người dân; tạo sự phấn khởi, tin tưởng và ủng hộ của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2025, thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều cơn bão lớn, lũ lụt đã làm ảnh hưởng và cản trở tiến độ triển khai các dự án. Tuy nhiên, phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", các chủ đầu tư, nhà thầu đã nhanh chóng khắc phục các thiệt hại, tổ chức triển khai thi công lại để hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường bộ ven biển.

Đồng thời trong năm 2025 các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thành công 3 buổi lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình lớn, trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế xã hội quốc gia với tổng số 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, tại phiên họp lần thứ 22 ngày 9/12/2025, Thủ tướng đã giao 31 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị đã hết sức nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành 13/18 nhiệm vụ đúng thời hạn; đang tích cực triển khai 13 nhiệm vụ (5 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và 8 nhiệm vụ chưa đến thời hạn).