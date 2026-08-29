Không dám tin "Tiểu Long Nữ sai trái nhất màn ảnh" lại đến mức này sau khi bỏ showbiz lấy chồng bác sĩ

Sau rất nhiều năm rời showbiz, diện mạo của nữ diễn viên này đã thay đổi đến mức không ai nhận ra.

Ngô Thanh Liên từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990. Đến năm 2007, nữ diễn viên thông báo kết hôn với 1 bác sĩ và dừng hoạt động nghệ thuật. Kể từ đó, cô ở ẩn hoàn toàn và truyền thông không có thêm bất kỳ tin tức nào về mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp. Tuy nhiên, vào ngày 29/8, một cư dân mạng cho biết vừa tình cờ bắt gặp Ngô Thanh Liên tại trời Âu. Sau rất nhiều năm rời showbiz, diện mạo của nàng "Tiểu Long Nữ" đã thay đổi đến mức không ai nhận ra.

Theo nguồn tin, Ngô Thanh Liên hiện tại già nua, tóc bạc trắng, ăn mặc vô cùng bình dân với chiếc áo phông đã bạc màu vì giặt nhiều lần, chân đi giày vải giản dị. Nếu không biết Ngô Thanh Liên từ trước, chẳng ai nghĩ cô từng là minh tinh hàng đầu Cbiz một thời. Một số bạn bè thân cận chia sẻ Ngô Thanh Liên sinh con khi tuổi tác đã cao, ngoài 40 tuổi. Do đó, cô dồn hết thời gian tâm sức chăm sóc đứa trẻ. Vì bỏ bê bản thân trong thời gian dài, ngoại hình của nữ diễn viên dần đi xuống. Tuy nhiên, Ngô Thanh Liên hiện giờ có cuộc sống nội trợ rất viên mãn bên chồng con.

Diện mạo xuống sắc của Ngô Thanh Liên sau nhiều năm rời showbiz khiến ai cũng ngỡ ngàng. Ảnh: QQ.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên thời trẻ. Ảnh: Sohu.

Ngô Thanh Liên sinh năm 1978, tại Đài Loan (Trung Quốc). Khi đang học năm hai đại học, cô bước chân vào giới giải trí và ngay lập tức có cơ hội hợp tác với "Thiên vương" Lưu Đức Hoa qua tác phẩm Thiên Nhược Hữu Tình. Trong phim, Lưu Đức Hoa vào vai một thanh niên xã hội đen, còn Ngô Thanh Liên đảm nhận vai tiểu thư nhà giàu JoJo. Bộ phim giúp cô một bước thành danh, đồng thời nhận được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 10.

Sau đó, sự nghiệp của Ngô Thanh Liên liên tục thăng hoa với hàng loạt tác phẩm như Dạ Bán Ca Thanh, Ẩm Thực Nam Nữ, Bán Sinh Duyên... Cô cũng là minh tinh hiếm hoi đóng phim với "Tứ đại thiên vương" Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh. Có diễn xuất tốt, ngoại hình nổi bật nhưng sai lầm trong việc lựa chọn tạo hình, mặc trang phục đen khi đóng Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp bản 1998 đã khiến Ngô Thanh Liên hứng chỉ trích dữ dội. Cô bị gọi với cái tên "Tiểu Long Nữ sai trái", "tà khí" nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ.

Ngô Thanh Liên được xem là nàng Tiểu Long Nữ độc lạ nhất màn ảnh vì tạo hình mặc đồ đen khác biệt. Vì việc này, cô bị xem là "Tiểu Long Nữ sai trái". "tà khí" nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: On.

Có sự nghiệp khá thuận lợi, nhưng chuyện tình cảm của Ngô Thanh Liên lại liên tục rơi vào bế tắc. Năm 1988, khi mới 20 tuổi, Ngô Thanh Liên quen nam diễn viên Đà Tông Hoa sau khi cùng tham gia một quảng cáo. Mối tình này kéo dài tới 11 năm. Năm 1993, cả hai đính hôn. Khi ấy, người thân và bạn bè đều chờ ngày họ tổ chức đám cưới. Thế nhưng, sự chờ đợi ấy kéo dài thêm 6 năm.

Năm 1999, khi đã 31 tuổi, Ngô Thanh Liên chủ động cầu hôn Đà Tông Hoa nhưng bị anh từ chối với lý do đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp. Không lâu sau đó, hai người chính thức chia tay. Nguyên nhân đổ vỡ được 2 diễn viên chia sẻ là ít có thời gian bên nhau và quá bận rộn với công việc khiến tình cảm dần phai nhạt. Đặc biệt, họ nhấn mạnh 3 điều: không có người thứ ba, không bạo lực gia đình và không xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp. Đối diện với truyền thông, Ngô Thanh Liên chỉ nói một câu: "Là do tôi không đủ dịu dàng với anh ấy". Sau này Đà Tông Hoa kết hôn với người khác, Ngô Thanh Liên thậm chí còn gửi một khoản tiền mừng cưới có giá trị 5 chữ số để chúc phúc cho bạn trai cũ.

Ngô Thanh Liên chờ đợi Đà Tông Hoa 11 năm, nhưng kết cục cuối cùng lại là chia tay chứ không phải 1 đám cưới. Ảnh: China Times.

Năm 2004, tại một đêm diễn ở Hong Kong Coliseum, Lưu Đức Hoa từng quỳ một gối trên sân khấu như thể đang "cầu hôn" Ngô Thanh Liên, khiến cả khán phòng hét vang. Thế nhưng cô chỉ nhận micro và nhẹ nhàng đáp: “Chúng tôi chỉ là bạn tốt". Một câu nói đã khéo léo từ chối màn"cầu hôn" của Thiên vương.

Sau đó, Ngô Thanh Liên quyết định làm một việc khá bất ngờ là xách ba lô đi du lịch một mình khắp thế giới. Trong lúc đi chu du này, cô gặp gỡ và thành đôi 1 bác sĩ họ Tào bằng tuổi, là người mỹ gốc Hoa. Ngày 3/7/2007, đúng vào sinh nhật lần thứ 39 của Ngô Thanh Liên, cả hai bay tới Las Vegas (Mỹ) và âm thầm đăng ký kết hôn tại một nhà nguyện nhỏ. Sau khi kết hôn, Ngô Thanh Liên cũng rút khỏi showbiz.