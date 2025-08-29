Không dám tin đây là em gái Trấn Thành, nhan sắc thế nào mà bị đồn có bầu?

Tối ngày 28/8 vừa qua, nữ diễn viên Uyển Ân xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Em Xinh Tinh Quái ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên em gái Trấn Thành thử sức với vai trò lồng tiếng khi cô góp giọng trong bộ phim với phiên bản lồng tiếng Việt cho nữ chính.

Chưa biết Uyển Ân lồng tiếng ra sao, điều cư dân mạng quan tâm hơn cả lại là diện mạo khác lạ của nữ diễn viên trên thảm đỏ họp báo. Khác với vóc dáng thon thả, xinh đẹp mà khán giả đã khá quen ở Uyển Ân trong nửa đầu năm 2025, lần này nữ diễn viên xuất hiện với thân hình có phần mũm mĩm hơn, chưa kể bộ đồ không hợp dáng cũng khiến cô bị dìm nhan sắc. Dưới phần bình luận của những clip soi visual Uyển Ân trên thảm đỏ, không ít cư dân mạng thắc mắc về diện mạo khác lạ của Uyển Ân. Đáng nói hơn khi có vô số bình luận còn nghi rằng nữ diễn viên đang... có bầu.

Uyển Ân có phần mũm mĩm hơn

Trước quá nhiều bình luận nghi vấn, thậm chí là có phần chê bai nhan sắc của mình, ngay trong đêm, Uyển Ân đăng một dòng trạng thái được cho là nói về vấn đề ngoại hình. Cụ thể, em gái Trấn Thành đăng tải đúng 2 chữ "xổ sữa" (đây là từ thường dành cho trẻ sơ sinh, nói về hiện tượng tăng cân đột ngột khiến trẻ nhỏ trở nên mũm mĩm, hồng hào hơn). Bên dưới phần bình luận, người quen, đồng nghiệp trêu đùa cô. "Anh trai" Pháp Kiều thậm chí còn hỏi "Con bị sưng ha Dánh?" (con là cách xưng hô thân thiết của 2 người, Dánh là tên gọi ở nhà của Uyển Ân) cho thấy em gái Trấn Thành thực sự đang ám chỉ vấn đề cân nặng, việc bản thân chỉ đang béo lên của mình.

Khán giả đặt nghi vấn uyển Ân có bầu

Uyển Ân đăng tải dòng trạng thái ngay sau khi kết thúc sự kiện

Sở dĩ khán giả đặt ra nghi vấn Uyển Ân có bầu một phần cũng bởi thời gian gần đây, cô liên tục lộ hint phim giả tình thật với tình màn ảnh ở Nhà Bà Nữ. Dĩ nhiên tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn, điều quan trọng là Uyển Ân vẫn làm nghề, liên tục nhận dự án mới, vai trò mới, hứa hẹn sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn trong tương lai, thoát khỏi cái bóng "em gái Trấn Thành".

Những hình gần đây do Uyển Ân tự đăng đều rất thon gọn nên khán giả mới sốc khi thấy cô tại sự kiện

Về Em Xinh Tinh Quái, Uyển Ân đảm nhận vai trò lồng tiếng cho nhân vật nữ chính do Yoona thể hiện. Đây là bộ phim hài tình cảm xoay quanh Sun Ji một cô gái trông rất bình thường vào ban ngày nhưng ban đêm lại hoá quỷ hung hăng vào mỗi 2 giờ sáng. Gil Gu lỡ phải lòng Sun Ji vào ban ngày cho đến khi vô tình phát hiện ra một con người khác của crush. Tưởng đâu sẽ bỏ chạy, ai ngờ Gil Gu lại phải giữ trách nhiệm trông coi Sun Ji vào mỗi đêm, làm nảy sinh không ít câu chuyện dở khóc dở cười.

Nguồn ảnh: Tổng hợp