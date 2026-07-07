Không dám tin đây chính là con gái của Dương Mịch và chồng cũ tài tử

Ngoại hình của ái nữ nhà Dương Mịch - Lưu Khải Uy ở thời điểm hiện tại bỗng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Ngày 7/6, tờ QQ đưa tin từ khóa "Tiểu Gạo Nếp - con gái Dương Mịch năm nay 12 tuổi rồi!" leo thẳng lên top 1 hotsearch trên MXH Weibo. Thông tin này khiến không ít khán giả phải giật mình, ngạc nhiên bởi mới ngày nào Tiểu Gạo Nếp vẫn là cô bé nhỏ xíu được bố mẹ bế bồng trên tay, nhưng nay đã lớn bằng với độ tuổi các thực tập sinh thế hệ thứ 5 của nhà TF Family.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Tiểu Gạo Nếp càng lớn càng xinh đẹp. Cô bé thừa hưởng mọi nét đẹp của cha mẹ. Tiểu Gạo Nếp có dáng người mảnh khảnh, chiều cao nổi bật với đôi chân dài thẳng tắp giống hệt mẹ minh tinh. Một số phụ huynh của bạn học cùng lớp với con gái Dương Mịch cũng nhận xét Tiểu Gạo Nếp có khí chất và đường nét gương mặt giống hệt nàng "Bạch Thiển", có thể nói gần như là "phiên bản mini" của Dương Mịch. Với ngoại hình nổi bật từ bé, công chúng tin rằng trong tương lai chắc chắn Tiểu Gạo Nếp sẽ trở thành 1 mỹ nhân.

Con gái Dương Mịch năm nay đã 12 tuổi. Cô bé có gương mặt xinh xắn, đáng yêu...

... và đặc biệt thừa hưởng đôi chân dài thẳng tắp của mẹ minh tinh. Ảnh: QQ.

Tiểu Gạo Nếp tên thật là Lưu Dĩ Hân, sinh năm 2014, là con gái duy nhất của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Ngay từ khi sinh ra, cô bé đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông vì có cha mẹ đều là những ngôi sao đình đám Cbiz.

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, Tiểu Gạo Nếp được cha Lưu Khải Uy và nhà nội nuôi dưỡng tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô bé đang theo học tại 1 trường quốc tế có mức học phí đắt đỏ. Cuộc sống của Tiểu Gạo Nếp xoay quanh việc học văn hóa cùng các lớp năng khiếu như ballet, piano, vẽ tranh... giống nhiều bạn bè đồng trang lứa khác. Nghệ sĩ gạo cội TVB Lưu Đan - bố Lưu Khải Uy - từng tự hào chia sẻ Tiểu Gạo Nếp nằm trong top học sinh giỏi toàn trường và có năng khiếu nghệ thuật nổi trội khi từng giành ngôi Á quân trong một cuộc thi piano.

Thế nhưng khác với nhiều gia đình nghệ sĩ khác, Dương Mịch và Lưu Khải Uy giữ kín hình ảnh của con gái. Trong đó, Dương Mịch từng chia sẻ rằng cô không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin nào của con vì không muốn Tiểu Gạo Nếp bị kéo vào vòng xoay truyền thông. Do đó, những mảnh ghép về hành trình lớn lên của Tiểu Gạo Nếp chỉ xuất hiện rải rác qua những bức ảnh vô tình được team qua đường hay truyền thông ghi lại. Sau nhiều năm, khán giả vẫn chưa từng được nhìn thấy rõ gương mặt chính diện của Tiểu Gạo Nếp. Chính sự bảo vệ của cha mẹ, Tiểu Gạo Nếp có tuổi thơ tương đối bình yên, không chịu sự soi mói quá mức của dư luận.

Tiểu Gạo Nếp nằm trong top học sinh giỏi toàn trường và năng khiếu nghệ thuật nổi trội khi từng giành ngôi Á quân trong một cuộc thi piano. Ảnh: QQ.

Những năm qua, Lưu Khải Uy giảm bớt khối lượng công việc, dành phần lớn thời gian ở Hong Kong (Trung Quốc) để đồng hành cùng con gái trong suốt quá trình trưởng thành. Anh nhiều lần bị bắt gặp đưa đón con đi học, tham gia họp phụ huynh hay tận tình chăm sóc Tiểu Gạo Nếp trong cuộc sống thường nhật.

Sau khi Lưu Khải Uy ly hôn Dương Mịch, Tiểu Gạo Nếp sống với cha và nhà nội. Ảnh: Sohu.

Trong khi đó, Dương Mịch vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc tại Trung Quốc đại lục nên ít khi xuất hiện bên con trước công chúng. Điều này từng khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều về trách nhiệm làm mẹ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên vẫn đều đặn bay sang Hong Kong (Trung Quốc) để thăm con mỗi tháng. Không những vậy, từ khi Tiểu Gạo Nếp còn nhỏ, Dương Mịch đã chủ động đăng ký cũng như chi trả học phí nhiều lớp học năng khiếu của con.

Những hình ảnh hiếm hoi của Dương Mịch bên con gái. Ảnh: Sina.

Vụ ngoại tình khiến Lưu Khải Uy và Dương Mịch tan tành hôn nhân

Lưu Khải Uy và Dương Mịch đăng ký kết hôn vào cuối năm 2013, tổ chức đám cưới vào đầu năm 2014 ở đảo Bali, Indonesia. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm bên nhau, hôn nhân của Dương Mịch đã vướng phải loạt tin đồn tiêu cực liên quan đến mối quan hệ mâu thuẫn của minh tinh Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa với nhà chồng. Ngoài ra, Lưu Khải Uy - Dương Mịch cũng "cơm không lành, canh chẳng ngọt" trong lúc chung sống. Nhiều nguồn tin cho rằng việc sự nghiệp Dương Mịch ngày càng thăng tiến, trong khi tài tử Thiên Sơn Mộ Tuyệt ít nổi tiếng hơn vợ, dẫn đến cả 2 thường xuyên lục đục.

Chuyện tình của Lưu Khải Uy - Dương Mịch từng được truyền thông ca ngợi đẹp như bộ phim ngôn tình. Tuy nhiên, từ khi về chung 1 nhà, họ liên tục gặp trục trặc tình cảm. Ảnh: Ifeng.

Đến năm 2016, Lưu Khải Uy dính scandal ngoại tình bạn diễn Vương Âu sau lưng bà xã minh tinh. Cánh săn ảnh đã "tóm gọn" Lưu Khải Uy nhiều lần ra vào căn phòng khách sạn VIP mà Vương Âu lưu trú, từ ngày 12 đến ngày 19/10/2016. Sau khi nghi vấn Lưu Khải Uy - Vương Âu ngoại tình nổ ra, nam diễn viên cho biết bản thân không phản bội vợ. Anh gặp Vương Âu chỉ để khớp kịch bản. Biên kịch, đạo diễn phim cũng xác nhận thông tin này. Lưu Khải Uy còn cho biết anh sẽ "rút kinh nghiệm, sau này nếu có kịch bản, cũng không thảo luận vào buổi tối, cũng không ở trong phòng riêng nói chuyện với bạn diễn nữ". Tuy nhiên, dư luận và đồng nghiệp trong giới chẳng ai tin vào lời phản hồi vô lý của Lưu Khải Uy.

Vụ việc trở thành giọt nước tràn ly khiến Dương Mịch quyết định ly hôn, chấm dứt 5 năm chung sống với Lưu Khải Uy vào năm 2018. Tài tử họ Lưu giành quyền nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp và đưa bé về Hong Kong (Trung Quốc) sống với nhà nội. Vụ bê bối khiến hình tượng quý ông vạn người mê của Lưu Khải Uy sụp đổ, giới sản xuất Đại lục cũng tiến hành tẩy chay ngầm, không mời anh đóng phim. Năm 2022, ngôi sao hết thời này nhận lời tham gia show giải trí Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hy vọng vực dậy danh tiếng, nhưng lại sớm bị loại.

Ai có ngờ, Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu sau lưng Dương Mịch ngay trong lúc quay phim. Ảnh: Sina.